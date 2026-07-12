Femeia care şi-a ţinut iubitul ostatic în Bucureşti e antrenoare de fitness. Victima, un cunoscut avocat
Postat la: 12.07.2026 |
Intervenţie desprinsă parcă din filmele de acţiune pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Bucureşti! Trupele speciale au intervenit în forţă pentru a elibera un bărbat ţinut ostatic de partenera lui. Femeia ameninţa că se va omorî dacă cineva va îndrăzni să se apropie. Misiunea de salvare a fost un succes, însă motivul din spatele scandalului rămâne un mister. Vecinii au povestit că bărbatul este un avocat bun, iar femeia - o respectată antrenoare de fitness şi arbitru de culturism.
Trupele speciale au coborât în rapel de pe blocul înalt de aproape 30 de metri până la etajul 7, la apartamentul în care se afla femeia de 56 de ani alături partenerul ei cu trei ani mai tânăr. Cei doi s-au certat toată ziua, ba chiar bărbatul a fost şi lovit. Fratele lui a sunat la 112 când a văzut că cei doi s-au baricadat în casă. Timp de aproape două ore, poliţiştii au purtat negocieri prin uşa blocată. Aceasta le-a spus că în cazul în care cineva se va apropia de ea, îşi va face rău. În momentul în care au considerat că este oportun, agenţii, dar şi trupele speciale au intrat atât prin uşă şi pe fereastră, prin exterior.
"Nu dorea să iasă din casă şi nici pe dânsul nu-l lăsa să iasă din casă. Că dacă intră peste ea se aruncă de la geam şi că nu vrea să iasă, că nu vrea să meargă la închisoare", spune o martoră. Femeia locuieşte de 20 de ani în blocul de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Bucureşti. De altfel, ea şi partenerul ei sunt apreciaţi în cartier. Bărbatul ar fi avocat, iar femeia deţine un club sportiv şi a antrenat în ultimii ani mai mulţi tineri să devină campioni sau instructori de culturism, fitness şi pilates. "A fost campioană mondială de culturism. Era cu iubitul ei în casă. Sunt de foarte multă vreme împreună. Au venit (n.r. poliţiştii) în urma unor reclamaţii. Dumneaei ţipa de trei zile", spune o vecină.
"Se certau de foarte mult timp până să vină poliţia. Cineva de pe scară ar fi auzit că a fost mai rău decât de obicei. Ei o istorie... ei nu prea se înţeleg", mai spune martora. Femeia a fost luată de poliţişti şi dusă la spital, unde medicii îi vor face mai multe analize, pentru a stabili ce a cauzat căderea nervoasă. "Oamenii care ajung în aceste depresii, care sunt netratate, ei chiar încearcă să supravieţuiască în fiecare zi. Şi nouă, celor din jur, putem să-i percepem ca pe nişte oameni normali", a declarat Liliana Hadji, psiholog. Partenerul femeii a ajuns la audieri, pentru a povesti întreg scandalul. Cu toate acestea, a refuzat să depună o plângere împotriva ei.
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