Noaptea pe Terra nu va mai fi la fel: 1.7 milioane de sateliți ar putea fi lansați în orbita joasă a pământului în foarte scurt timp

Autor: Delia Opran

Dacă planurile actuale vor deveni realitate (ceea ce nu mă îndoiesc), consecințele pot fi devastatoare. Și cel mai tulburător gând este că noaptea pe Pământ și-ar putea schimba pentru totdeauna înfățișarea pe care omenirea a cunoscut-o dintotdeauna.

Un startup american pe nume Reflect Orbital promite să vândă “lumina soarelui după lăsarea întunericului”. Compania a solicitat autorizarea Federal Communications Commission (FCC) pentru lansarea primului său satelit demonstrativ în 2026. Dacă va primi aprobarea, constelații de sateliți ar putea ilumina pe timpul nopții suprafețe de până la 5 kilometri pătrați, la intensități care, în anumite scenarii operaționale propuse, ar putea depăși luminozitatea lunii pline. Până în 2035, compania intenționează să lanseze mii de astfel de obiecte, echipate cu 50.000 de oglinzi gigantice care vor redirecționa lumina Soarelui din spațiu către Pământ pe timpul nopții, prin "iluminare orbitală". Oglinzile lor “vor depăși de peste cinci ori numărul stelelor vizibile cu ochiul liber pe cerul nopții.” Această lumina orbitală ar putea produce efecte negative fără precedent asupra mediului, ecosistemelor, sănătății oamenilor și animalelor, observațiilor astronomice și cerului întunecat. Sateliții care vor orbita Pământul pe orbita joasă (LEO)vor lumina și zone care în prezent nu sunt afectate deloc de poluarea luminoasă. Deși pare un scenariu desprins din viitor, acest proces a început deja.

Și SpaceX, pe de altă parte, propune desfășurarea a până la un milion de sateliți proiectați să funcționeze ca centre orbitale de date pentru inteligență artificială, alimentate cu energie solară. Aceștia urmează să fie amplasați tot pe LEO, având potențialul de a afecta mediul terestru prin coliziuni și reintrări necontrolate în atmosferă, deșeuri spațiale, aglomerarea orbitelor, precum și prin creșterea poluării atmosferice și luminoase, cu efect direct asupra vieții pe planetă. Propunerea SpaceX se află în prezent în procesul de evaluare de către autoritățile de reglementare competente din SUA.

Deoarece sisteme de o asemenea amploare nu au fost încă implementate, multe dintre efectele lor cumulative asupra sănătății umane și mediului rămân incerte. Ca să punem lucrurile în perspectivă, în prezent, în jurul Pământului orbitează aproximativ 18.000 de sateliți, cu alte propuneri de mari dimensiuni provenind din China și Rusia. Rezultatul unor astfel de inițiative ar putea fi, în cele din urmă, o planetă înconjurată de constelații dense de sateliți, care ar putea degrada semnificativ aspectul cerului nopții așa cum îl cunoaștem din timpuri imemoriale. Cu toate acestea, deoarece sistemele operează în spațiul cosmic, concluzia simplă a FDD ar putea fi că ele nu au un impact direct asupra vieții de pe Pământ. Un articol din Astrobites discută efectele lansărilor de rachete și ale reintrărilor sateliților în atmosferă, inclusiv impactul acestora asupra mediului, compoziției atmosferei și stratului de ozon.

Dacă privim cerul nopții într-o noapte perfect întunecată, fără lună, cu ochiul uman putem percepe aproximativ 2.500–3.000 de stele. Acest număr scade semnificativ într-o zonă afectată de poluarea luminoasă, unde pot fi observate aproximativ 20–30 de stele. Dacă astfel de desfășurări masive de sateliți vor deveni realitate, cerul nopții se va transforma pentru totdeauna. Cu sateliții depășind numeric nu doar stelele vizibile, ci toate stelele pe care le putem percepe, lumina lor ar putea eclipsa chiar și cele mai strălucitoare planete și stele ale Căii Lactee.

