Rețeaua secretă a lui Peter Thiel, expusă după o scurgere de date. Nume grele din politică, tehnologie și afaceri, dezvăluite pentru prima dată

O scurgere de date fără precedent a adus în atenția publicului una dintre cele mai discrete și influente organizații de networking din lume. Este vorba despre Dialog, o rețea exclusivistă fondată în urmă cu două decenii de miliardarul american Peter Thiel și investitorul din Silicon Valley Auren Hoffman, care a funcționat până acum aproape complet în afara atenției publice.

Timp de 20 de ani, Dialog a rămas învăluită în mister. Organizația nu a avut niciodată un site public, iar identitatea participanților la întâlnirile sale era ținută strict secretă. Acum însă, o bază de date ajunsă online oferă o imagine rară asupra cercului de influență construit de Thiel în jurul unor lideri din afaceri, politică, tehnologie și mediul academic.

Datele conțin numele membrilor actuali și foști ai rețelei, adrese de e-mail personale, numere de telefon și detalii despre discuțiile confidențiale organizate de Dialog. Printre informațiile expuse se află și detalii despre o reuniune programată pentru luna august la Dublin, în Irlanda.

O organizație comparată cu grupul Bilderberg

De-a lungul anilor, Dialog a fost comparată frecvent cu celebrul Grup Bilderberg, forumul privat creat în 1954 pentru dialog între liderii Europei și Americii de Nord. La fel ca acesta, Dialog și-a construit reputația pe discreție totală și acces limitat.

Nu este clar dacă organizația desfășoară activități politice directe. Totuși, anul trecut, Dialog a cumpărat un teren în apropierea Washingtonului pentru construirea unui campus permanent, alimentând speculațiile privind extinderea influenței sale.

Peter Thiel, cofondator al PayPal și al companiei de analiză de date Palantir Technologies, este cunoscut pentru apropierea sa de vicepreședintele american JD Vance și pentru sprijinul acordat președintelui Donald Trump. Omul de afaceri a declarat în trecut că a votat pentru Trump și a contribuit financiar la construirea sălii de bal de la Casa Albă.

Conform datelor federale americane, Thiel a donat peste 1,7 milioane de dolari candidaților și partidelor politice în 2024. Miliardarul se definește drept libertarian și a stârnit controverse după ce a afirmat că „libertatea și democrația nu mai sunt compatibile".

Cine apare în documentele scurse

Potrivit cercetătoarei elvețiene Maia Arson Crimew, specializată în securitate informatică, codul intern al platformei Dialog a dezvăluit 113 nume asociate organizației.

Printre acestea se numără secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, senatorul Ted Cruz, actorul Joseph Gordon-Levitt, autorul și podcasterul Sam Harris, antreprenorul Bryan Johnson și Sarah Bond, fostă președintă Xbox în cadrul Microsoft.

Documentele nu precizează clar dacă persoanele respective sunt membri permanenți, invitați sau participanți ocazionali la conferințe. Alte informații scurse oferă însă o imagine detaliată a profilurilor completate de cei care urmează să participe la reuniunea din Dublin.

Participanții au furnizat date personale precum adrese de e-mail, numere de telefon, contacte de urgență, restricții alimentare, recomandări de cărți, hobby-uri și interese personale. Unii au fost invitați chiar să precizeze dacă sunt „în căutarea iubirii" în cadrul evenimentului.

Preferințele politice, informație considerată strict confidențială

Printre întrebările adresate participanților se află și una referitoare la orientarea politică. Opțiunile disponibile sunt „extrema stângă", „stânga", „dreapta" și „extrema dreaptă".

Organizatorii au precizat explicit că aceste răspunsuri nu vor fi niciodată distribuite celorlalți participanți sau afișate în aplicația internă a rețelei.

Unul dintre profilele expuse aparține actorului Josh Brolin, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum Avengers și No Country for Old Men. În documente acesta apare ca participant aflat la prima experiență în cadrul Dialog.

De asemenea, apar numele economistului-șef al Ministerului israelian de Finanțe, Shmuel Abramzon, cofondatorului Intuit, Scott Cook, și al Lisei Gevelber, vicepreședinte global în cadrul Google.

De la inteligență artificială la „cum să construiești un cult"

Agenda reuniunii din Dublin combină teme geopolitice serioase cu subiecte neobișnuite.

Printre sesiunile programate se află dezbateri despre energia nucleară, dezinformare și deepfake-uri, viitorul Iranului, supravegherea democrației și impactul inteligenței artificiale.

Totodată, participanții vor putea lua parte la sesiuni cu titluri provocatoare precum „Cum să construiești un cult" sau „Este distractiv să fii la conducere".

Programul include și activități recreative opționale, precum tururi private ale unor distilerii irlandeze, vizite la Catedrala Sfântul Patrick și la celebra fabrică Guinness.

„Oamenii care conduc lumea nu se preocupă suficient de securitate"

Deocamdată nu este clar dacă scurgerea de informații va afecta organizarea reuniunii din august.

Maia Arson Crimew spune însă că incidentul demonstrează cât de vulnerabile pot deveni chiar și cele mai exclusiviste cercuri de influență.

„Este surprinzător cât de multă încredere au în propria securitate oamenii care conduc lumea. Nici măcar pentru întâlnirile lor confidențiale, unde discută despre viitorul nostru comun, nu aplică măsuri de protecție suficiente", a declarat cercetătoarea.

Scurgerea de date oferă astfel o perspectivă rară asupra unei organizații care, timp de două decenii, a funcționat aproape complet în umbră și care reunește unele dintre cele mai influente figuri din politică, tehnologie și mediul de afaceri global.