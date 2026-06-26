Legea Vexler in actiune: Cine este Mihai Rapcea, avocatul vizat de percheziții într-un dosar penal privind distribuirea de materiale cu caracter fascist

Avocatul Mihai Rapcea, în vârstă de 51 de ani, este vizat de un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în care anchetatorii cercetează presupusa distribuire pe rețelele sociale a unor materiale cu caracter fascist, legionar și rasist.

Joi, 25 iunie 2026, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în București și au ridicat bunuri considerate relevante pentru anchetă. Avocatul a fost un apropiat al Dianei Șoșoacă și un susținător al lui Călin Georgescu, dar si cel care l-a aparat pro bono pe Stegarul Dac.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Serviciul de Investigații Criminale au pus în executare, la data de 25 iunie 2026, trei mandate de percheziție domiciliară într-un dosar coordonat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB). Acțiunea a avut loc în municipiul București și vizează infracțiuni prevăzute de legislația privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Capitalei, ancheta a fost deschisă după administrarea unor probe care au conturat suspiciunea că un bărbat de 51 de ani ar fi publicat și distribuit pe conturile de social media pe care le administra mesaje cu caracter fascist, legionar și rasist. Surse judiciare au indicat că persoana vizată de percheziții este avocatul Mihai Rapcea. Conform acelorași surse, dosarul este instrumentat de procurorii PCAB, iar polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost delegați pentru efectuarea activităților procedurale, inclusiv a perchezițiilor domiciliare desfășurate joi.

Mihai Rapcea este avocat în Baroul București din anul 2001, activând în special în domeniul dreptului penal, civil și administrativ. În ultimii ani, Mihai Rapcea s-a numărat printre susținătorii publici ai lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale și una dintre figurile centrale ale curentului suveranist din România. Mihai Rapcea a distribuit în mediul online mesaje favorabile lui Călin Georgescu și a participat la evenimente și manifestații organizate de susținătorii acestuia, potrivit postărilor și aparițiilor publice din ultimii ani.

Mihai Rapcea a reprezentat în instanță și a acordat asistență juridică unor activiști și protestatari cunoscuți din zona naționalistă, inclusiv lui Cezar Avrămuță, supranumit „Stegarul Dac". De asemenea, a participat în ultimii ani la manifestații și acțiuni publice organizate de grupări și activiști din zona suveranistă.

În plan politic, numele său a fost asociat cu Diana Șoșoacă și partidul S.O.S. România. Potrivit informațiilor publice, Mihai Rapcea a ocupat funcția de vicepreședinte al formațiunii, fiind exclus din partid în februarie 2024, în urma unei decizii a conducerii formațiunii. Acest context este relevant deoarece actuala anchetă privind presupusa distribuire de materiale cu caracter fascist, legionar și rasist îl găsește pe Rapcea deja cunoscut în spațiul public pentru pozițiile și activitatea sa în mediile naționaliste și suveraniste.

Mihai Rapcea a devenit cunoscut public și prin legăturile sale cu Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut (MISA), organizația fondată de Gregorian Bivolaru. Rapcea a fost, de-a lungul anilor, atât membru al mișcării, cât și avocat al lui Bivolaru în mai multe cauze judiciare. Ulterior, el s-a distanțat de organizație și a publicat numeroase texte critice la adresa fostului lider spiritual și a modului de funcționare a MISA.

În cadrul operațiunii din 25 iunie, au fost efectuate trei percheziții domiciliare în București. Anchetatorii au urmărit identificarea și ridicarea unor mijloace de probă care ar putea contribui la clarificarea acuzațiilor investigate. Poliția Capitalei a transmis că, în urma descinderilor, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind natura obiectelor sau a echipamentelor ridicate. De asemenea, avocatul Mihai Rapcea a fost depistat și a fost condus la audieri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Dosarul penal vizează cercetări privind distribuirea sau punerea la dispoziția publicului a unor materiale cu caracter fascist, legionar și rasist, precum și fapte prevăzute de legislația care sancționează promovarea ideologiilor extremiste și a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității sau crime de război. Surse judiciare au precizat că suspiciunile se referă la trei postări distribuite pe rețelele sociale de avocatul Mihai Rapcea, considerate de anchetatori ca având conținut fascist. Aceste aspecte urmează să fie analizate în cadrul anchetei penale aflate în desfășurare.

Este important de menționat că punerea în mișcare a cercetărilor și efectuarea perchezițiilor reprezintă etape ale procedurii penale și nu echivalează cu stabilirea vinovăției unei persoane. În continuare - Cercetările sunt desfășurate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București împreună cu Serviciul de Investigații Criminale. Ancheta este în curs, iar procurorii și polițiștii continuă administrarea probelor pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele investigate. Potrivit comunicatului oficial al DGPMB, cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.