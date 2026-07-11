O radiografie brutală a realității geopolitice actuale arată cum o întreagă națiune poate fi trecută sub tutelă externă printr-o combinație de presiune militară, sancțiuni economice și mesaje text. Venezuela nu mai este condusă de la Caracas, ci direct din birourile oficialilor americani. Dincolo de discursurile oficiale despre democrație și suveranitate, pârghiile reale ale puterii au fost mutate complet, transformând statul sud-american într-un laborator de testare pentru noul expansionism global promovat de Casa Albă.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a preluat frâiele unei mașinării guvernamentale complexe, devenind figura centrală a unei colonii moderne de dimensiuni considerabile. Deși distanța fizică îl separă de realitatea din teren, controlul său este total. Oficialul american menține o legătură strânsă și zilnică cu Delcy Rodríguez, cea care asigură interimatul la conducerea țării. Această dinamică subliniază o realitate dură: deciziile majore se iau în spaniolă, pe aplicații de chat, sub stricta supraveghere a Washingtonului. Ceea ce se dorea a fi un parteneriat s-a transformat rapid într-o demonstrație pură de forță economică și politică.

Mecanismul prin care se exercită această influență este pe cât de simplu, pe atât de umilitor pentru independența unui stat. Toate veniturile rezultate din exporturile Venezuelei sunt direcționate către Trezoreria SUA. Ulterior, aceste fonduri sunt eliberate cu țârâita, prin bănci private, sub condiții extrem de stricte dictate de echipa lui Rubio. Acest sistem blochează marile rețele de corupție internă și oferă un scut temporar în fața creditorilor internaționali, însă plasează guvernul interimar într-o dependență totală. Banii sunt folosiți exclusiv pentru a plăti salariile funcționarilor și pentru a stabiliza moneda națională, oferindu-i lui Rubio o pârghie de șantaj perfectă.

Trecerea sub control american nu a fost un proces lin, ci rezultatul unei presiuni extreme exercitate în momentele de maximă instabilitate politică locală. În spatele scenei, căderea vechiului regim a fost urmată imediat de un avertisment fără echivoc transmis direct către Rodríguez. Opțiunile puse pe masă au fost radicale: fie o cooperare totală, fie distrugerea infrastructurii și a bazelor militare. Răspunsul interimarului a fost cel așteptat de partenerii strategici, fiind invocat inclusiv de liderul de la Casa Albă în discuțiile sale. Ea i-a spus lui Rubio că „este, în esență, dispusă să facă ceea ce consideră necesar pentru a face Venezuela din nou măreață", potrivit lui Trump. Președintele a spus că Statele Unite vor „conduce țara" până când va exista o „tranziție sigură, adecvată și judicioasă" a puterii.

Într-o întorsătură politică surprinzătoare, Washingtonul a ales să colaboreze cu vechii executanți ai sistemului autoritar, îndepărtându-se de liderii tradiționali ai opoziției. Deși María Corina Machado rămâne extrem de populară în rândul maselor, ostilitatea structurilor militare locale față de ea i-a determinat pe oficialii americani să o izoleze politic. În ciuda promisiunilor anterioare, SUA a refuzat să o sprijine în momentele critice, preferând stabilitatea oferită de Rodríguez, care execută fără comentarii ordinele financiare primite de la Washington, inclusiv epurarea partenerilor de afaceri ai vechiului regim.

Dincolo de jocurile politice, miza principală rămâne uriașa bogăție subpământeană a țării. Sectorul petrolier a fost remodelat complet pentru a favoriza companiile americane în detrimentul celor europene, controlul extinzându-se până la eliberarea licențelor de funcționare și eliminarea influenței Rusiei din proiectele comune. Totuși, viitorul pe termen lung rămâne o mare necunoscută pentru investitori, iar restabilirea democrației prin alegeri libere pare o promisiune îndepărtată. Întrebată direct despre momentul în care cetățenii își vor putea alege liderii, Rodríguez a oferit un răspuns evaziv: „Nu știu. Cândva." În acest moment, decizia finală privind organizarea scrutinului nu aparține poporului venezuelean, ci este blocată în totalitate în birourile Departamentului de Stat al SUA.