Un studiu extrem de detaliat, peer-reviewed, coordonat de cercetători ai ESO și publicat în revista Astronomy & Astrophysics pe 29 iunie, avertizează că această transformare, determinată de companii precum Reflect Orbital și SpaceX, care propun desfășurarea a milioane de sateliți pentru centre de date AI, rețele de internet și metode de iluminat pe timp de noapte, ar putea avea efecte profunde și potențial ireversibile asupra cerului nopții și ecosistemelor nocturne (dar și diurne). Știind că în prezent există aproximativ 18.000 de sateliți pe orbită și că, ori de câte ori privești spre cer, poți vedea deja trenuri de sateliți traversându-l noatea, un simplu exercițiu de imaginație în care înmulțești acest număr cu o sută, te poate duce aproape de aceste mii și mii de lumini, care se deplasează simultan pe parcursul întregii nopți. Studiul sugerează că, în anumite scenarii, luminozitatea cerului ar putea crește de mai multe ori, generând o strălucire persistentă în orice condiții de observare. Cele 50.000 de oglinzi ale sateliților Reflect Orbital vor crea pete stranii de lumină în jurul pământului în timpul nopții, chiar și pe cele mai întunecate bucăți de cer. Desigur, acest lucru ar compromite grav observațiile astronomice de la sol, ar duce la pierderea sanctuarelor de cer întunecat și ar schimba fundamental noaptea așa cum o cunoaștem. Pentru a preveni acest scenariu, studiul ESO recomandă ca autoritățile de reglementare la nivel global să limiteze populația de sateliți de pe orbita joasă a Pământului la aproximativ 100.000 de sateliți slab iluminați, care să rămână complet invizibili cu ochiul liber.

Însă efectele desfășurării a 1,7 milioane de sateliți pe orbită depășesc cu mult domeniul astronomiei. Acestea au fost analizate și de organizații precum National Wildlife Federation din Statele Unite și DarkSky International. Concluziile lor avertizează că astfel de schimbări ar putea avea un impact semnificativ asupra biologiei umane, comportamentului faunei sălbatice, precum și asupra mediului și atmosferei Pământului.

Primul domeniu pe care oamenii de știință l-au luat în considerare este sănătatea umană, iar aici există multiple aspecte, însă cu siguranță, fiind un domeniu incipient, nu toate au fost atinse. De la apariția speciei umane, biologia noastră s-a bazat pe ritmurile circadiene, adică alternanța naturală dintre zi și noapte, care reglează producția de melatonină. Un cer nocturn de până la patru ori mai luminos decât nivelul său natural ar putea crește riscul apariției tulburărilor metabolice și al problemelor de somn. În plus, arderea sateliților în atmosfera superioară în timpul reintrării ar putea contribui la subțierea stratului de ozon, permițând unei cantități mai mari de radiații ultraviolete nocive să ajungă la suprafața Pământului. O diminuare a stratului de ozon la scară semnificativă, ar induce o expunere crescută la radiațiile UV, iar aceasta ar putea mări riscul de cancer de piele și cataractă la oameni.

Cerul nopții face parte din patrimoniul nostru comun. Timp de mii de ani, oamenii au navigat pe uscat și pe mare ghidându-se după stele. Calendarele agricole și numeroase tradiții culturale s-au bazat pe cerul nopții și pe mișcarea corpurilor cerești. Astăzi, această moștenire este amenințată.

Un alt efect potențial devastator ar fi asupra faunei sălbatice. Nenumărate specii sunt nocturne, iar altele, precum păsările, insectele (gândacii de bălegar) sau țestoasele marine, se orientează după stele. Desfășurarea a 1,7 milioane de sateliți ar putea perturba aceste comportamente, ducând potențial la dezorientare și la scăderea populațiilor unor specii. Alte specii care se hrănesc în întuneric ar putea avea un succes redus în a-și procura hrana, ratând această fereastră critică de oportunitate. Prădătorii de vârf și speciile-cheie care vânează noaptea ar fi, de asemenea, afectați, pe măsură ce habitatele lor ar deveni din ce în ce mai fragmentate de lumina artificială.

Nu în ultimul rând, ritmurile biologice ale plantelor, care au evoluat de-a lungul a sute de mii sau chiar milioane de ani, ar putea fi alterate. Ecosistemele naturale și cele agricole ar putea fi și ele, prin urmare, grav perturbate. Numerpase studii arată că plantele depind de ciclul natural lumină–întuneric pentru creștere, metabolism, reglarea expresiei genelor și repararea celulară. Diminuarea stratului de ozon ar putea exercita un stres suplimentar asupra dezvoltării plantelor, deoarece acestea ar fi expuse unor niveluri mai ridicate de radiații UV-B, ceea ce ar crește deteriorarea celulară și ar reduce productivitatea. Polenizatorii nocturni, precum moliile și liliecii, ar putea fi afectați de acest aflux masiv de lumină, reducând potențial succesul reproductiv al multor specii de plante și declanșând efecte ecologice în cascadă. Chiar dacă Reflect Orbital susține că oglinzile sale spațiale ar putea ajuta culturile agricole să crească mai rapid, numeroși oameni de știință și-au exprimat îngrijorarea că o iluminare orbitală de asemenea amploare ar putea produce consecințe ecologice neintenționate devastatoare.

Impactul asupra mediului nostru de viață ar putea fi, de asemenea, semnificativ. Sateliții au o durată de viață relativ scurtă, iar atunci când reintră în atmosferă sunt proiectați să ardă complet. Acest lucru înseamnă că materialele din care sunt construiți ar putea introduce anual în atmosfera superioară mii de tone de particule metalice, inclusiv nanoparticule de oxid de aluminiu. Acest praf metalic poate cataliza reacții chimice care contribuie la diminuarea stratului de ozon, deși amploarea acestui efect este încă în curs de investigare. Prin Protocolul de la Montreal, omenirea a depus timp de decenii eforturi pentru refacerea stratului de ozon, iar aceste progrese ar putea fi acum rapid compromise. În plus, lansările de rachete eliberează cantități tot mai mari de carbon negru în atmosfera superioară. O astfel de poluare absoarbe radiația solară și poate influența temperatura și chimia atmosferei. La o scară suficient de mare, aceste efecte atmosferice cumulative ar putea semăna cu o formă neintenționată de intervenție climatică, care ar putea perturba tiparele meteorologice și accelera topirea calotelor glaciare polare.

În ultimii ani, orbita joasă a Pământului a început să fie privită nu doar ca un spațiu destinat cercetării științifice, ci și ca principalul "high-ground" geopolitic. De aceea, este plauzibil ca FCC să autorizeze într-un ritm accelerat constelațiile comerciale de sateliți din ce în ce mai mari, inclusiv propunerea de față de 1,7 milioane de sateliți, dintre care până la un milion ar putea funcționa ca centre orbitale de date pentru inteligență artificială, cu scopul de a menține competitivitatea companiilor americane ridicată față de cea a altor state. Și cum accesul la pozițiile orbitale și la spectrul radio este guvernat, în practică, de un principiu de facto descris adesea drept "primul venit, primul servit”, odată ce un stat sau o companie ocupă o anumită altitudine orbitală sau își asigură utilizarea unei benzi de frecvență, devine aproape imposibil ca alți actori statali să se instaleze pe același segment. De aceea, viteza de implementare a devenit un avantaj strategic esențial. Așadar, aprobând pe repede-înainte constelații gigant de sateliți, FCC ar putea ajuta companiile americane să își asigure resurse strategice de orbită și spectru radio, înainte ca alte puteri spațiale să își desfășoare propriile constelații.

Transformarea orbitei joase a Pământului într-un nou teatru de competiție geopolitică, ignorând în același timp consecințele asupra mediului, sănătății umane și astronomiei, în goana după noua cursă spațială, riscă să transforme această ultimă frontieră într-un domeniu tot mai militarizat și disputat strategic, în care statele își demonstrează capabilitățile tehnologice, exercitând o presiune suplimentară asupra echilibrului global deja fragil. Cele 1,7 milioane de sateliți discutate în acest articol sunt propuneri aflate în prezent în analiză în Statele Unite. Însă tendința este una globală și depășește cu mult granițele SUA. China dezvoltă mai multe constelații satelitare de mari dimensiuni, planurile actuale depășind 45.000 de sateliți repartizați în mai multe proiecte, în timp ce programul rusesc Rassvet își propune să desfășoare aproximativ 900 de sateliți până în 2035. Împreună, aceste inițiative arată că expansiunea rapidă a orbitei joase a Pământului se transformă într-o competiție geopolitică și tehnologică la nivel mondial. Pe măsură ce tot mai multe state urmăresc obținerea unor avantaje strategice în spațiu, provocarea nu va fi doar extinderea infrastructurii orbitale, ci și asigurarea faptului că interesele științifice, protecția mediului și interesul public vor ține pasul cu această transformare fără precedent.

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Images credits:

1. Approximately 95% of the objects in this illustration are orbital debris, i.e., not functional satellites PHOTO: NASA via Wikimedia Commons

2. Reflect Orbital Giant Space Mirrors PHOTO by Reflect Orbital

3. Swarms of satellites in low-Earth orbit are causing light and noise pollution, which is in turn creating ecological chaos PHOTO Alamy