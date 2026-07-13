Iranul spune că are o armă mai puternică decât bombele atomice: "Republica Iran o va proteja"

Consilierul militar al ghidului suprem iranian, Mohsen Rezai, fost şef al Gardienilor Revoluţiei, a declarat duminică că Strâmtoarea Ormuz, aflată în centrul tensiunilor dintre Iran şi Statele Unite, are pentru Teheran o importanţă mai mare decât programul său nuclear.

"Această rută strategică este mai importantă decât zeci de bombe atomice şi Republica Islamică Iran o va proteja", a afirmat Rezai, citat de agenţia iraniană Isna.

Declaraţia face referire la programul nuclear iranian, despre care Statele Unite, Israelul şi ţările occidentale susţin că ar putea avea scopuri militare.

Teheranul respinge aceste acuzaţii şi insistă că programul său nuclear are exclusiv obiective civile, invocând dreptul său la dezvoltarea energiei nucleare în scopuri paşnice.