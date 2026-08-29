Descoperire epocală în Egipt: Au dat peste un mormânt vechi de peste 4.000 de ani, dar acesta a fost doar începutul, pentru că apoi a urmat o adevărată comoară arheologică
Postat la: 29.08.2026 |
Egiptul a anunţat sâmbătă descoperirea unui mormânt ce datează din urmă cu peste 4.000 de ani, din perioada Vechiului Regat Egiptean (2686 î.Hr. - 2181 î.Hr.), în necropola Bubasteion din Saqqara, provincia Giza, la vest de Cairo. De la acest mormânt, arheologii au săpat în continuare și au dat peste o întreagă rețea interconectată de puţuri funerare ce conţineau numeroase morminte, elemente funerare din cartonaj pictat şi peste 100 de figurine "ushabti" din faianţă informează Xinhua.
Mormântul vechi de 4000 de ani aparține unui înalt demnitar egiptean
Mormântul, descoperit de o misiune arheologică egipteană, îi aparţine unui înalt demnitar pe nume Sekhentyu-Ptah, a precizat Ministerul Egiptean pentru Turism şi Antichităţi într-un comunicat, informează Agerpres.
Inscripţiile hieroglifice de pe uşa falsă a mormântului şi obiectele funerare enumeră titlurile defunctului, printre care cele de şambelan regal, supraveghetor al tuturor lucrărilor regelui, păstrător al secretelor ordinelor regale, preot al zeiţei Maat şi supraveghetor al scribilor, indicând faptul că acesta a deţinut o funcţie administrativă importantă, se mai arată în comunicat.
În faţa uşii false, arheologii au descoperit un set complet de obiecte funerare din alabastru, incluzând o masă pentru ofrande, un vas pentru purificare şi un ulcior.
În Egiptul Antic, uşile false, care imitau intrările reale, având panouri retrase şi o nişă centrală, dar fără a permite trecerea, constituiau portaluri simbolice între lumea celor vii şi cea a morţilor. Pe ele erau scrise numele şi titlurile oficiale ale defunctului.
Mohamed Abdel-Badie, directorul Departamentului de Antichităţi Egiptene, a declarat că setul complet, aflat în poziţia sa originală, oferă informaţii importante despre ritualurile funerare din perioada Vechiului Regat Egiptean.
O întreagă rețea de puțuri funerare și trei sacrofage din piatră
De asemenea, misiunea a scos la iveală o reţea interconectată de puţuri funerare ce conţineau numeroase morminte, elemente funerare din cartonaj pictat şi peste 100 de figurine "ushabti" din faianţă.
Totodată, au fost descoperite trei sarcofage din piatră sigilate, aflate în starea lor originală, alături de o statuetă din lemn în formă de şoim şi diverse vase din ceramică, se precizează în comunicat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Există un „al treilea stadiu" între viață și moarte. "Și asta sugerează că celulele tale sunt conștiente", spun unii oameni de știință
Un numar tot mai mare de studii recente au descoperit ca, cel puțin pentru unele celule, moartea nu este sfarșitul, ci i ...
-
Inteligența artificială face teoria conspirației: Răspunsul la întrebarea: "De ce inteligența artificială este oferită gratuit și cu o viteză atât de mare publicului larg?" o să te șocheze
Iata ce a raspuns CHATGPT la intrebarea: "De ce inteligența artificiala este oferita gratuit și cu o viteza atat de mare ...
-
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor
La una dintre cele mai importante stațiuni de cercetare zootehnica din Romania, specialiștii lucreaza la crearea unei no ...
-
Se schimbă contractul de vânzare-cumpărare auto: în loc să se simplifice au complicat și mai mult lucrurile
Contractul folosit la vanzarea și cumpararea mașinilor in Romania a fost actualizat. Noul model, denumit „Contract ...
-
Fenomen galopant: Corpurile oamenilor se schimbă în era Ozempic. Care este pericolul pentru viitor
În era Ozempic, intr-un moment in care oamenii vorbesc tot mai deschis despre intervențiile estetice, discuțiile d ...
-
"Panica de iarnă": Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, înainte de sezonul rece
"Panica de iarna": Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scazut nivel din ultimii 13 ani, inainte de sezonul receEuropa ...
-
O descoperire întâmplătoare în Țara Galilor le oferă cercetătorilor noi speranțe în lupta împotriva demenței
Un vaccin administrat pentru prevenirea zonei zoster ar putea fi asociat cu un risc semnificativ mai mic de apariție a d ...
-
Consumul de canabis îl depășește pe cel de țigări în cel mai recent sondaj Gallup despre obiceiurile americanilor
Consumul de canabis il depașește pe cel de țigari in cel mai recent sondaj Gallup despre obiceiurile americanilorNumarul ...
-
Nu mai are cine să plătească pensiile în viitor: România are cei mai mulți tineri din UE care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training
Romania are cea mai mare proporție de tineri intre 15-29 de ani care nu sunt nici angajați, nici inscriși la școala, fac ...
-
Fost șef al Protecției Copilului Ilfov, condamnat prea blând după ce a transmis ilegal familiei unui violator mărturia unei victime minore din dosar
Pedeapsa blanda aplicata de judecatori lui Bogdan Iulian Pintea, fostul director al Direcției Generale de Asistența Soci ...
