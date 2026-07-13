Conflictul între von der Leyen și Kallas izbucnește în spațiu deschis. Care este motivul de dispută între cele două lidere ale UE

O dispută de lungă durată în UE va izbucni în spațiul deschis la Bruxelles luni, 13 iulie, în timp ce miniștrii de externe examinează o serie de opțiuni controversate pentru interzicerea comerțului cu așezările israeliene ilegale.

De luni de zile, Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen s-a confruntat cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), corpul diplomatic al UE condus de Kaja Kallas, într-o luptă pentru putere privind cine ar trebui să controleze politica externă.

Țări precum Franța, Spania, Belgia, Suedia, Irlanda și Olanda au insistat pentru o interdicție la nivelul UE a comerțului cu așezările ilegale, argumentând că este imperativ să se alinieze blocul comunitar la dreptul internațional, scrie Euractiv.

Kallas, ea însăși sub presiunea a 11 miniștri de externe, și-a presat la rândul ei colegii din Comisie și i-a acuzat la începutul acestui an că obstrucționează lucrările la o revizuire juridică pe care a solicitat-o ​​în aprilie.

Chiar dacă Comisia condusă de von der Leyen a transmis statelor membre săptămâna trecută sfatul juridic mult așteptat, era evident că executivul UE era departe de a fi entuziasmat de o astfel de mișcare.

„Nu cred că am avut o cooperare plăcută din partea Comisiei în această privință", a declarat un diplomat UE de rang înalt, a cărui țară este în favoarea unei interdicții.

Documentul Comisiei nu a ajuns la o propunere oficială, sugerând în schimb diverse modalități legale de a restricționa sau împiedica fluxul de mărfuri dinspre așezări.

Cele trei opțiuni sunt impunerea unui sistem de licențiere mai strict, tarife exorbitante sau o interdicție totală.

Împărțit în privința unanimității

Documentul Comisiei a intensificat dezbaterea cu privire la pragul de acord care ar trebui necesar pentru a avansa - o întrebare crucială pentru ca orice măsură propusă să fie valabilă.

Țările care sunt în favoarea interzicerii comerțului cu așezări susțin că aceasta ar trebui considerată pur și simplu o măsură comercială, necesitând un prag mai scăzut, o majoritate calificată, mai degrabă decât unanimitate, între statele membre.

Însă Comisia a scris în documentul său că toate cele 27 de țări ar trebui să fie obligate să fie de acord cu orice acțiune prospectivă, deoarece ar fi mai degrabă o chestiune politică, de politică externă, decât o măsură comercială tehnică.

Documentul a fost redactat de un cerc apropiat de oficiali din jurul lui von der Leyen, fost ministru german al apărării și creștin-democrat, a declarat o sursă pentru Euractiv.

„Documentul Comisiei nu ajunge să solicite unanimitate. Dar dacă îl citiți, pare foarte clar că asta crede", a spus diplomatul.

Solicitarea aprobării unanime a oricărei măsuri ar permite oricărei țări din tabăra „nu", fie că este vorba de Germania sau Republica Cehă, să o oprească. Berlinul susține cu tărie că această acțiune ar trebui considerată o sancțiune de politică externă, cu cerința ca toate cele 27 de țări să fie de acord.

Aproximativ 12 țări, susținute de avocații interni ai Consiliului UE și de cadrele universitare pro-palestiniene, resping această decizie.

Italia, o țară care ar înclina balanța către o majoritate calificată pentru o propunere bazată pe comerț, a semnalat deschiderea de a lua în considerare una. Se așteaptă ca un grup de miniștri de externe să sublinieze că este absurd să nu ne așteptăm ca politica comercială internațională să conțină o politică externă puternică și să acuze Comisia de tactici de tergiversare.

Kallas a recunoscut la începutul acestui an că nu a existat nici unanimitate, nici o majoritate calificată mai mică - a cel puțin 15 țări reprezentând două treimi din populația UE - pentru orice acțiune.

Perspectivă de ansamblu

Comisia a propus oficial sancțiuni radicale împotriva Israelului în septembrie anul trecut, inclusiv suspendarea avantajelor comerciale de care se bucură Israelul în temeiul Acordului de Asociere cu UE.

Mulți ar argumenta că a fost un deal politic atât de abrupt încât era destinat să nu găsească niciodată un consens în rândul guvernelor naționale, care până în prezent nu au fost de acord asupra acestui lucru.

Comisia condusă de Von der Leyen folosește acum argumentul că, din moment ce nu există unanimitate în ceea ce privește adoptarea celei mai mari sancțiuni, nu ar trebui depuse prea multe eforturi pentru adoptarea unora noi - dar unii diplomați naționali consideră acest lucru cinic.

Întrebată despre chestiunea separată a comerțului cu așezările ilegale - care nu este acoperită de Acordul de Asociere al UE cu Israelul - von der Leyen a pasat responsabilitatea guvernelor naționale săptămâna trecută, declarând reporterilor: „Mingea este în terenul statelor membre".

Helen McEntee, ministrul irlandez de externe, a cerut un vot „cât mai curând posibil" după prezentarea opțiunilor legale. Însă calendarul politic al UE - și cel al Israelului, cu alegeri iminente - sugerează că este probabilă o perioadă de stagnare suplimentară.

După reuniunea de luni, miniștrii de externe ai UE nu se vor reuni din nou oficial până pe 12 octombrie, când Israelul se va afla probabil în punctul culminant al campaniei electorale.