Prețurile pe Litoralul românesc sfidează orice logică: Lista tarifelor practicate de operatori în perioada 1-15 iulie 2026 cu toate că lumea nu se înghesuie în stațiuni

Oferte "Riviera Românească" pentru 1-15 iulie 2026. Asa isi intitulează unul din touroperatorii cunoscuti lista cu preturile pentru statiunile de la malul Mării Negre - 5 nopți / camera dublă (2 persoane):

​Mamaia

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă - 946 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii all inclusive - 8605 lei / camera

​Eforie Nord

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă - 722 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii all inclusive light - 4947 lei / camera

​Techirghiol

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă - 1654 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 3* cu demipensiune - 2950 lei / camera

​Eforie Sud

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă - 1157 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 3* cu servicii all inclusive - 4167 lei / camera

​Costinești

Cel mai mic tarif - hotel 3* fără servicii de masă - 1020 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu mic dejun inclus - 4499 lei / camera

​Olimp

Cel mai mic tarif - hotel 3* fără servicii de masă - 1910 lei / camera / cu servicii all inclusive - 3408 lei/ camera

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii ULTRA all inclusive - 8338 lei / camera

​Neptun

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă - 885 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii all inclusive - 5584 lei / camera

Jupiter

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă - 738 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii all inclusive - 5322 lei / camera. Oferta tip "Stai 5 nopți și plătești 4"

Cap Aurora

Cel mai mic tarif - hotel 4* cu mic dejun inclus - 2916 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii all inclusive - 7343 lei / camera

Venus

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă - 892 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii all inclusive - 5972 lei / camera

Saturn

Cel mai mic tarif - hotel 3* fără servicii de masă - 1329 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii ULTRA all inclusive - 4791 lei / camera

​Mangalia

Cel mai mic tarif - hotel 3* fără servicii de masă - 1518 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii all inclusive - 5171 lei / camera

​2 Mai

Cel mai mic tarif - hotel 3* fără servicii de masă - 1226 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 3* cu mic dejun inclus - 2892 lei / camera

​Vama Veche

Cel mai mic tarif - hotel 1* fără servicii de masă - 1273 lei / camera

Cel mai mare tarif - hotel 3* cu demipensiune (mic dejun și prânz) - 5550 lei / camera