Descoperire epocală în Egipt: Au dat peste un mormânt vechi de peste 4.000 de ani, dar acesta a fost doar începutul, pentru că apoi a urmat o adevărată comoară arheologică

Egiptul a anunţat sâmbătă descoperirea unui mormânt ce datează din urmă cu peste 4.000 de ani, din perioada Vechiului Regat Egiptean (2686 î.Hr. - 2181 î.Hr.), în necropola Bubasteion din Saqqara, provincia Giza, la vest de Cairo. De la acest mormânt, arheologii au săpat în continuare și au dat peste o întreagă rețea interconectată de puţuri funerare ce conţineau numeroase morminte, elemente funerare din cartonaj pictat şi peste 100 de figurine "ushabti" din faianţă informează Xinhua.

Mormântul vechi de 4000 de ani aparține unui înalt demnitar egiptean

Mormântul, descoperit de o misiune arheologică egipteană, îi aparţine unui înalt demnitar pe nume Sekhentyu-Ptah, a precizat Ministerul Egiptean pentru Turism şi Antichităţi într-un comunicat, informează Agerpres.

Inscripţiile hieroglifice de pe uşa falsă a mormântului şi obiectele funerare enumeră titlurile defunctului, printre care cele de şambelan regal, supraveghetor al tuturor lucrărilor regelui, păstrător al secretelor ordinelor regale, preot al zeiţei Maat şi supraveghetor al scribilor, indicând faptul că acesta a deţinut o funcţie administrativă importantă, se mai arată în comunicat.

În faţa uşii false, arheologii au descoperit un set complet de obiecte funerare din alabastru, incluzând o masă pentru ofrande, un vas pentru purificare şi un ulcior.

În Egiptul Antic, uşile false, care imitau intrările reale, având panouri retrase şi o nişă centrală, dar fără a permite trecerea, constituiau portaluri simbolice între lumea celor vii şi cea a morţilor. Pe ele erau scrise numele şi titlurile oficiale ale defunctului.

Mohamed Abdel-Badie, directorul Departamentului de Antichităţi Egiptene, a declarat că setul complet, aflat în poziţia sa originală, oferă informaţii importante despre ritualurile funerare din perioada Vechiului Regat Egiptean.

O întreagă rețea de puțuri funerare și trei sacrofage din piatră

De asemenea, misiunea a scos la iveală o reţea interconectată de puţuri funerare ce conţineau numeroase morminte, elemente funerare din cartonaj pictat şi peste 100 de figurine "ushabti" din faianţă.

Totodată, au fost descoperite trei sarcofage din piatră sigilate, aflate în starea lor originală, alături de o statuetă din lemn în formă de şoim şi diverse vase din ceramică, se precizează în comunicat.