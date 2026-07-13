Călin Georgescu la Domnești: Discursul său despre „Grădina Maicii Domnului", despre românii jefuiți de munca lor. A încheiat cu un citat dintr-un film de desene animate

Înconjurat de bodyguarzi, Călin Georgescu a descins duminică, 12 iulie, dis-de-dimineață, în târgul de la Domnești, Argeș. A salutat mulțimile din mașină, ca o vedetă, și s-a strecurat cu greu prin mulțimea strânsă să-l vadă, până la un podium amenajat special. A ținut un discurs plin de metafore și referințe relogioase și istorice, dar și de formule retorice cunoscute.

„Duminică, 12 iulie, la 7.30 dimineța, voi fi la Târgul de la Domnești, județul Argeș, un târg cu o vechime de peste 90 de ani, o oglindă fidelă a vieții comunitare și a unei economii a încrederii. Acolo, producătorul își privește cumpărătorul în ochi, iar cumpărătorul știe de la cine primește rodul pământului. Poate că aceasta este, până la urmă, esența unui sat viu și a unei țări care nu și-a uitat sufletul...", s-a anunțat el, pe pagina sa de Facebook.

A urmat o mobilizare generală pentru ca vizita lui Georgescu să se bucure de atenția cuvenită. Presa locală a vorbit despre canale de Telegram prin care oamenii au fost îndemnați să ia parte la întâlnire. Și a venit și ziua vizitei. Câteva sute de persoane cu steaguri tricolore așteptau, pe marginea șoselei, venirea lui Călin Georgescu. În mulțimea care aștepta venirea lui, membrii AUR se ocupau cu organizarea, îmbrăcați în tricouri cu însemnele partidului, iar microbuzele partidului erau parcate pe marginea șoselei. Când a ajuns, Georgescu a salutat mulțimea ca o vedetă, de pe geamul mașinii.

Și-a făcut cu greu loc printre oameni. L-au ajutat bodyguarzii îmbrăcați în tricouri negre să ajungă la podimul de la care s-a adresat mulțimii. A fost prezentat mulțimii de consilierul local din Curtea de Argeș, Dan Petrescu, membru PMP, îmbrăcat în straie de cioban. „Îi dau cuvântul domnului președinte pentru a vă spune câteva cuvinte", a spus el. De cealaltă parte a lui Georgescu a stat, pe toată durata discursului, deputatul AUR Bogdan Velcescu, originar din Argeș, îmbrăcat într-un tricou alb, cu o cruce neagră mare pe piept.

Georgescu și-a început discursul în scandările mulțimii de câteva sute de persoane.: „Călin! Călin! Poporul e cu tine!". A amestecat referințe istorice cu legende într-un discurs naționalist și patriotard. „Pe aceste meleaguri, Basarab nu a cerut nimanui să fie lider. Iar la Posada, voinșa unui neam, unui conducător de glie, a fost mai puternică decât un imperiu. Iar peste veacuri, Meșterul Manole ne-a lăsat o lecție simplă și de bun simț: toată măreția se bazează pe jertfă, credință și perseverență.

Ei vor vrea să vă obosească, vor vrea să vă descurajeze, vor vrea să renunțați. Nu le dați satisfacție! (...) România muncește din greu. Însă, rodul muncii ei nu este apreciat și nu este stăpână pe rodul muncii ei, așa cum nu este stăpână pe înțelegerea că agricultura este o valoare națională intangibilă, și că albinele sunt fundamentale și sunt folositoare pentru sănătatea noastră a tuturor. Nu vă pierdeți credința, iar Dumnezeu și Maica Domnului nu ne va părăsi. Amin!...Fiți demni de acest pământ binecuvântat, Grădina Maicii Domnului. Voi nu produceți doar lapte, brânză și lână; voi produceți libertate, siguranță și independența țării noastre.", a spus el celor prezenți.

La finalul discursului a reinterpretat un citat din desenul animat Lorax: „Atâta timp cât va mai fi un singur cioban pe munte, un singur țăran pe câmp, un singur meșteșugar în atelierul lui și un singur român care își iubește țara și se va ruga pentru pacea și prosperitatea ei, România va dăinui! Independența noastră trece prin dependența de Dumnezeu. Așa să știți! Amin!". (Citatul original - „Când ultimul copac va fi tăiat, ultimul pește prins și ultimul râu poluat; când respiratul aerului va fi dezgustător, veți realiza, prea târziu, că bogăția nu stă în conturile bancare și că nu poți mânca bani.")

Conform G4media.ro, Călin Georgescu a mai folosit ideea din Lorax și într-un alt discurs, într-o altă adaptare: „Când ultima pâine din grâu românesc se va vinde, când ultimul copac se va tăia, când ultimul râu va fi otrăvit - vom înțelege că nu se pot mânca banii".

După vizita de la Târgul din Domnești, Georgescu a mers la Mânăstirea Aninoasa, unde îl aștepta o întreaga adunare de „patrioți", în frunte cu Stegarul Dac. Călin Georgescu este la a treia vizită în țară, în ultimele două luni. A început în Olt, la Osica de Sus, apoi la Izbiceni. Și acolo a avut discursuri identitare și populiste, și a cerut mobilizare pentru a schimba actuala conducere a țării.