Donald Trump zice că a pus mâna pe "cel mai mare acord petrolier din istoria lumii": 65 de miliarde de barili din petrolul Venezuelei

Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite și Venezuela au ajuns la un acord privind controlul asupra unor rezerve de aproximativ 65 de miliarde de barili de petrol. Trump a descris înțelegerea drept „cel mai mare acord petrolier din istoria lumii".

Donald Trump a anunțat vineri, într-o postare pe rețelele sociale, că Statele Unite au încheiat un acord cu Venezuela pentru preluarea controlului asupra unor rezerve de petrol estimate la 65 de miliarde de barili, potrivit AP.

„Statele Unite ale Americii tocmai au încheiat un acord cu Venezuela - CEL MAI MARE ACORD PETROLIER DIN ISTORIA LUMII!", a scris Trump.

Potrivit președintelui american, acordul a fost negociat de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth și președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez.

Guvernul venezuelean nu a oferit imediat un punct de vedere oficial cu privire la anunț.

Potențial petrolier uriaș al Venezuelei

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, estimate la aproximativ 303 miliarde de barili, potrivit Administrației pentru Informații Energetice a SUA (EIA).

Cele 65 de miliarde de barili menționate de Trump reprezintă, prin urmare, o parte considerabilă din resursele petroliere ale țării.

Spre deosebire de alte regiuni în care existența unor zăcăminte este încă incertă, mare parte din petrolul aflat în subsolul Venezuelei este deja cunoscut și cartografiat. Problema este că țara nu reușește să exploateze aceste resurse la adevărata lor capacitate.

Venezuela produce în prezent aproximativ 1% din petrolul mondial, în mare parte din cauza infrastructurii degradate și a anilor de subinvestiții.

Prețul mediu al unui galon de benzină în Statele Unite a ajuns vineri la aproximativ 4,09 dolari, față de 3,21 dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, războiul cu Iranul a perturbat puternic transporturile de petrol din Golful Persic. Înainte de conflict, aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial trecea prin Strâmtoarea Ormuz.

Statele Unite au apelat deja la rezervele strategice de petrol, care au coborât la începutul lunii august sub pragul de 300 de milioane de barili, după o scădere de peste 100 de milioane de barili de la începutul anului.

În acest context, accesul la producția venezueleană ar putea deveni extrem de important pentru Washington.

Trump a sugerat că noul acord implică și un parteneriat cu sectorul privat american, însă Casa Albă nu a oferit deocamdată detalii despre companiile care ar urma să participe sau despre mecanismul concret prin care Statele Unite ar obține controlul asupra resurselor.

Secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că acordul ar putea atrage 100 de miliarde de dolari în investiții private în Venezuela și ar contribui la reducerea prețurilor la benzină în Statele Unite.

Reticența marilor companii americane

Pentru companiile petroliere americane, revenirea în Venezuela nu este însă lipsită de riscuri.

Infrastructura petrolieră a țării este grav degradată, iar ani de instabilitate economică și politică au făcut extrem de dificilă exploatarea zăcămintelor.

Imediat după îndepărtarea fostului președinte Nicolás Maduro, Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu directorii marilor companii petroliere americane și le-a cerut să revină rapid în Venezuela.

Interesul a existat, însă și rezervele au fost mari. Darren Woods, directorul general al ExxonMobil, descria anterior Venezuela drept o țară în care investițiile erau practic imposibile.

Delcy Rodriguez a făcut deja un pas major pentru atragerea capitalului străin, prin adoptarea unei legi care permite privatizarea și deschiderea sectorului petrolier către investiții private.

Măsura reprezintă o schimbare radicală față de politica economică promovată de Hugo Chavez și de succesorii săi, care au susținut naționalizarea resurselor și a unor active deținute de companii străine.

Miza strategică pentru Casa Albă

Administrația Trump susține că noul acord va permite Venezuelei să-și exploateze mai eficient uriașele rezerve și să atragă capital american.

Pentru Washington, miza este însă și mai mare: într-o perioadă în care războiul cu Iranul afectează aprovizionarea mondială și prețurile combustibililor, petrolul venezuelean ar putea deveni o sursă alternativă strategică.