Fenomen galopant: Corpurile oamenilor se schimbă în era Ozempic. Care este pericolul pentru viitor

În era Ozempic, într-un moment în care oamenii vorbesc tot mai deschis despre intervențiile estetice, discuțiile despre corp și aspectul fizic sunt peste tot. În același timp, nimeni nu pare să știe cu adevărat cum ar trebui purtate aceste conversații, lucru vizibil și în modul în care presa a relatat recent despre celebrități precum Ariana Grande, scrie The Guardian.

Este un subiect sensibil și complicat. Am întrebat specialiști în tulburări de alimentație care sunt regulile de care ar trebui să ținem cont atunci când vorbim despre corpurile altor persoane și, mai ales, cum putem face acest lucru fără să provocăm rău.

De ce pare atât de dificil să vorbim despre corp în acest moment?

Pentru specialiștii în tulburări de alimentație, ambivalența actuală este ușor de înțeles.

„Suntem prinși într-un moment de schimbare extrem de bruscă", spune dr. Tom Hildebrandt, directorul Center for Eating and Weight Disorders din cadrul spitalului Mount Sinai din New York.

Mișcarea body positivity din anii 2010 a adus în mainstream ideea de „acceptare a tuturor dimensiunilor, formelor și tipurilor de corp", explică Hildebrandt. Apoi, odată cu explozia medicamentelor GLP-1, progresul către acceptarea corporală „a schimbat brusc direcția", spune el. Din nou, „mass-media a început să idealizeze pierderea în greutate".

Vocabularul este însă diferit față de trecut. Acum, accentul se pune pe „optimizarea" corpului și a aspectului fizic, spune dr. Ulrike Schmidt, profesoară specializată în tulburări de alimentație la King's College London.

Avalanșa de postări de pe rețelele sociale nu a făcut decât să amplifice confuzia și să creeze senzația că este aproape imposibil să scăpăm de conversațiile despre corp.

„Internetul și, în special, rețelele sociale au făcut comentariile despre aspectul celorlalți mult mai vizibile și mai răspândite", spune Jessica Scheer, CEO al National Eating Disorders Association (Neda). „Majoritatea comentariilor sunt speculative și aproape toate sunt dăunătoare."

Este dăunător să vorbim despre corpul cuiva?

„Totul ține de context", spune Hildebrandt. „În cabinetul medicului tău, o astfel de discuție are o cu totul altă semnificație decât pe un cont de social media, unde poate fi văzută de întreaga lume."

Atunci când ne gândim dacă și cum să discutăm despre corpul altor persoane, trebuie să avem în vedere că foarte mulți oameni sunt nemulțumiți de propriul corp și de aspectul lor fizic, spune Schmidt.

Ea amintește un raport din 2023 realizat de Butterfly Foundation, organizația națională australiană dedicată tulburărilor de alimentație și problemelor legate de imaginea corporală. Potrivit acestuia, 57% dintre tineri erau nemulțumiți de felul în care arată, iar 49% spuneau că acest lucru i-a împiedicat uneori să meargă la școală.

„Chiar și comentariile aparent inocente și bine intenționate despre greutatea, forma corpului sau aspectul unei persoane pot avea efectul opus celui dorit și pot sensibiliza sau răni", spune ea.

În activitatea sa clinică, Schmidt spune că multe dintre persoanele pe care le tratează își amintesc anumite comentarii despre corpul lor drept punctul de plecare al problemelor legate de alimentație. Unele au fost critici sau avertismente legate de schimbarea corpului, în timp ce altele fuseseră formulate ca niște complimente.

„În clinică auzim adesea că astfel de comentarii de felicitare [...] i-au făcut să creadă că sunt acceptabili, atrăgători și dezirabili doar dacă au o anumită greutate sau un anumit fizic", spune Schmidt.

Cum putem vorbi despre corp fără să facem rău?

Discuțiile despre corp sunt omniprezente și uneori poate fi dificil să nu participăm la ele. Specialiștii explică modul în care putem reacționa în diferite situații.

Dacă un cunoscut sau un coleg începe să vorbească despre corpul altei persoane sau al unei celebrități: atunci când cineva de care nu ești foarte apropiat începe o astfel de conversație, poate că pur și simplu nu vrei să participi.

De multe ori, discuțiile despre corpurile oamenilor seamănă cu discuțiile despre vreme, spune Hildebrandt - un subiect la care apelăm atunci când nu avem altceva despre care să vorbim. „Dar este o formă foarte superficială de conexiune socială; nu are prea multă semnificație."

În majoritatea cazurilor, spune el, observațiile oamenilor despre corpurile altora nu sunt făcute cu intenții rele. Sunt mai degrabă un reflex, ceva ce am fost obișnuiți să considerăm un subiect acceptabil pentru conversațiile de complezență.

