E groasă rău: Până și neutra Elveție se pregătește de război: se înarmează puternic și construiește un "batalion de drone"

Elveția și-a anunțat intenția de a înființa un batalion militar de drone, pe fondul unei tendințe de reînarmare la nivel european. Ministerul Apărării de la Berna plănuiește să pună bazele unui hub civil-militar, dar și un program de recrutare și instruire.

Elveția își construiește un batalion de drone

„Începând din 2028, armata va pune în funcțiune propriul batalion de drone pentru recunoaștere, operațiuni și apărare", a declarat, joi, Ministerul Apărării elvețian, într-un comunicat citat de Euronews.

Batalionul elvețian de drone va fi susținut de un program specializat de recrutare și instruire.

Guvernul elvețian plănuiește să înființeze un centru civil-militar dedicat dronelor și roboticii sub forma atât a unui hub tehnologic, având în componență și un comandament militar.

Potrivit ministerului Apărării, soluțiile vor fi dezvoltate, testate și puse rapid în serviciu. „Noile soluții vor fi dezvoltate în comun, testate și puse rapid în serviciu pentru uz militar".

Dronele devin o "prioritate strategică" pentru Elveția

Ministrul elvețian al Apărării a calificat „dronele, apărarea împotriva dronelor, dar și robotica" drept „prioritate strategică" pentru Elveția, în prezent.

În ultimii ani, utilizarea dronelor a devenit din ce în ce mai des întâlnită în conflictele armate, fiind folosite atât pentru supraveghere și culegerea de informații, cât și pentru identificarea pozițiilor inamice și pentru lansarea atacurilor cu ajutorul softurilor bazate pe Inteligență Artificială.

De asemenea, potrivit Ministerului elvețian al Apărării, zborurile cu drone deasupra infrastructurii militare și critice din țară s-au intensificat, fiind înregistrate tot mai multe zboruri de acest gen.

Această țară, cunoscută pentru neutralitatea sa, a introdus deja primul sistem al țării de apărare împotriva dronelor.

Poziția de lungă durată a Elveției a fost una de neutralitate bine înarmată, iar această țară europeană are serviciul militar obligatoriu pentru bărbați.

Neutralitatea elvețiană își are rădăcinile încă din 1516 și este recunoscută la nivel internațional încă din 1815.