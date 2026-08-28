Peter Magyar ironizează România, după repornirea completă centralei nucleare Paks: „Cea românească stă de două săptămâni"

Premierul Ungariei, Péter Magyar, ironizează România, într-o postare pe Facebook, în care anunță că centrala nucleară de la Paks a revenit la capacitate maximă. Acesta a anunțat că cele patru reactoare ale centralei din Ungaria funcționează impecabil, comparând situația cu centrala de la Cernavodă, care este oprită de două săptămâni.

„Paks este în vârf! Am primit vești bune la ora 12, în timpul ședinței de guvern. Centrala nucleară Paks a atins acum capacitatea maximă. Atât cele patru reactoare, cât și cele 8 turbine funcționează impecabil. Mulțumesc tuturor experților în energie și apă pentru munca depusă în ultimele săptămâni! Construcția subcontinentului Paks progresează mai repede decât era planificat", a anunțat Magyar.

Acesta a adăugat că, între timp, centrala nucleară românească, „care a fost dată anterior ca exemplu de autoproclamați experți", stă de două săptămâni.

Paks asigură aproximativ 40% din energia Ungariei

Centrala nucleară Paks furnizează în mod normal aproximativ 40% din producția de electricitate a Ungariei.

În perioada în care nivelul Dunării a atins cele mai scăzute valori, centrala și-a redus producția la aproximativ o zecime din capacitatea sa totală, de 2.000 MW. Dintre cele patru reactoare ale centralei, doar unul mai funcționa.

În prezent, Paks produce aproximativ 481 MW de electricitate, după repornirea celui de-al treilea reactor.

Ungaria a început repornirea centralei duminică, 23 august.

Potrivit lui Magyar, reluarea activității a fost posibilă după creșterea nivelului Dunării și adoptarea unor măsuri de urgență, inclusiv construirea unui baraj subacvatic în albia fluviului.

Centrala nucleară de la Cernavodă este închisă de pe 13 august, ca urmare a debitului extrem de scăzut al Dunării, principala sursă de apă pentru sistemul de răcire.

Guvernul pregătește intervenții de urgență pe Dunăre pentru a proteja alimentarea cu apă a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, în condițiile în care debitul fluviului a coborât la un minim istoric. Comitetul Interministerial Bala - Cernavodă a analizat în teren mai multe soluții, de la dragare și devierea curentului până la pomparea apei din Canalul Dunăre-Marea Neagră.

„Aceste soluții vor fi aplicate etapizat în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric de când se fac măsurători specifice", anunță Executivul.

Raportul final este așteptat în jurul datei de 13 septembrie.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unitățile 1 și 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe și utilizează uraniu natural drept combustibil și apa grea ca moderator și agent de răcire. Cu cele două unități în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producției cu unități dispecerizabile din România.