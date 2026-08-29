Nu mai are cine să plătească pensiile în viitor: România are cei mai mulți tineri din UE care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training

România are cea mai mare proporție de tineri între 15-29 de ani care nu sunt nici angajați, nici înscriși la școală, facultate sau altă formă de educație și nici implicați într-o formă de training: 19,2% dintre tinerii din România erau în 2025 în situația de a fi NEET, amintește Eurostat.

Prin comparație, media UE este la aproape jumătate față de scorul României: 11% dintre tineri sunt NEET (young people Neither in Employment nor in Education or Training - NEET) la nivelul Uniunii Europene (UE). Dacă se menține acest trend atunci într-un viitor nu prea îndepărtat nu va mai avea cine să plătească pensiile în România întrucât tinerii nu vor mai produce bani pentru buget.

Țările cu cele mai mari procente de tineri care nu erau nici angajați, nici în educație sau training (NEET) în 2025, potrivit Eurostat:

Romania (19.2% dintre tineri)

Bulgaria (13.8%)

Grecia (13.6%)

Țările cu cei mai puțini NEET:

Olanda (5.3%)

Suedia (5.9%)

Slovenia (7.6%)