"Panica de iarnă": Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, înainte de sezonul rece

Europa se pregătește să intre în sezonul rece cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, situație care a provocat o „panică de iarnă" în rândul traderilor de energie, avertizează experții.

În ultima săptămână din august, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de 63%, mult sub media de aproximativ 80% înregistrată în această perioadă în ultimii ani. Este unul dintre cele mai scăzute niveluri consemnate vreodată la sfârșitul lunii august, notează The Guardian.

Dacă ritmul actual de umplere se menține, UE ar urma să intre în sezonul de încălzire cu stocuri cu aproximativ 20% sub media ultimilor cinci ani și la cel mai redus nivel din 2013, potrivit lui Greg Molnar, analist în domeniul gazelor și profesor universitar.

„Nivelurile scăzute ale stocurilor cresc, în mod firesc, riscul unei volatilități mai mari a prețurilor în timpul iernii", a spus el. Situația s-ar putea agrava în cazul unor perioade de frig sau al unor intervale cu vânt slab, care ar duce la un consum mai mare de gaze.

Regatul Unit ar putea fi printre cele mai expuse țări la fluctuațiile pieței. Este unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din Europa, dar are o capacitate internă de stocare redusă.

UE încearcă să ajungă la o țintă de umplere a depozitelor de 80% până la începutul iernii, însă ritmul a fost afectat de războiul din Orientul Mijlociu care a perturbat puternic exporturile de petrol și gaze din regiunea Golfului.

În mod normal, depozitele sunt umplute în timpul verii, când cererea și prețurile sunt mai mici.

Prețurile gazelor în Europa au „rămas relativ calme" în această vară, pe fondul speranțelor că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă și că stocurile pentru iarnă vor putea fi refăcute. Totuși, „nimeni nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple prea curând", a declarat Bjarne Schieldrop, analist-șef pentru materii prime la grupul bancar nordic SEB.

„Drept urmare, piața europeană a gazelor naturale a intrat într-un fel de panică de iarnă în ultima săptămână", a adăugat Schieldrop. Europa nu ar urma să se confrunte cu o penurie de gaze în această iarnă, însă traderii se așteaptă ca prețurile să crească.