-
Rusia a reconstruit un laborator biologic secret pe Insula Lisi, susțin serviciile secrete ucrainene
Informații de la serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) indica faptul ca Rusia a transformat un fost compl ...
-
Medic român, mesaj după ce pacientul pe care aproape l-a deconectat să moară a ieșit din ATI după 110 zile: "Unei societăți trebuie să îi acordăm aceeași șansă"
Dupa aproximativ 40 de zile in care un pacient conectat la ECMO nu dadea aproape niciun semn de recuperare pulmonara, me ...
-
Miza Siria și acutizarea conflictului Israel-Turcia. Ce șanse sunt pentru un nou război
Dupa ce Israelul a atacat baza aeriana Abu al-Duhur din Siria, premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca Damasc este pe ...
-
Îndulcitorul folosit în gumă de mestecat, iaurturi și înghețată, asociat cu un risc mai mare de infarct și AVC
Un indulcitor folosit frecvent in produse precum guma de mestecat, pasta de dinți, gemurile, iaurturile și inghețata a f ...
-
O nouă frontieră în medicina genetică: ARNt ar putea repara erorile de cod ale ADN-ului fără să modifice genomul
O noua generație de terapii genetice ar putea schimba modul in care sunt tratate unele boli ereditare incurabile. Cercet ...
-
"Radioul Apocalipsei" a transmis din nou. Mesajele au curs după vizita directorului CIA la Moscova
Misteriosul post de radio rusesc UVB-76, poreclit „Radioul Apocalipsei", și-a intrerupt zgomotul de fond obișnuit ...
-
Organismele de pe Pământ s-au dezvoltat prin evoluție. Unii teoreticieni se întreabă: Ce ar fi dacă întregul cosmos ar fi evoluat și el?
Ideea ca universurile evolueaza ca organisme a stat la marginea fizicii teoretice timp de decenii. Apoi, o postare pe S ...
-
Panoul solar dezvoltat în Europa care poate încălzi apa până la 150°C și ar putea înlocui gazul
Un nou tip de panou solar termic, dezvoltat de cercetatorul Luca Thommen de la ETH Zurich, ar putea oferi o alternativa ...
-
Se schimbă legea pentru zilele de concediu neefectuate. Toți angajații din România trebuie să știe
Magistrații au adus o modificare semnificativa in modul in care sunt tratate zilele de concediu neefectuate, o problema ...
-
Alertă după apariția unor pastile cu chipul lui Donald Trump: "Nu folosiți. Tabletele conțin o substanță chimică periculoasă"
Institutul olandez Trimbos pentru adicții și sanatate mintala a emis o „alerta roșie" privind apariția pe piața a ...
-
Google, Microsoft, OpenAI și alte zeci de companii avertizează: Lumea are o "fereastră limitată" pentru a se apăra de atacurile cibernetice cu AI
Un grup de 100 de companii, printre care Google, Microsoft, Anthropic și OpenAI, au semnat o scrisoare deschisa prin car ...
-
Donald Trump zice că a pus mâna pe "cel mai mare acord petrolier din istoria lumii": 65 de miliarde de barili din petrolul Venezuelei
Președintele Donald Trump a anunțat ca Statele Unite și Venezuela au ajuns la un acord privind controlul asupra unor rez ...
-
Urmărire ca în filme în Lugoj: Beat și fără permis, a proiectat o mașină pe terasa unui restaurant. Patru oameni, la spital
O urmarire pornita pe strazile din Lugoj s-a incheiat violent pe terasa unui restaurant. Un barbat de 27 de ani, care nu ...
-
S-a întors din străinătate și și-a găsit soția cu gemeni: Preotul satului ar fi recunoscut păcatele, iar Episcopia l-a răspopit
Scandal de proporții intr-o parohie din județul Vaslui. Un barbat intors acasa dupa o perioada petrecuta la munca in str ...
-
Colier regal cu 673 de diamante, furat în plină zi dintr-un muzeu din Viena. Hoții au intrat cu bilete și au spart vitrina cu un ciocan
Un colier Van Cleef & Arpels, realizat pentru familia regala a Egiptului, a fost furat joi dupa-amiaza din Muzeul de ...
-
Criminalii de la conducerea Capitalei: Stimulentul financiar pentru handicap, suspendat până în noiembrie 2030
Acordarea stimulentului pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap va fi suspendata pana la data de 1 no ...
-
Alertă în Europa: SUA ar fi rămas fără suficiente rachete Patriot pentru un eventual atac masiv al Rusiei. Războiul cu Iranul a „mâncat" 65% din stoc
Capacitatea Statelor Unite de a apara Europa impotriva unui eventual atac cu rachete balistice rusești ar fi fost serios ...
-
Peter Magyar ironizează România, după repornirea completă centralei nucleare Paks: „Cea românească stă de două săptămâni"
Premierul Ungariei, Péter Magyar, ironizeaza Romania, intr-o postare pe Facebook, in care anunța ca centrala nucl ...
-
E groasă rău: Până și neutra Elveție se pregătește de război: se înarmează puternic și construiește un "batalion de drone"
Elveția și-a anunțat intenția de a inființa un batalion militar de drone, pe fondul unei tendințe de reinarmare la nivel ...
-
Portița găsită de Călin Georgescu pentru a evita ancheta pornită de Politehnica București
Comisia de Etica Universitara a Politehnicii Bucuresti cerceteaza eventuale abateri de la etica si deontologia universit ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu