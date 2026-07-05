Ce semnificație are steagul roșu de la înmormântarea liderului suprem iranian: semnal de îngrijorare pentru Trump

Cei îndoliați la înmormântarea fostului conducător suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, au afișat proeminent steaguri care au pe ele culoarea roșie - un simbol șiit puternic, care cere răzbunare pentru sângele liderului ucis, relatează Al Jazeera.

Steagurile de culoare roșie cu sloganuri precum "Ya Latharat al-Hussein" (O, Răzbunătorii lui Hussein) și noul "Ya Latharat al-Khamenei" (O, Răzbunătorii lui Khamenei) au fost văzute în Marea Mosalla a Teheranului. Această ultimă expresie îmbină doliul imamului Hussein, nepotul profetului Muhammad din secolul al VII-lea, a cărui ucidere la Karbala în anul 680 d.Hr. este centrală pentru identitatea șiită și comemorată anual ca simbol al rezistenței împotriva opresiunii și tiraniei.

Strigătul "Ya Latharat al-Hussein" a fost folosit istoric pentru a mobiliza luptătorii șiiți pentru răzbunare, iar adaptarea sa la numele lui Khamenei semnalează un apel direct la răzbunare împotriva celor care l-au ucis, explică Al Jazeera. În tradiția șiită, steagurile de culoare roșie simbolizează sângele vărsat nedrept și servesc drept apel la răzbunare. Cei îndoliați purtau, de asemenea, steaguri naționale iraniene și steaguri galbene, reprezentând Hezbollah. „Moarte lui Trump", se vedea de multe ori în mulțimea de oameni.

În vasta curte a moscheii, bărbaţii se lovesc ritmic în piept în semn de doliu, o practică obişnuită la înmormântările şiite, cu faţa spre scena unde se află sicriele lui Khamenei şi ale patru dintre rudele sale, inclusiv o nepoată, care au fost ucişi alături de el. Scena seamănă de altfel cu aranjamentul din biroul său, de unde obişnuia să ţină discursuri, cu un scaun în centru şi steagurile ţării de o parte şi de alta, a explicat un organizator pentru EFE.

„Sentimentele sunt foarte ridicate, iar oamenii fac scandări împotriva Statelor Unite, inclusiv "Moarte Americii", "Moarte Israelului"", scrie Al Jazeera. „Când vorbim cu oamenii, spun că această asasinare ar trebui răzbunată", punctează postul de televiziune.