Blocaj după discuțiile de la Cotroceni: Nicușor Dan nu ar mai exclude varianta anticipatelor

Discuțiile de luni, 13 iulie, de la Palatul Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare nu au ajuns la nicio concluzie, negocierile fiind în continuare blocate, potrivit surselor G4Media. Președintele nu va mai face astăzi nicio nominalizare de premier, refuzând atât varianta Siegfried Mureșan, cât și pe cea propusă de PSD, Sorin Grindeanu.

Mai mult, potrivit acelorași surse, Nicușor Dan nu ar mai fi la fel de sceptic în privința declanșării alegerilor anticipate, pe fondul blocajului din negocieri. Totodată, social-democrații ar respinge varianta de premier Alexandru Nazare, date fiind legăturile sale cu PNL și USR.

Președintele Nicușor Dan i-a invitat luni, 13 iulie, la Cotroceni, pe liderii fostei coaliții de guvernare, în încercarea de a găsi o rezolvare a crizei politice actuale, deși afirma că nu simte că se degajă o soluție. Aflat la Ankara săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a anunțat că va avea din nou discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare, chiar dacă preciza că, strict în momentul respectiv, nu simțea că se degajează o soluție.

Președintele anunța că nu va propune un premier despre care să știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. El a declarat că acele două propuneri care au fost avansate, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă voturile necesare pentru învestire. Șeful statului avertiza că majoritatea parlamentară este la partide și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament și reitera că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR.