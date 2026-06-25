Știați că pe Columna lui Traian există o scenă de o duritate extremă, care a șocat istoricii de-a lungul secolelor?

Postat la: 25.06.2026 |

Știați că pe Columna lui Traian există o scenă de o duritate extremă, care a șocat istoricii de-a lungul secolelor?

​În celebra scenă a torturării prizonierilor romani de către femeile dace (înregistrată ca Scena XLV sau LVI, în funcție de ediție), pe reliefurile de piatră de la Roma nu sunt sculptați legionari în luptă, ci fete și mame dace care folosesc făclii aprinse.

​Departe de imaginea unor sclave supuse, izvoarele istorice și aceste reliefuri dezvăluie ferocitatea și mândria absolută a femeilor din clasa tarabostes. În momentele disperate, când satele le erau arse de legiuni, iar pruncii le erau masacrați, durerea pură le transforma în războinice necruțătoare, conduse de o răzbunare oarbă. Un episod dedicat demnității, sacrificiului și mândriei care a refuzat sclavia romană.

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Știați că pe Columna lui Traian există o scenă de o duritate extremă, care a șocat istoricii de-a lungul secolelor?

Postat la: 25.06.2026 |

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​În celebra scenă a torturării prizonierilor romani de către femeile dace (înregistrată ca Scena XLV sau LVI, în funcție de ediție), pe reliefurile de piatră de la Roma nu sunt sculptați legionari în luptă, ci fete și mame dace care folosesc făclii aprinse.

​Departe de imaginea unor sclave supuse, izvoarele istorice și aceste reliefuri dezvăluie ferocitatea și mândria absolută a femeilor din clasa tarabostes. În momentele disperate, când satele le erau arse de legiuni, iar pruncii le erau masacrați, durerea pură le transforma în războinice necruțătoare, conduse de o răzbunare oarbă. Un episod dedicat demnității, sacrificiului și mândriei care a refuzat sclavia romană.

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albeni
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