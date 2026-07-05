Peste 9.000 de obiecte neidentificate au fost observateîntr-un an în apropierea coastelor SUA. OZN-urile subacvatice devin un fenomen de proporții

Din august 2025, o aplicație de raportare a OZN-urilor a înregistrat peste 9.000 de observații ale unor obiecte misterioase neidentificate în apropierea coastelor SUA și a principalelor corpuri de apă, conform Marine Technology News.

Aceste rapoarte sunt emblematice pentru fascinația publicului față de Obiectele Subacvatice Neidentificate, sau USO-uri. Pe baza relatărilor martorilor oculari, unele dintre obiectele observate în și în jurul apelor Pământului par să călătorească între aer și apă la viteze șocante de sute de mile pe oră. Entuziaștii OZN-urilor cred că ar putea fi nave spațiale extraterestre în și în jurul apelor Pământului.

În ceea ce este, fără îndoială, cea mai recentă eră dintr-o lungă istorie a unor astfel de observații pe uscat și pe mare, aceste obiecte ciudate au rămas în mare parte neexplicate, dacă nu cumva negate. Dar un mic grup de pasionați de OZN-uri, inclusiv oficiali guvernamentali și militari, au crezut de ani de zile că SUA ar trebui să investigheze serios anomaliile potențial amenințătoare din corpurile de apă, precum și de pe uscat și din aer. Într-un efort bipartizan, acel grup a ajutat în cele din urmă la convingerea guvernului american să legifereze o schimbare de denumire pentru termenul pe care îl folosește astăzi pentru a se referi la OZN-uri-de la „Fenomen Aerian Neidentificat" la „Fenomen Anomal Neidentificat," sau UAP-uri.

Pentagonul a dezvăluit documente legate de OZN-uri. Într-un videoclip recent lansat pe iPhone, intitulat „Orbs Over the Pond," Pentagonul descrie „o sursă de lumină sub orizont, plutind deasupra unui iaz la o distanță estimată de 2.700 de picioare." Acest obiect a apărut ca „o ‘sferă asemănătoare cu plasma' care își schimba intermitent forma și luminozitatea." „Uneori, sursa principală de lumină părea să se despartă în puncte luminoase mai mici", a declarat Pentagonul. Obiectul a dispărut după aproximativ 45 de minute.

O analiză a atribuit observația „dispersiei luminii solare" de la zăpada reflectată, iluminând partea inferioară a norilor de altitudine joasă. Cu toate acestea, această descriere a venit cu „încredere scăzută" și cazul este considerat nerezolvat.

Majoritatea celor mii de observații de USO raportate de oameni pe aplicația Enigma provin din California și Florida, conform site-ului organizației nepartizane.

A fost în largul coastei San Diego, California, unde poate a avut loc cel mai infam incident cu USO-observarea „Tic-Tac". Comandantul David Fravor din Marina SUA și escadrila sa F/A-18F au observat o anomalie radar la aproximativ 100 de mile de coastă pe 14 noiembrie 2004. În acea după-amiază, Fravor s-a uitat în jos din avionul său de luptă și a observat ceva alb și alungit chiar deasupra apei spumegânde. A văzut un obiect pe ecran, observat atât în infraroșu, cât și în lumină vizibilă, care avea aproximativ 45 de picioare lungime, fără aripi sau alte proeminențe. Părea să se miște bizar împreună cu avionul, fără a lăsa în urmă niciun fel de fum. Dar când Fravor a încercat să intercepteze nava ciudată, aceasta a decolat cu viteză supersonică. S-a accelerat atât de repede încât senzorul nu a mai putut să-l urmărească.

Incidentul a rămas clasificat timp de mai bine de un deceniu. Când un videoclip piratat al acestui UAP (fenomen anomali neidentificat) a apărut pe internet la câțiva ani după întâlnire, a trecut aproape neobservat, la fel și zvonurile despre o posibilă navă spațială extraterestră. Adică, până când relatarea lui Fravor a explodat pe prima pagină a The New York Times în 2017. Incidentul Tic-Tac ar declanșa crearea Grupului de Lucru UAP al Departamentului Apărării.

Fravor, acum retras, a depus mărturie la o audiere a Subcomitetului pentru Securitate Națională, Frontieră și Afaceri Externe al Comitetului de Supraveghere și Responsabilitate al Camerei în 2023. La aceeași audiere a fost și amiralul în retragere Tim Gallaudet, fost șef meteorolog al Marinei. El ar urma să depună ulterior o mărturie proprie despre un alt videoclip UAP, filmat în timpul activității sale ca ofițer, la o audiere congresuală ulterioară. Gallaudet a investigat aceste fenomene pe parcursul unei mari părți a carierei sale, atât în cadrul, cât și în afara armatei, și crede că sunt USO-uri de origine potențial extraterestră.

„Suntem destul de convinși că aceste aparate sunt operate de o inteligență de ordin superior care nu este umană," spune Gallaudet. „Nu cred că fac parte din lumea naturală așa cum o cunoaștem." Ar putea proveni de pe Pământ, dar nu cred că aparțin regnului vegetal și animal așa cum le cunoaștem.

Mărturia lui Gallaudet a făcut referire la videoclipul „Go Fast" din 2015, capturat de senzorul infraroșu al unui avion F/A-18 al Marinei în timpul unui exercițiu pe Coasta de Est. În acest videoclip, un obiect care apare ca fiind cu greu mai mult decât o linie albă se deplasează rapid pe ecran. Viteza obiectului în apă-și orice s-ar putea distinge despre structura sa-părea să sfideze legile fizicii.

„Până acum, nu am construit nimic care să poată merge atât de repede în apă și să nu își schimbe viteza de la apă la aer," spune Gallaudet. „Multe au avut o accelerație super-rapidă și au făcut ca cifrul 340 al lui D.B. Cooper să încurce FBI-ul-Apoi trei amatori au descifrat codul."