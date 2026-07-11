Venezuela e ca și un "stat de facto" al Americii. Marco Rubio decide miniștrii, blochează investigațiile și amână alegerile
Postat la: 11.07.2026 |
O radiografie brutală a realității geopolitice actuale arată cum o întreagă națiune poate fi trecută sub tutelă externă printr-o combinație de presiune militară, sancțiuni economice și mesaje text. Venezuela nu mai este condusă de la Caracas, ci direct din birourile oficialilor americani. Dincolo de discursurile oficiale despre democrație și suveranitate, pârghiile reale ale puterii au fost mutate complet, transformând statul sud-american într-un laborator de testare pentru noul expansionism global promovat de Casa Albă.
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a preluat frâiele unei mașinării guvernamentale complexe, devenind figura centrală a unei colonii moderne de dimensiuni considerabile. Deși distanța fizică îl separă de realitatea din teren, controlul său este total. Oficialul american menține o legătură strânsă și zilnică cu Delcy Rodríguez, cea care asigură interimatul la conducerea țării. Această dinamică subliniază o realitate dură: deciziile majore se iau în spaniolă, pe aplicații de chat, sub stricta supraveghere a Washingtonului. Ceea ce se dorea a fi un parteneriat s-a transformat rapid într-o demonstrație pură de forță economică și politică.
Mecanismul prin care se exercită această influență este pe cât de simplu, pe atât de umilitor pentru independența unui stat. Toate veniturile rezultate din exporturile Venezuelei sunt direcționate către Trezoreria SUA. Ulterior, aceste fonduri sunt eliberate cu țârâita, prin bănci private, sub condiții extrem de stricte dictate de echipa lui Rubio. Acest sistem blochează marile rețele de corupție internă și oferă un scut temporar în fața creditorilor internaționali, însă plasează guvernul interimar într-o dependență totală. Banii sunt folosiți exclusiv pentru a plăti salariile funcționarilor și pentru a stabiliza moneda națională, oferindu-i lui Rubio o pârghie de șantaj perfectă.
Trecerea sub control american nu a fost un proces lin, ci rezultatul unei presiuni extreme exercitate în momentele de maximă instabilitate politică locală. În spatele scenei, căderea vechiului regim a fost urmată imediat de un avertisment fără echivoc transmis direct către Rodríguez. Opțiunile puse pe masă au fost radicale: fie o cooperare totală, fie distrugerea infrastructurii și a bazelor militare. Răspunsul interimarului a fost cel așteptat de partenerii strategici, fiind invocat inclusiv de liderul de la Casa Albă în discuțiile sale. Ea i-a spus lui Rubio că „este, în esență, dispusă să facă ceea ce consideră necesar pentru a face Venezuela din nou măreață", potrivit lui Trump. Președintele a spus că Statele Unite vor „conduce țara" până când va exista o „tranziție sigură, adecvată și judicioasă" a puterii.
Într-o întorsătură politică surprinzătoare, Washingtonul a ales să colaboreze cu vechii executanți ai sistemului autoritar, îndepărtându-se de liderii tradiționali ai opoziției. Deși María Corina Machado rămâne extrem de populară în rândul maselor, ostilitatea structurilor militare locale față de ea i-a determinat pe oficialii americani să o izoleze politic. În ciuda promisiunilor anterioare, SUA a refuzat să o sprijine în momentele critice, preferând stabilitatea oferită de Rodríguez, care execută fără comentarii ordinele financiare primite de la Washington, inclusiv epurarea partenerilor de afaceri ai vechiului regim.
Dincolo de jocurile politice, miza principală rămâne uriașa bogăție subpământeană a țării. Sectorul petrolier a fost remodelat complet pentru a favoriza companiile americane în detrimentul celor europene, controlul extinzându-se până la eliberarea licențelor de funcționare și eliminarea influenței Rusiei din proiectele comune. Totuși, viitorul pe termen lung rămâne o mare necunoscută pentru investitori, iar restabilirea democrației prin alegeri libere pare o promisiune îndepărtată. Întrebată direct despre momentul în care cetățenii își vor putea alege liderii, Rodríguez a oferit un răspuns evaziv: „Nu știu. Cândva." În acest moment, decizia finală privind organizarea scrutinului nu aparține poporului venezuelean, ci este blocată în totalitate în birourile Departamentului de Stat al SUA.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Secretele orașului american, vechi de 100 de ani, unde mașinile nu au plăcuțe de înmatriculare și benzina este gratuită
Ascuns in spatele unor intinse suprafețe impadurite din statul american Michigan, un complex privat al companiei General ...
