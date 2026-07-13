Scandal uriaș în Algeria: Ancheta privind importul unui milion de oi pentru Eid al-Adha dezvăluie fraudă, încălcări sanitar-veterinare și prejudicii aduse banului public

Una dintre cele mai ample operațiuni de import de animale vii din istoria Algeriei s-a transformat într-un dosar de corupție cu implicații majore. Procurorul General al Consiliului Judiciar din Alger a prezentat public concluziile preliminare ale unei anchete care vizează importul a aproximativ un milion de ovine destinate sărbătorii Eid al-Adha 2026.

Potrivit Ministerului Public, investigația a scos la iveală un lanț de nereguli care acoperă întregul proces - de la selecția animalelor în țara de origine și controlul sanitar-veterinar până la atribuirea contractelor și gestionarea fondurilor publice. Operațiunea de import fusese lansată la solicitarea autorităților de vârf ale statului algerian, având un obiectiv clar: asigurarea unui număr suficient de animale pentru sacrificiul religios și limitarea creșterii prețurilor pe piața internă.

Procurorul a subliniat însă că interesul public și caracterul social al programului nu pot constitui un scut împotriva răspunderii penale. „Noblețea scopului nu conferă nimănui imunitate față de lege", a transmis reprezentantul Ministerului Public. Ancheta susține că inspectorii veterinari din portul Béjaïa au avertizat oficial asupra existenței unor simptome clinice compatibile cu boli contagioase la una dintre încărcăturile de animale.

Conform procurorilor, în loc să fie emisă decizia legală de respingere a transportului, autoritățile veterinare centrale ar fi permis descărcarea acestuia. Mai mult, ancheta afirmă că a fost constituită o comisie veterinară ale cărei concluzii au justificat admiterea animalelor, deși doi dintre membrii acesteia nu ar fi avut experiența profesională necesară.

Consecințele invocate de anchetatori sunt semnificative:

3.615 ovine au murit;

10.727 au fost sacrificate din motive sanitar-veterinare;

alte mii de animale au fost izolate și puse sub supraveghere.

Investigatorii susțin că neregulile nu au început în Algeria. Potrivit declarației procurorului, la 23 aprilie 2026 ar fi avut loc înlocuirea frauduloasă a unor animale deja aprobate pentru export cu alte ovine de origine necunoscută, înainte de încărcarea în port. Dacă aceste acuzații vor fi confirmate, ele ar putea indica existența unei rețele transnaționale implicate în manipularea transporturilor de animale vii.

Un alt capitol al anchetei privește atribuirea contractelor de achiziție. Procurorii susțin că procedura de consultare internațională ar fi fost utilizată doar pentru a crea aparența respectării legislației privind achizițiile publice, după care contractele au fost atribuite prin negociere directă. Potrivit anchetei, 700.000 dintre cele un milion de ovine au fost atribuite unui grup restrâns format din doar patru operatori economici.

Anchetatorii mai susțin că au fost identificate diferențe importante de preț, între 5,35 și 6 euro/kg, iar transportul aerian al unor animale ar fi ajuns la 900 de euro pentru fiecare oaie, cost considerat de procurori drept neobișnuit și care face obiectul cercetărilor. De asemenea, sunt investigate suspiciuni privind falsificarea documentelor comisiilor de evaluare pentru a crea aparența legalității procedurilor.

Dosarul îi vizează pe directorii și responsabilii companiei publice algeriene pentru carne roșie ALVIAR, printre care:

directorul general;

directorul financiar;

șefii structurilor comerciale și veterinare;

responsabili ai comisiilor de evaluare și achiziții;

personal implicat în facturare și contabilitate.

Ancheta se extinde și asupra achiziției crotaliilor electronice pentru identificarea animalelor, unde există suspiciuni privind divulgarea unor informații confidențiale înaintea lansării procedurilor de achiziție. La finalul anchetei preliminare, 41 de persoane au fost deferite procurorilor.

Acestea sunt cercetate pentru:

abuz în serviciu;

trafic de influență;

delapidarea fondurilor publice;

încălcarea legislației privind achizițiile publice;

spălare de bani.

Judecătorul de instrucție a dispus arestarea preventivă a 13 inculpați, iar ceilalți au fost plasați sub control judiciar. Acest dosar depășește granițele Algeriei și ridică întrebări importante pentru toate statele implicate în comerțul internațional cu animale vii.

În contextul în care milioane de animale sunt exportate anual către state din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, ancheta scoate în evidență vulnerabilități privind controlul sanitar-veterinar, trasabilitatea animalelor, transparența achizițiilor publice și protejarea fondurilor statului.

Pentru România, unul dintre exportatorii importanți de ovine către statele arabe și nord-africane, cazul reprezintă un semnal de alarmă privind necesitatea unor controale veterinare riguroase, a trasabilității complete și a unei supravegheri stricte a lanțului comercial, pentru ca imaginea exportatorilor români să nu fie afectată de eventuale fraude sau nereguli produse în afara țării.

Simona Man