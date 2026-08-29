Panoul solar dezvoltat în Europa care poate încălzi apa până la 150°C și ar putea înlocui gazul

Un nou tip de panou solar termic, dezvoltat de cercetătorul Luca Thommen de la ETH Zurich, ar putea oferi o alternativă mai ieftină la gazul folosit pentru producerea căldurii în industrie.

Sistemul poate atinge temperaturi de până la 150°C și este realizat din materiale relativ simple și accesibile.

Spre deosebire de panourile fotovoltaice, care transformă energia solară în electricitate, dispozitivul folosește direct radiația soarelui pentru încălzirea apei sau a aerului.

Cum poate fi folosit în industrie

Temperaturi de 100-150°C sunt suficiente pentru numeroase activități industriale. Industria alimentară le folosește, de exemplu, pentru pasteurizare și uscare, iar în industria textilă sunt necesare în procese precum vopsirea materialelor.

În prezent, o parte importantă din această căldură este produsă prin arderea gazului sau a altor combustibili. Colectoarele solare capabile să depășească 100°C există deja, însă instalațiile devin mai complexe și mai costisitoare pe măsură ce cresc temperatura și presiunea.

Thommen a încercat să simplifice sistemul și să reducă numărul componentelor. Panoul conține o cantitate redusă de metal, utilizată în special pentru conductele care trebuie să reziste la presiune. Carcasa are atât rol structural, cât și de izolație, iar în interior sunt folosite suprafețe reflectorizante pentru concentrarea luminii solare.

Prototipul a atins 150°C

Testele realizate la ETH Zurich au arătat că prototipul poate ajunge la temperatura de 150°C. Apa poate rămâne în stare lichidă la această temperatură datorită presiunii din circuit.

Un avantaj important este greutatea redusă a panoului, care ar putea permite instalarea lui inclusiv pe acoperișurile unor fabrici existente.

Pentru Thommen, costul este unul dintre cele mai importante obiective. Dacă sistemul va putea fi produs la un preț suficient de mic, energia solară termică ar putea deveni o soluție mai atractivă pentru companiile care folosesc în prezent gaz pentru procesele de încălzire.

Noua tehnologie nu poate asigura singură necesarul de căldură al unei fabrici în orice moment. Energia obținută în timpul zilei ar putea fi stocată în rezervoare, în timp ce un boiler poate prelua sarcina atunci când radiația solară este insuficientă.

O altă variantă este folosirea pompelor de căldură industriale, unele dintre acestea fiind deja capabile să producă temperaturi apropiate de 150°C și să funcționeze indiferent de condițiile meteo.