-
Rusia recunoaște că a lovit la granița cu România: Distrugeri masive cu rachete și drone, după prăpădul făcut de Ucraina
Rusia a atacat in bombardamentul cu rachete si drone asupra Ucrainei din timpul noptii de vineri spre sambata unitati al ...
-
Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. „Nu seamănă cu nimic din ce am mai văzut"
Pentagonul a publicat vineri un nou lot de documente referitoare la OZN-uri, cunoscute oficial drept fenomene anormale n ...
-
Poliția britanică a deschis o anchetă pentru omor în cazul decesului fostei ministre conservatoare Ann Widdecombe
Poliția britanica a deschis o ancheta pentru omor in cazul decesului fostei ministre conservatoare Ann Widdecombe. Minis ...
-
Facebook și Instagram ar putea fi schimbate în Europa. Funcțiile care îi țin pe utilizatori lipiți de ecran, în vizorul Comisiei Europene
Scroll-ul fara sfarșit, videoclipurile care pornesc automat și notificarile care te cheama mereu inapoi in aplicație ar ...
-
Românii nu dau Bulgaria și Grecia pe litoralul românesc chiar dacă prețurile au crescut. "Stau mai puține zile sau merg în extrasezon, dar vor calitate"
Ultimele date din sectorul turismului ne fac sa ne intrebam daca romanii nu au bani de vacanțe sau daca doar nu au bani ...
-
România riscă sancțiuni dure de la Bruxelles. Mai multe focare de pesta rumegătoarelor mici sunt ținute ascunse de ANSVSA
ANSVSA a instituit carantina naționala de 30 de zile pentru circulația ovinelor și caprinelor, dupa confirmarea unui foc ...
-
Românii fug în Bulgaria pentru prețuri mai mici. Fiscul a intrat în localurile de pe litoral: 18 euro o felie de tort
Bulgaria ramane una dintre destinațiile preferate ale romanilor care cauta vacanțe la mare la prețuri mai mici decat pe ...
-
Document rar, de acum un secol, care dezvăluie cum își făcea România loc la masa marilor puteri
O scrisoare veche de peste un secol, pastrata in Arhivele Naționale ale Romaniei, deschide o fereastra rara spre culisel ...
-
Pentru prima dată în ultimele decenii, China nu a stabilit obiective privind ocuparea forței de muncă în planul cincinal, din cauza impactului inteligenței artificiale
China nu a inclus, pentru prima data in cel puțin trei decenii, un obiectiv numeric privind crearea de locuri de munca i ...
-
"Surpriza" cu care i-ar putea aștepta Nicușor Dan pe liderii partidelor luni, la Cotroceni. Cum ar forța președintele o "împăcare" în fosta coaliție
Președintele Nicușor Dan a chemat luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minoritaților n ...
-
Analiză BMJ pe Mounjaro și Wegovy: Care este cel mai eficient și ce efecte secundare grave au
Foarte mulți oameni care vor sa slabeasca apeleaza la tratamente cu GLP. Dezvoltate inițial pentru diabetici, aceste med ...
-
Victor Ciutacu și România TV, obligați să plătească un milion de lei în procesul cu Dăruiește Viață. Jurnalistul anunță apel: "Înmărmurit, ăsta ar fi cuvântul potrivit"
Victor Ciutacu și Romania TV au fost obligați de Tribunalul București sa plateasca, in solidar, daune morale de un milio ...
-
Un trend care atrage atenția în ultima perioadă
Un stil de viața echilibrat și orientat spre sanatate a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale ultimilor an ...
-
Ce se întâmplă dacă aplici prea mult ser de gene? Informații utile despre exces și aplicare corectă
Pentru multe persoane, pare firesc sa creada ca mai mult ser inseamna rezultate mai rapide. Daca un strat subțire ajuta, ...
-
Redactorul șef Rusia Today avertizează: "Se apropie al treilea război mondial!"
Înarmarea Ucrainei și ajutorul acordat pentru atacuri impotriva Rusiei apropie al treilea razboi mondial. Rusia v ...
-
Fiul Interzis al lui Noe: Manuscrisele antice care dezvăluie adevărul înfricoșător despre uriașii biblici - nefilimi
Biblia menționeaza in mod explicit trei fii ai lui Noe - Sem, Ham și Iafet - care au fost aleși sa urce in arca și sa re ...
-
Fără permis de conducere dacă nu-ți plătești amenda. Modificare de la 9 iulie 2026
Guvernul Romaniei a aprobat, joi, 9 iulie 2026, normele metodologice care pun in practica una dintre cele mai dure masur ...
-
Europa face pasul decisiv spre euro digital, PE a dat undă verde: Ce se întâmplă cu banii cash, ce se schimbă pentru români și de ce UE vrea propria monedă electronică
Euro digital a facut joi, 9 iulie, unul dintre cei mai importanți pași de pana acum. Parlamentul European a dat unda ver ...
-
Ordin de ucidere venit din străinătate, executat la Țăndărei. Au luat două arme și au deschis focul asupra rudelor: 'Ucideți-i cu ce aveți prin casă'
Un atac armat care pare desprins dintr-un scenariu de film este anchetat la Țandarei, in județul Ialomița. Patru persoan ...
-
Experiment tulburător: angajații unei fabrici sunt obligați să antreneze roboții care le vor lua locul de muncă
În multe industrii, relația dintre oameni și tehnologie intra intr-o etapa noua și tot mai controversata. În ...
-
Ce urmează după cutremurele din Venezuela? Amenințarea nevăzută de care se teme toată lumea
Organizația Panamericana a Sanatații (PAHO) avertizeaza ca cele mai mari riscuri pentru sanatate generate de cele doua c ...
-
Oamenii de știință au creat un tratament nou contra cancerului: E bazat pe bacterii care se află în tumoră
Oamenii de știința testeaza noi metode de tratare a cancerului. Anumite bacterii din compoziția tumorilor pot fi chiar c ...
-
Răsturnare de situație în cazul miliardarului atacat în Monaco: agentul ucrainean, care a ucis-o pe suspecta atentatului în pădure, își schimbă declarația
Agentul ucrainean acuzat de uciderea suspectei in cazul atentatului din Monaco iși schimba declarația Un agent al servic ...
-
O firmă a ascuns 26 de milioane de lei în spatele unui abonament de streaming
Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism de evaziune fiscala construit nu in jurul unei afaceri subterane, ci in jurul u ...
-
Pistoale personalizate și muniție, cadoul lui Erdogan pentru liderii europeni la summitul NATO
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a oferit liderilor europeni participanți la summitul NATO din Ankara cate un r ...
-
Rusia și-a aruncat în luptă cel mai nou avion pentru se proteja de atacurile Ucrainei. Aparatul de zbor a fost modificat special pentru interceptarea dronelor
Rusia a inceput sa foloseasca cele mai noi avioane de vanatoare Su-57 intr-un nou rol, cel de interceptare a dronelor uc ...
-
Ministrul Radu Miruță ar putea să fie infectat cu o bacterie: „Să meargă de urgență și dumnealui la spital"
Președintele Unitatea - Sindicatul Liber Metrou a transmis ca o angajata a Metrorex a fost infectata cu o bacterie din a ...
-
Un român din conducerea tehnică a CERN vorbește despre viitorul Universului și Inteligența Artificială
CERN, laboratorul european care gazduiește cel mai mare și mai puternic accelerator de particule construit vreodata, se ...
-
Un român de 27 de ani a murit într-un bar din Irlanda, după ce mai mulți clienți l-au imobilizat. Imaginile-cheie, în mâinile poliției
Un roman de 27 de ani a murit intr-un bar din comitatul Cork, dupa ce mai multe persoane au incercat sa il imobilizeze i ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu