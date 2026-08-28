S-a întors din străinătate și și-a găsit soția cu gemeni: Preotul satului ar fi recunoscut păcatele, iar Episcopia l-a răspopit
Postat la: 28.08.2026 |
Scandal de proporții într-o parohie din județul Vaslui. Un bărbat întors acasă după o perioadă petrecută la muncă în străinătate a aflat că soția sa avea gemeni, iar tatăl copiilor ar fi chiar preotul din localitate. Cazul a ajuns la Episcopia Hușilor, care a declanșat o anchetă internă și l-a destituit pe cleric. Acestuia i s-a interzis să mai oficieze slujbe și să mai poarte haine preoțești.
Acuzațiile îl vizează pe Florin Crețu, preotul paroh din Poienești, care slujea de aproximativ 20 de ani în comunitatea vasluiană.
Potrivit informațiilor publicate de ziarul local Vremea Nouă, scandalul ar fi izbucnit după revenirea în țară a soțului femeii cu care preotul este acuzat că ar fi avut o relație.
Soțul s-a întors din străinătate și a cerut explicații
Bărbatul ar fi fost plecat o perioadă îndelungată la muncă în străinătate. După revenirea acasă, și-ar fi găsit soția alături de doi copii gemeni și ar fi început să ceară explicații despre identitatea tatălui.
În urma scandalului izbucnit în familie, suspiciunile s-ar fi îndreptat către preotul satului. Publicația locală susține că acesta ar fi recunoscut că este tatăl copiilor, însă informația nu a fost confirmată independent și nu există, până în prezent, date publice despre un eventual test de paternitate.
Un localnic care susține că vorbește în numele unui grup de enoriași a sesizat presa și a afirmat că mai multe fețe bisericești au venit în sat pentru a verifica situația.
Episcopia Hușilor a declanșat o anchetă internă
Reprezentanții Episcopiei Hușilor au confirmat că instituția bisericească a fost sesizată în legătură cu situația preotului paroh din Poienești.
„În urmă cu aproximativ două săptămâni, Centrul Eparhial Huși a fost sesizat cu privire la situația preotului paroh de la Parohia Poienești", a transmis Episcopia.
Imediat după primirea sesizării, conducerea eparhiei a deschis o anchetă internă. În timpul verificărilor, Florin Crețu a depus o cerere prin care a solicitat retragerea din activitatea clericală.
Episcopia nu a precizat public ce fapte au fost stabilite în cadrul anchetei și nici dacă acuzația privind paternitatea gemenilor a fost confirmată.
Preotul a fost destituit și a redevenit laic
Începând cu 24 august, Florin Crețu a fost destituit din funcția clericală.
Măsura înseamnă că nu mai are dreptul să oficieze nicio slujbă religioasă, să poarte ținuta clericală sau să se împărtășească în Sfântul Altar în calitate de preot.
„Acesta redevenind laic", a precizat Episcopia Hușilor, care a anunțat că un nou paroh va fi numit în cel mai scurt timp pentru comunitatea din Poienești.
Destituirea este una dintre cele mai severe măsuri pe care autoritatea bisericească le poate lua împotriva unui cleric, deoarece îi retrage efectiv dreptul de a mai exercita atribuțiile preoțești.
Acuzații grave, dar fără o confirmare publică a paternității
Până în acest moment, singurul fapt confirmat oficial este că Episcopia Hușilor a primit o sesizare, a declanșat o anchetă internă, iar preotul a cerut retragerea și a fost destituit.
Acuzațiile referitoare la relația cu femeia căsătorită și la paternitatea gemenilor provin din relatările unor localnici și din informațiile publicate de presa vasluiană.
Poziția publică a fostului preot asupra acuzațiilor nu apare în materialul publicației locale, iar Episcopia nu a dezvăluit concluziile concrete ale anchetei interne.
Cazul a provocat însă revoltă în comunitate, unde mai mulți enoriași susțin că avuseseră și anterior conflicte cu fostul paroh. După scandal și intervenția Episcopiei Hușilor, cele trei biserici în care acesta slujea urmează să fie preluate de un alt preot.
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