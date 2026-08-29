Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor

La una dintre cele mai importante stațiuni de cercetare zootehnică din România, specialiștii lucrează la crearea unei noi rase de capră, care ar putea aduce schimbări importante pe piața lactatelor. Noua rasă ar urma să se remarce prin calitățile deosebite ale laptelui, inclusiv prin gustul și proprietățile sale.

În România, se lucrează la o nouă creație biologică în domeniul zootehniei. Este vorba despre o nouă rasă de capră, cu un lapte deosebit. Cercetările și munca genetică au loc la Stațiunea de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor Popăuți, județul Botoșani, una dintre cele mai renumite din România, mai ales după obținerea unei rase de oaie, unicat la nivel european.

Este vorba despre faimoasa rasă karakul de Botoșani, renumită pentru calitatea pielicelelor. De altfel, karakul de Botoșani este o adevărată senzație pe piețele arabe, fiind considerată o delicatesă. În plus, de-a lungul timpului au fost realizate, prin încrucișări și tehnologie genetică, mai multe variante și linii de culoare pentru pielicelele rasei karakul, inclusiv varietatea de culoare roz, unică în lume.

Super-capra cu lapte special de la Popăuți

Stațiunea de Cercetare de la Popăuți a trecut prin transformări profunde în ultimul deceniu, fiind efectuate reabilitări, modernizări și investiții importante. În plus, a fost coagulat un colectiv de tineri cercetători în domeniul zootehniei, care lucrează la noi creații biologice. Una dintre acestea, aflată într-un stadiu avansat de cercetare și realizare, este o nouă specie de capră. Practic, este o încrucișare între o faimoasă rasă de origine nord-est africană și o rasă autohtonă. Evident, cu ameliorările genetice de rigoare.

„În planul nostru de cercetare avem o nouă creație biologică. Și aici vorbim, la specia caprine, de o creație rezultată prin folosirea unor reproducători masculi din rasa anglo-nubiană, cu caprine din rasa locală. Suntem destul de avansați din punctul ăsta de vedere. Probabil că în anii următori vom veni în fața fermierilor cu o nouă creație biologică", precizează Ionică Nechifor, director al Stațiunii de Cercetare Popăuți.

Iar ca principală caracteristică a noii rase este calitatea deosebită a laptelui. Acesta va fi mai gras, mai proteic, dar fără acel gust și miros specific laptelui de capră, care alungă pe mulți consumatori.

„Drept caracteristică importantă, laptele nu mai are gustul ăla specific. Am văzut foarte mulți cetățeni care-și doresc să consume, și din punct de vedere medical, lapte de capră sau produse din lapte de capră. Dar îi împiedică acel miros specific. Noi lucrurile acestea le-am eliminat. Va fi un lapte mult mai de calitate, cu o grăsime și o proteină mult mai bună. În plus, gustul nu va fi același. Va beneficia de gustul unui produs normal, nici nu se va sesiza că este lapte de capră", adaugă Ionică Nechifor.

În plus, va avea și o productivitate mai mare.

„Garantăm că niciun consumator nu va avea de pierdut"

În plus, laptele de capră, spun cercetătorii și reprezentanții Stațiunii de Cercetare de la Popăuți, mai ales așa cum va rezulta de la noua creație biologică, va avea certe beneficii pentru sănătate. Inclusiv în reglarea colesterolului.

Tradiţie, ştiinţă şi distracţie la Târgul de miei, pielicele şi produse tradiţionale de la Popăuţi. Ministrul Agriculturii impresionat de pielicelele de miel roz

„Din punct de vedere al calității și beneficiilor pentru sănătate, garantăm că niciun consumator nu va avea de pierdut. Este un animal care produce un lapte de calitate și poate contribui la prevenirea sau ameliorarea anumitor probleme de sănătate. Deși, la modul general, laptele este un produs de care toți fug pentru că vor să-și regleze colesterolul, ei bine, laptele de capră și subprodusele sale contribuie decisiv la acest aspect. La momentul potrivit vom da toate detaliile despre această nouă creație biologică", adaugă Nechifor.

În plus, specialiști la nivel mondial spun că laptele de capră este superior laptelui de vacă sau băuturilor vegetale, din câteva puncte de vedere. Are conținut ridicat de proteine ușor digerabile, ceea ce înseamnă că are o eficiență nutrițională crescută.

„Comparativ cu laptele de vacă obișnuit, laptele de soia sau băuturile din nuci, laptele de capră conține mai multe proteine per porție. În plus, proteinele din laptele de capră par să fie mai ușor de digerat, ceea ce înseamnă că organismul le poate utiliza mai eficient. Studiile au arătat că laptele de capră poate contribui la reducerea colesterolului acumulat în artere și în vezica biliară. Acest lucru le poate permite persoanelor cu niveluri ridicate de colesterol să își controleze mai ușor colesterolul", precizează specialistul în nutriție Kathleen M. Zelman pentru WebMD.

În plus, aceeași Kathleen M. Zelman spune că laptele de capră poate fi tolerat chiar și de persoanele alergice la laptele de vacă.

„Unele persoane alergice la laptele de vacă pot descoperi că laptele de capră nu le declanșează reacțiile alergice. Un studiu a constatat că aproximativ unul din patru bebeluși alergici la laptele de vacă nu era alergic și la laptele de capră", adaugă Zelman.

O rasă unicat de oi

Stațiunea de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor de la Popăuți este una dintre instituțiile de cercetare cu tradiție în România. Este renumită pentru realizarea unei rase de oi, prin încrucișarea berbecilor de karakul din Uzbekistan cu țurcana românească. A rezultat o rasă unicat la nivel european, foarte renumită pentru pielicelele sale. Din ele se fac căciuli, paltoane și tot felul de produse de lux. Au ajuns vedetele târgurilor internaționale și, totodată, au fost la mare căutare în Canada, Germania, Rusia și Ucraina.

De-a lungul timpului, cercetătorii de la Popăuți au dezvoltat mai multe varietăți și linii de culoare omologate oficial, ajungând la performanțe incredibile. Mai precis, au realizat, prin încrucișări controlate și tehnologie genetică, o varietate de pielicele de culoare roz. Cea mai faimoasă și cea mai valoroasă linie de culoare a stațiunii rămâne însă „astrahanul", acel negru lucios.

Inclusiv Ceaușescu era fascinat de pielicelele de la Popăuți.

„Este cea mai valoroasă linie din cadrul rasei karakul. Nu se mai întâlnește la nicio altă rasă din cadrul speciei ovine și este o linie extrem de rară, care nu se întâlnește oriunde. În România nu mai există asemenea linie", precizează Nechifor.