„Le spun oamenilor să se plictisească de astfel de discuții", spune Hildebrandt. În momentul în care arăți că nu ești interesat - de exemplu, nu continui conversația și schimbi subiectul - oamenii tind să meargă rapid mai departe.

Specialiștii au remarcat că aceasta poate fi o strategie utilă și atunci când discuțiile altora despre greutate sau forma corpului îți provoacă disconfort.

Dacă un copil își critică propriul corp sau corpul altcuiva: „Dacă un copil mic spune ceva negativ despre propriul corp, ar putea fi util să îl întrebi: «Ce te face să spui asta?»", explică Schmidt.

Copilul poate face un astfel de comentariu pentru că este tachinat sau agresat de alți copii ori pentru că reproduce comentarii pe care le-a auzit de la un adult.

„În funcție de originea comentariului, răspunsul poate fi foarte diferit", spune Schmidt.

Hildebrandt le spune propriilor copii că discuțiile publice despre corpurile oamenilor „încearcă pur și simplu să îți atragă atenția" și folosesc adesea mesaje „leneșe".

„Dacă cineva încearcă să îmi vândă ceva folosindu-se de tipul de corp al unei persoane, atunci face lucrurile superficial", spune el. „Pur și simplu atribuie o valoare unui anumit corp pentru a-ți atrage atenția."

Antidotul, spune el - atât în astfel de conversații, cât și în general - este să ne cultivăm în mod activ alte interese. Este dificil să îți spui pur și simplu că trebuie să fii „mai puțin interesat" de un subiect atât de prezent în societate. În schimb, „trebuie să fii mai interesat de altceva".

Dacă o rudă mai în vârstă critică sau laudă corpul cuiva: din punct de vedere tehnic, putem vorbi aceeași limbă cu rudele mai în vârstă, dar cuvintele noastre nu au întotdeauna aceeași semnificație, observă Hildebrandt.

De exemplu, atunci când spui „telefon", probabil te gândești la un smartphone; „pentru bunicii tăi, poate fi ceva care stă agățat pe perete".

Același decalaj de limbaj poate apărea și în conversațiile despre corp. Comentariul unui bunic despre faptul că o persoană a slăbit poate reprezenta, de fapt, o observație despre succesul general al acesteia sau o expresie a preocupării pentru starea ei de bine.

Hildebrandt susține că este mai util să încercăm să înțelegem intenția din spatele comentariului decât să interpretăm fiecare cuvânt într-un sens strict literal și să ajungem astfel într-o situație tensionată.

Dacă oamenii discută despre corpul cuiva pe rețelele sociale: specialiștii spun că cel mai bine este să nu participăm la astfel de conversații în spațiile publice online.

„Văd foarte multe discuții online despre efectele negative ale tăcerii", spune Scheer. „Însă comentariile speculative despre greutatea sau aspectul fizic al unei persoane nu reprezintă antidotul tăcerii."

În situațiile în care publicul speculează că o persoană ar putea avea o tulburare de alimentație, spune ea, „discursul critic din mediul online poate deveni o formă de validare digitală care îi alimentează în continuare comportamentul".

Există vreun moment în care postările despre corpul altei persoane pe social media pot avea valoare?

„Până acum, nu am auzit de vreunul", spune Hildebrandt.

Dacă discuțiile despre corp de pe rețelele sociale devin greu de gestionat, Neda recomandă, printre altele, limitarea timpului petrecut în fața ecranelor și adoptarea unei perspective critice asupra conținutului media la care suntem expuși. De exemplu, putem să ne întrebăm: „Cine a creat acest mesaj și cine profită de pe urma lui?"

Dacă ești îngrijorat de un prieten sau de o rudă apropiată: a specula despre sănătatea unui străin și a fi sincer îngrijorat de cineva apropiat sunt două lucruri complet diferite.

Dacă ai motive de îngrijorare în privința imaginii corporale sau a comportamentului alimentar al unui prieten, specialiștii recomandă o abordare directă, dar empatică.

„Fii curios, sincer și deschis", spune Hildebrandt. „Nu încerca imediat să găsești o soluție. Majoritatea oamenilor nu vor soluții - cu siguranță nu de la început. Vor să fie ascultați și înțeleși, așa că o atitudine deschisă și curioasă te va ajuta cel mai mult."

Scheer recomandă, de asemenea, ca discuția să nu se concentreze asupra aspectului fizic al persoanei, ci asupra altor schimbări care pot însoți în general o tulburare de alimentație, precum izolarea socială sau dificultățile de concentrare și senzația de „ceață mentală".

„Niciunul dintre noi nu are capacitatea de a-i controla pe ceilalți", spune Hildebrandt. „Cealaltă persoană va decide dacă discuția continuă sau nu. Dacă ai demonstrat că poți să asculți, să auzi și să înțelegi, atunci sunt șanse mari să mai existe și alte conversații."