Alertă în Europa: SUA ar fi rămas fără suficiente rachete Patriot pentru un eventual atac masiv al Rusiei. Războiul cu Iranul a „mâncat" 65% din stoc
Postat la: 28.08.2026 |
Capacitatea Statelor Unite de a apăra Europa împotriva unui eventual atac cu rachete balistice rusești ar fi fost serios afectată de consumul uriaș de interceptoare Patriot în războiul cu Iranul. Un oficial american din domeniul apărării și un oficial NATO au declarat pentru Associated Press că stocurile disponibile pe continent sunt reduse, iar sursa americană descrie deficitul drept "extrem de grav". NATO și Pentagonul resping însă informațiile potrivit cărora Alianța nu ar dispune de muniția necesară pentru a se apăra.
Cea mai mare problemă ar fi reprezentată de interceptoarele Patriot, arme esențiale pentru neutralizarea rachetelor balistice rusești care se deplasează cu viteze foarte mari.
Potrivit oficialului american citat de Associated Press, forțele SUA din Europa „cu siguranță" nu au în acest moment suficiente interceptoare pentru a face față unei campanii balistice susținute.
Scenariul negru: NATO ar putea „să încaseze lovitură după lovitură"
În cazul în care Rusia ar ataca cu rachete balistice obiective strategice precum comandamente militare sau centrale electrice, NATO s-ar putea confrunta cu o problemă asemănătoare celei pe care o are în prezent Ucraina.
Alianța ar putea ajunge „să încaseze lovitură după lovitură", a avertizat oficialul american.
Inclusiv capacitatea de reacție în fața unui incident izolat ar fi afectată. Dacă Rusia ar lansa o singură rachetă balistică sau dacă un proiectil și-ar pierde traiectoria și ar pătrunde accidental într-o țară NATO, posibilitățile de apărare ar fi "foarte limitate", potrivit aceleiași surse.
Un atac rusesc asupra NATO nu este considerat iminent. Oficiali europeni și ai Alianței estimează însă că Rusia ar putea dobândi capacitatea de a ataca un stat membru până în 2030.
Războiul cu Iranul a golit depozitele într-un ritm neașteptat
Deficitul este legat în mare măsură de războiul declanșat împotriva Iranului, care ajunge vineri la șase luni.
Rachete americane aflate anterior în Europa au fost mutate în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și aliații lor din Golf au consumat un număr important de interceptoare pentru a distruge drone și rachete iraniene. Printre armele utilizate s-au numărat și rachetele Patriot. Unele dintre atacurile lansate de Iran au provocat morți și răniți în rândul militarilor americani.
Transferurile către Ucraina contribuiseră deja la diminuarea rezervelor Statelor Unite. Ed Arnold, cercetător principal asociat la Royal United Services Institute din Londra, consideră însă că războiul cu Iranul a reprezentat factorul decisiv.
Livrările pentru Kiev fuseseră planificate și administrate într-un ritm relativ controlat. În Orientul Mijlociu, în schimb, interceptoarele au fost consumate mult mai repede decât se anticipase, expunând vulnerabilitățile lanțului de aprovizionare.
CSIS: 65% din stocul american de Patriot, consumat în războiul cu Iranul
Dimensiunea consumului este uriașă, potrivit datelor Center for Strategic and International Studies. Războiul împotriva Iranului ar fi consumat aproximativ 1.500 dintre cele 2.330 de interceptoare Patriot aflate în stocul Statelor Unite, echivalentul a 65% din total.
Prin comparație, după invazia rusă din 2022, Ucraina a primit sisteme și muniție Patriot provenite din rezervele americane și europene.
În timpul administrației Biden, Statele Unite au furnizat Kievului aproximativ 600 de interceptoare, potrivit lui Mark Cancian, fost colonel în Corpul Pușcașilor Marini și actual consilier principal la CSIS.
Vizita misterioasă a șefului CIA la Moscova
Problemele privind apărarea Europei apar în aceeași săptămână în care directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită la Moscova.
Potrivit Wall Street Journal, Ratcliffe a mers în Rusia pentru a avertiza Moscova să nu atace NATO.
Donald Trump a fost întrebat joi dacă șeful CIA i-a transmis personal acest avertisment lui Vladimir Putin. "Nu vreau să comentez acest lucru, dar ei nu vor ataca", a declarat Trump.
În perspectiva anului 2030, stocurile occidentale de interceptoare ar urma să crească. În același timp, continuarea războiului din Ucraina limitează capacitatea Rusiei de a deschide un al doilea front aerian de mare intensitate împotriva NATO.
NATO respinge scenariul unei crize „extrem de critice"
Evaluarea oficialului american nu este împărtășită public de conducerea militară a NATO. Colonelul Martin O'Donnell, purtător de cuvânt militar al Alianței, a respins afirmația potrivit căreia stocul de interceptoare Patriot din Europa ar fi ajuns la un nivel "extrem de critic".
Potrivit acestuia, NATO are capacitatea să "blocheze loviturile" și dispune de suficientă muniție atât pentru propria apărare, cât și pentru continuarea sprijinului militar acordat Ucrainei.
Pentagonul contestă, la rândul său, informațiile privind un deficit periculos de muniție.
Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a calificat joi informațiile privind lipsurile americane drept "false".
"Avem tot ceea ce este necesar pentru a lovi la momentul și în locul ales de președinte", a spus Parnell.
Acesta susține că SUA au demonstrat deja că pot desfășura cu succes operațiuni în mai multe regiuni militare și, simultan, să mențină "un arsenal consistent și pregătit" pentru protejarea forțelor și intereselor americane.
Ucraina cere în continuare Patriot. Rachetele rusești trec tot mai des de apărare
În paralel, Kievul continuă să solicite sisteme Patriot suplimentare pentru protecția împotriva atacurilor rusești.
Oficialii ucraineni susțin că sistemele americane Patriot sunt singurele capabile să intercepteze rachetele balistice avansate ale Rusiei, care reușesc din ce în ce mai frecvent să străpungă apărarea ucraineană.
Acest lucru s-a întâmplat inclusiv în timpul atacului masiv desfășurat în noaptea de miercuri spre joi.
Problema rachetelor balistice este diferită de cea a dronelor. Ucraina și alte state aliate au la dispoziție sisteme mai ieftine pentru neutralizarea aparatelor fără pilot lente, evitând astfel consumarea interceptoarelor scumpe.
Împotriva unei rachete balistice, opțiunile sunt însă mult mai restrânse.
De ce Patriot este atât de greu de înlocuit
Rachetele balistice pot depăși de cinci ori viteza sunetului și coboară către țintă pe o traiectorie abruptă, ceea ce reduce drastic timpul disponibil pentru interceptare.
Patriot trebuie să detecteze proiectilul, să-i determine traiectoria și să lanseze interceptorul în numai câteva minute, efectuând calculele necesare pentru lovirea țintei.
Există însă și o altă limitare: o baterie Patriot apără o suprafață relativ restrânsă. Ea poate proteja, de exemplu, o bază militară de mici dimensiuni, dar nu un oraș întreg.
Europa are o alternativă franco-italiană, dar nu a fost testată în război
Una dintre soluțiile europene ar putea fi SAMP/T NG, dezvoltat de Franța și Italia.
Parisul a promis accelerarea livrării sistemului către Ucraina, iar producătorul susține că versiunea modernizată este mai bine pregătită pentru interceptarea rachetelor balistice decât actualul SAMP/T.
Există însă două probleme. Noua variantă nu a fost încă testată în condiții reale de război, iar sistemul existent are o rază de acțiune inferioară Patriot.
SUA și statele europene pot utiliza și nave militare drept platforme mobile pentru apărare antiaeriană. Eficiența acestora depinde însă de poziția în care se află față de obiectivul atacat, iar navele însele pot deveni ținte.
Nu doar Patriot: SUA au probleme și cu stocurile ATACMS din Europa
Deficitul de muniție al forțelor americane din Europa nu s-ar limita la apărarea antiaeriană.
Cei doi oficiali citați au declarat că există și o lipsă importantă de ATACMS, rachete balistice cu rază medie destinate atacării obiectivelor situate în spatele liniilor inamice.
În cazul armamentului ofensiv, situația generală este însă considerată mai puțin gravă. Armatele europene dispun și de propriile rachete cu rază lungă, printre care Taurus și Storm Shadow, ambele lansate din aer și capabile să lovească inclusiv obiective fortificate.
O fabrică Patriot se deschide în Germania. România este pe lista clienților
Occidentul încearcă să refacă stocurile prin creșterea masivă a producției. Aproximativ 600 de interceptoare Patriot, inclusiv rachete destinate Europei, ar urma să fie fabricate în acest an. Obiectivul Statelor Unite este atingerea unei producții de 2.000 de interceptoare anual până în 2030, potrivit lui Mark Cancian.
NATO anunță, de asemenea, că prima fabrică europeană pentru producția rachetelor Patriot urmează să fie deschisă în Germania în septembrie.
Primele livrări sunt așteptate la începutul anului viitor și vor merge către statele care au plasat deja comenzi. Printre acestea se numără Germania, Țările de Jos, România și Spania, potrivit oficialului american din domeniul apărării.
Până când producția va crește, unele state europene se confruntă însă cu o situație complicată. Ed Arnold afirmă că Germania, de exemplu, a cumpărat sisteme Patriot foarte costisitoare, dar nu dispune în prezent de suficientă muniție pentru acestea.
Ministerul german al Apărării a refuzat să comenteze nivelul propriilor stocuri.
Rusia are aceeași problemă: nu poate lupta la nesfârșit pe două fronturi
Vulnerabilitatea NATO trebuie analizată și prin prisma capacității reale a Moscovei. Ed Arnold consideră puțin probabil ca Rusia să poată susține simultan o campanie aeriană masivă împotriva unui stat NATO și atacurile pe care le desfășoară aproape în fiecare noapte asupra Ucrainei.
Loviturile ucrainene asupra teritoriului Rusiei au demonstrat, în același timp, că apărarea antiaeriană rusă are propriile vulnerabilități. Riscul unei riposte occidentale ar putea astfel cântări în calculele Kremlinului.
"Adevărul incomod este că, probabil, cea mai bună apărare antiaeriană pe care o avem sunt chiar limitările Rusiei", a spus Arnold.
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