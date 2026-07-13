Noua escrocherie care golește conturile bancare. Avertismentul transmis de Poliția Română

Poliția Română avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune prin care infractorii se folosesc de identitatea unor instituții publice pentru a câștiga încrederea victimelor și a le convinge să își retragă economiile din conturile bancare. Escrocii construiesc scenarii alarmante, folosesc documente falsificate și pretind că persoanele vizate sunt implicate într-o presupusă fraudă financiară.

Potrivit Poliției Române, schema începe cu un apel telefonic în care infractorii se prezintă drept polițiști și susțin că victima ar fi fost implicată, fără să știe, într-o fraudă financiară sau că pe numele său au fost contractate credite ori efectuate tranzacții suspecte.

Pentru a-și susține afirmațiile, aceștia trimit prin aplicația WhatsApp documente falsificate care poartă antetul și însemnele unor instituții publice, încercând să creeze impresia unei anchete oficiale și să inducă panică.

Într-un caz prezentat de Poliția Română, o femeie a fost convinsă că o altă persoană i-ar fi folosit identitatea pentru a contracta un credit de valoare mare. Speriată de presupusele consecințe, aceasta și-a retras toate economiile din bancă și le-a predat unui necunoscut într-un parc din Sectorul 2 al Capitalei.

Victima și-a dat seama că este înșelată abia după ce i-au fost solicitați alți bani. Femeia a apelat imediat numărul de urgență 112, iar polițiștii au organizat o acțiune care s-a încheiat cu prinderea în flagrant a tânărului venit să ridice suma de bani.

Poliția Română subliniază că instituția nu solicită niciodată cetățenilor să își retragă economiile din conturile bancare și nu cere bani prin telefon. De asemenea, polițiștii nu transmit documente prin WhatsApp pentru a convinge oamenii să efectueze retrageri de numerar și nu trimit persoane care să ridice bani din locuințe, parcuri sau alte spații publice.

Autoritățile recomandă cetățenilor să închidă imediat apelul dacă primesc astfel de solicitări, să nu furnizeze date personale, informații bancare sau parole și să nu urmeze instrucțiunile primite de la persoane care pretind că reprezintă instituții ale statului.

În cazul unei suspiciuni de fraudă, Poliția Română recomandă verificarea informațiilor prin canale oficiale și sesizarea celei mai apropiate unități de poliție sau apelarea numărului unic de urgență 112. Reprezentanții instituției atrag atenția că infractorii folosesc metode de manipulare din ce în ce mai sofisticate și documente falsificate pentru a crea aparența unor proceduri oficiale.