Călin, Călin, poporul e cu tin’!

Georgescu a descălecat la târgul de vechituri și agroalimentare de la Domnești păzit de șapte badigărzi, unde a fost întâmpinat de Querida, care i-a făcut o baie de mulțime, că așa îi făcea și lui Pepe când mergeau în pas de deux la piața din Rahova. Cel mai tare Georgescu a fost interesat de brânzeturi. Privirea lui ageră de baș-boier muntean a umărit cu atenție și îngrijorare bacteriile care se plimbau țanțoș pe o brânză.

Știți de unde vine vorba că veșnicia s-a născut la sat? De la eternitatea bacteriilor de pe produsele agroalimentare, care tocmai au împlinit 4 miliarde de ani și nu dau semne că se lasă duse. Mai e încă puțin, i-a zis enigmatic boierul celui mai mare producător local, o blondă pempantă cu verigi de aur cât roata de secerătoare în urechi, distrusă de capitalism, că dușmanii au băgat banii oamenilor pe carduri și nu mai pot cumpăra nimic cu ei din lipsă de pos-uri.

Mai e încă puțin, a continuat boierul netulburat de nimic, și producătorul local va fi veșnic. Deci nu bacteria va învinge cum credeam, în meciul cu eternitatea, ci producătorul. Care producător, nu produce doar lapte, brânză și lână, i-a asigurat baș-boierul pe sătenii din Domnești, ci și libertate, siguranță și independență. N-am idee cât s-a mai făcut kilul de libertate în Domnești, dar Georgescu a mai fost domn preț de o zi și în Argeș, a treia zi de domnie pe 2026.

Cornel Ivanciuc