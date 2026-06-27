Soluția pe care francezii o aplică pe geamuri pentru a scăpa de caniculă. Stocurile magazinelor sunt complet epuizate
Postat la: 27.06.2026 |
Un remediu simplu, extrem de ieftin și la îndemâna oricui a devenit arma secretă a francezilor împotriva valurilor de căldură record. Pentru că termometrele au depășit pragul critic de 40°C, locuitorii au ajuns să apeleze la creta zdrobită.
Folosit în mod tradițional pentru curățenie, fabricarea vopselelor sau albirea vitrinelor în timpul renovărilor, acest material cretos este acum aplicat direct pe ferestrele școlilor și ale locuințelor pentru a bloca canicula. Metoda, propagată rapid pe rețelele de socializare, este extrem de simplă. Creta se amestecă cu apă și se aplică direct pe sticla ferestrelor. Rezultatul este un strat lăptos, albicios, care lasă să pătrundă doar o parte din lumină.
„Știam de idee de ceva vreme, am vorbit despre ea în timpul ultimului val de căldură, dar am uitat să cumpărăm", a declarat un cumpărător pe nume Philippe pentru publicația Ouest France. „Acum e prea târziu! S-a epuizat peste tot!" Deși pare un simplu truc gospodăresc, fenomenul are la bază o știință solidă. Secretul constă în carbonatul de calciu. Acesta este extrem de reflectorizant și rezistent la radiațiile solare, fiind capabil să respingă eficient lumina ultravioletă.
Vopseaua albă comercială aplicată pe o suprafață poate reduce temperatura de pe cealaltă parte cu cel puțin 1,7°C în timpul amiezii. Vopselele experimentale „ultra-albe", bazate tot pe particule de carbonat de calciu, pot reflecta până la 98,1% din lumina soarelui. Combinate cu un strat ultra-negru dedesubt, acestea au redus temperaturile din timpul zilei cu până la 7,6°C. Spre deosebire de aparatele de aer condiționat, soluția cu cretă este complet ecologică.
Deși vopsirea acoperișurilor în alb, o tradiție veche în țări precum Grecia, acum câștigă teren și în toată Europa. Un oficial francez a avertizat că aplicarea cretei pe geamuri „nu este o soluție miraculoasă" și nu poate înlocui o izolație corespunzătoare a acoperișului. De asemenea, utilizarea cretei la interior implică un ușor risc respirator în caz de inhalare a prafului.
Pentru cei care nu mai găsesc cretă zdrobită în magazine, cercetătorii din Marea Britanie au testat o alternativă bizară, dar eficientă. O peliculă subțire de iaurt întinsă pe geamuri a reușit să reducă temperatura interioară cu până la 3,5°C în momentele de caniculă intensă.
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