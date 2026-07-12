Rusia a lansat cel mai mare atac din istorie: "Vladimir Putin încearcă să distrugă Kievul înainte de iarnă" - spune Vitali Kliciko

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că puternicele atacuri cu rachete balistice lansate recent de Rusia asupra capitalei ucrainene au fost fără precedent de când Moscova şi-a început războiul împotriva ţării sale în 2022, fiind interpretate ca ripostă la forţa crescândă pe front a ucrainenilor.

"Atacurile ruseşti cu rachete balistice au fost mai grave ca oricând", a declarat el. Aceste acţiuni reprezintă o nouă escaladare a războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei, a afirmat acesta, scrie agerpres.ro.

În decurs de o săptămână, armata rusă a lansat trei atacuri aeriene de mare amploare asupra Kievului. Pe lângă drone, armata rusă a folosit rachete de croazieră şi rachete balistice.

Consecinţele pentru capitala Ucrainei au fost devastatoare: zeci de persoane au fost ucise, iar peste 100 rănite. Loviturile au avariat sau au distrus complet numeroase clădiri rezidenţiale din Kiev.

Kliciko s-a declarat convins că escaladarea iniţiată de preşedintele rus Vladimir Putin se datorează şi noii forţe a Ucrainei pe câmpul de luptă.

"Putin se află sub o presiune atât de mare încât se pare că acum vrea să bombardeze Kievul pentru a-l distruge din temelii înainte de venirea iernii", a declarat fostul campion mondial la box.

Kliciko a făcut apel la partenerii occidentali ai Ucrainei să acorde sprijin suplimentar în domeniul apărării antiaeriene. În special în ceea ce priveşte interceptarea rachetelor balistice, Kievul se bazează pe sisteme precum Patriot, fabricate în Statele Unite.

În cadrul recentei reuniuni a NATO din Turcia, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că Statele Unite vor acorda Ucrainei licenţă pentru producerea rachetelor de apărare antiaeriană Patriot.

Cu toate acestea, Trump a recunoscut că producătorii Raytheon şi Lockheed Martin nu fuseseră încă informaţi, iar unele aspecte esenţiale legate de finanţare şi de calendarul de producţie rămân nerezolvate. Construirea unei unităţi de producţie durează ani de zile, avertizează experţii.