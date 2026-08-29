Miza Siria și acutizarea conflictului Israel-Turcia. Ce șanse sunt pentru un nou război

După ce Israelul a atacat baza aeriană Abu al-Duhur din Siria, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Damasc este pe punctul de a permite desfășurarea trupelor turcești acolo și a ignorat avertismentele repetate ale Tel Aviv că o astfel de desfășurare ar reprezenta o amenințare la adresa securității Israelului. Israelul acuză Turcia de „aventuri periculoase în Siria", în timp ce Ankara a cerut încetarea atacurilor israeliene „nepăsătoare".

Cu câteva zile înainte ca Israelul să lanseze atacuri aeriene asupra bazei, șeful Mossad și ministrul sirian de Externe au discutat despre desfășurările militare turce.

Atacul a adus în prim-plan tensiunile dintre puterile regionale Turcia și Israel din cauza Siriei, un stat arab care se învecinează cu ambele țări și unde influența Ankarei ca aliat al președintelui Ahmed al-Sharaa a stârnit alarmă în Israel de când acesta l-a înlăturat de la putere pe Bashar al-Assad în 2024. Turcia, ale cărei relații cu Israelul au devenit din ce în ce mai tensionate de la războiul din Gaza din 2023, antrenează armata siriană și ajută Damascul să reconstruiască instituțiile și infrastructura statului. De asemenea, oferă sprijin militar ca parte a unui plan de reducere treptată a prezenței forțelor turcești în interiorul Siriei, desfășurate în 126 de locații militare, în principal în nordul, nord-vestul și nord-estul Siriei. Prezența Turciei în Siria a fost estimată anterior la aproximativ 20.000 de militari și personal de securitate, dar numărul și desfășurarea trupelor s-au schimbat semnificativ de la căderea guvernului lui Bashar al-Assad și de la instaurarea Administrației Ahmed al-Sharaa.

Israel Hayom: Israelul își face calcule și consideră că trupele turce desfășurate în Siria nu sunt protejate de statutul de membru NATO. Israelul vrea să distrugă infrastructură înainte de sosirea militarilor turci, evitând astfel victime turce și riscul unei confruntări directe cu Ankara. SUA condamnă „escaladarea inutilă".

Ministrul de externe Asaad al-Shaibani a declarat, într-un interviu acordat Axios, că, deși oficiali militari turci au vizitat locul în cadrul unui antrenament și al unei cooperări militare mai ample, Siria nu are în plan să stabilească o prezență militară turcă la baza aeriană Abu al-Duhur, explicând că structura era, în mare, parte goală.

Baza, aflată la aproximativ 70 km est de granița cu Turcia, nu a mai fost operațională din septembrie 2012 din cauza războiului civil din Siria. Baza a fost ultima fortăreață a Forțelor Armate Siriene, un punct strategic care lega orașele Alep, Hama și capitala Damasc. Baza a căzut în mâinile grupării rebele militante islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS) a lui Ahmed Al-Sharaa, actualul președinte al Siriei, în timpul ofensivei care a răsturnat guvernul lui Assad în decembrie 2024.

Ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, a declarat pentru The Jerusalem Post că Israelul a primit informații clare care indică faptul că Turcia intenționează să își extindă semnificativ prezența militară în Siria, o mișcare pe care Ierusalimul o consideră o încălcare a unei linii roșii.

Turcia a cerut un mandat de arestare de la Interpol pe numele lui Netanyahu în cadrul unui dosar penal intern privind interceptarea și reținerea de către Israel a zeci de activiști care încercau să ofere ajutor umanitar Fâșiei Gaza asediate, în luna mai. Ca răspuns, biroul lui Netanyahu l-a numit pe Recep Tayyip Erdogan „dictator antisemit" și a promis că „va acționa cu fermitate împotriva încercărilor Turciei de a destabiliza regiunea". Campania Likud îl pusese, deja, pe Erdoğan pe panouri publicitare.

Duminică, șeful Mossad, Roman Gofman, și ministrul sirian de Externe, Asaad al-Shaibani, au avut o întâlnire pentru a dezamorsa tensiunile dintre țările lor. Departamentul de Stat al SUA a ridicat desemnarea Siriei ca stat sponsor al terorismului, iar Departamentul Trezoreriei a ridicat sancțiunile împotriva Hayat Tahrir al-Sham, organizația islamistă sunită care a ajuns la putere în Siria la sfârșitul anului 2024, după răsturnarea lui Bashar al-Assad. Turcia și Israelul au viziuni fundamental opuse pentru Siria post-Assad.