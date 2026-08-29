Fost șef al Protecției Copilului Ilfov, condamnat prea blând după ce a transmis ilegal familiei unui violator mărturia unei victime minore din dosar

Pedeapsă blândă aplicată de judecători lui Bogdan Iulian Pîntea, fostul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Ilfov. Printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, el a primit doar un an de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice într-un dosar de viol.

Conform rechizitoriului, Pîntea a trimis declarația unei fete minore, victimă a unor violuri și audiată în cadrul dosarului penal de specialiști din cadrul Direcției, familiei unuia dintre suspecți. Cu ajutorul acestei mărturii, acuzatul spera să poată formula o apărare care să îl exonereze de răspunderea penală, a conchis procurorul de caz.

După pronunțarea deciziei definitive, Pîntea și o altă inculpată din dosar, o primăriță care a primit doi ani de închisoare, cu suspendare, pentru instigare la aceeași infracțiune, au formulat o cale extraordinară de atac, iar în luna iunie, surpriză: Un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație în principiu, a suspendat parțial decizia Curții de Apel București pentru primăriță și a stabilit termen de judecată pentru 1 septembrie.

La finalul lunii februarie 2026, Curtea de Apel București a decis, prin sentință definitivă, condamnarea lui Bogdan Iulian Pîntea la un an de închisoare, cu suspendare, pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și a Doinei Mănăilă la doi ani de închisoare, tot cu suspendare, pentru instigare la săvârșirea aceleiuași infracțiuni.

Femeia a fost achitată pentru infracţiunea de favorizarea făptuitorului pentru care fusese de asemenea trimisă în judecată. Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Ilfov, respectiv primar al comunei Dascălu-Ilfov, cei doi au primit și interdicția de a a fi aleși în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani (Mănăilă), respectiv 2 ani (Pîntea).

Anterior, la Tribunalul Ilfov, Pîntea fusese condamnat la doi ani de închisoare, iar Mănăilă la doi ani și opt luni de închisoare, ambele pedepse, tot cu suspendare.

După decizia Curții de Apel, cei doi inculpați au depus o cale extraordinară de atac, recursul în casație, admis în principiu de un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție pe 17 iunie, judecata pe fond fiind stabilită pentru data de 1 septembrie.

Tot pe 17 iunie, s-a decis suspendarea parțială a efectelor sentinței de la Curtea de Apel în cazul Doinei Mănăilă, confruntată cu pierderea mandatului de edil al comunei Dascălu.

Conform rechizitoriului, în perioada aprilie-mai 2021, Bogdan Iulian Pîntea, prevalându-se de calitatea de director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Ilfov, a obținut de la o subalternă a sa informații nepublice cu privire la declarațiile unei minore, declarații date în prezența unor specialiști in instituție într-un dosar penal în care fusese audiată ca victimă a unor violuri pe care le suferise pe când avea 12-13 ani.

Pîntea a trimis documentele unei persoane care, la rândul său, le-a transmis mamei unuia dintre suspecții cercetați în cauza penală, procurorul de caz afirmând că, astfel, suspectul respectiv putea "să poată formula o apărare care să îl exonereze de răspunderea penală, vătămându-se astfel, interesele persoanei vătămate minore (....) și afectând urmărirea penală."

În cazul primarului Doina Mănăilă, Parchetul a stabilit că, în aceeași perioadă, "folosindu-se de influența pe care o deținea asupra altor instituții ale statului prin prisma funcției", la rugămințile unei cunoștințe, a solicitat conținutul declarației fetei și a trimis-o unuia dintre inculpații din dosarul de viol, în același scop, de formulare a unei apărări în dosarul penal menționat, în detrimentul interesului persoanei vătămate.

În ceea ce privește dosarul acuzaților de viol, printre care se număra primarul din acea perioadă al comunei Ștefăneștii de Jos, Ionel Robert Ștefan, acesta a fost trimis în judecată în 2022 și se află în pronunțare pe fond pentru data de 4 septembrie 2026.