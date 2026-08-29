"Radioul Apocalipsei" a transmis din nou. Mesajele au curs după vizita directorului CIA la Moscova
Postat la: 29.08.2026 |
Misteriosul post de radio rusesc UVB-76, poreclit „Radioul Apocalipsei", și-a întrerupt zgomotul de fond obișnuit pentru a transmite peste 25 de mesaje codificate într-o singură zi. Activitatea neobișnuită a apărut imediat după ce directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită secretă la Moscova.
Avertismentul SUA pentru Kremlin
Șeful spionajului american s-a întâlnit la Moscova cu liderii serviciilor secrete ruse. Washington a vrut să clarifice faptul că Rusia trebuie să accepte un acord de pace cu Ucraina înainte ca pierderile militare și economice să devină nesustenabile.
Săgețile americane vin pe fondul unor estimări sumbre ale CIA, care arată că viața unui soldat rus pe linia frontului a ajuns să dureze, în medie, doar 20 de minute din cauza dronelor moderne.
Volodimir Zelenski a confirmat că a fost informat în prealabil de oficialii americani despre aceste discuții și a mulțumit SUA pentru coordonare.
Ce este „Radioul Apocalipsei"?
Aflată în funcțiune încă din anii '70 pe frecvența 4625 kHz, stația UVB-76 emite un bâzâit continuu 24/7. Din când în când, semnalul este întrerupt de voci care citesc cifre și cuvinte aparent fără sens în limba rusă.
Printre termenii ciudați recepționați recent s-au numărat „chelneriță", „spray" sau „existență", scrie YNetNews.
Istoric, stația își sporește activitatea doar în momente de tensiune geopolitică maximă. Un astfel de moment a fost înregistrat pe 12 februarie 2025, în ziua primei discuții dintre Donald Trump și Vladimir Putin după revenirea liderului american la Casa Albă.
Erupția de coduri radio și vizita de nivel înalt au pus în alertă serviciile de informații occidentale. Deși nu există indicii privind un atac iminent, Țările Baltice au început deja să aplice măsuri suplimentare de apărare la granița cu Rusia.
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