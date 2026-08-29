Urmărire ca în filme în Lugoj: Beat și fără permis, a proiectat o mașină pe terasa unui restaurant. Patru oameni, la spital

O urmărire pornită pe străzile din Lugoj s-a încheiat violent pe terasa unui restaurant. Un bărbat de 27 de ani, care nu avea permis și avea 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a fugit cu o mașină care nu-i aparținea. În timpul cursei, a lovit un autoturism care circula regulamentar și l-a proiectat pe terasă. Patru persoane au ajuns la spital.

Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 00.10. Polițiștii din Lugoj au observat autoturismul pe strada Bucegi și au încercat să-l oprească pentru un control.

Bărbatul aflat la volan a ignorat semnalul regulamentar și și-a continuat deplasarea, astfel că echipajul de poliție a pornit în urmărirea sa.

Mașina lovită a ajuns pe terasa restaurantului

Cursa s-a încheiat pe strada Timișorii, unde șoferul urmărit a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat într-un autoturism care venea regulamentar din sens opus.

În urma impactului puternic, mașina lovită, condusă de o tânără în vârstă de 20 de ani, a fost proiectată pe terasa unui restaurant.

Un bărbat de 44 de ani care se afla pe terasă a fost rănit. La spital au mai fost transportați șoferul de 27 de ani, tânăra aflată la volanul mașinii lovite și o adolescentă de 16 ani care călătorea ca pasageră în autoturismul acesteia.

Toate cele patru persoane au primit îngrijiri medicale.

Rezultat uriaș la etilotest

După accident, polițiștii l-au testat pe bărbatul de 27 de ani cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice. Analizele urmează să stabilească alcoolemia exactă din sânge.

Verificările efectuate în bazele de date au arătat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Mai mult, autoturismul cu care a fugit de polițiști aparținea unei alte persoane. Anchetatorii cercetează și împrejurările în care bărbatul a ajuns în posesia mașinii.

Patru infracțiuni și o noapte în arest

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, furt în scop de folosință și vătămare corporală din culpă.

Bărbatul de 27 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Timiș.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii succesiuni a evenimentelor și a modului în care acesta a luat autoturismul implicat în accident.