Alertă după apariția unor pastile cu chipul lui Donald Trump: "Nu folosiți. Tabletele conțin o substanță chimică periculoasă"

Institutul olandez Trimbos pentru adicții și sănătate mintală a emis o „alertă roșie" privind apariția pe piață a unor pastile de ecstasy potențial mortale, ștanțate cu chipul lui Donald Trump, scrie Euronews.

Specialiștii avertizează populația să nu consume sub nicio formă aceste tablete, disponibile în culorile verde și galben. Pe față au pe o parte chipul lui Trump, iar pe verso este ștanțată o linie verticală încadrată de literele „NL" și cuvântul „Trump".

„Nu folosiți absolut aceste pastile", a avertizat institutul.

Substanță extrem de periculoasă

Analizele de laborator au arătat că pastilele conțin o concentrație mare de PMMA, o substanță chimică mult mai periculoasă decât MDMA-ul obișnuit.

Deoarece PMMA are un efect de acțiune mult mai lent, consumatorii pot fi tentați să ia o a doua doză crezând că prima nu funcționează.

Acest lucru duce rapid la supradozaj, supraîncălzirea organismului și consecințe fatale.

Purtătorul de cuvânt al institutului, Anniek Groothuis, a precizat că deocamdată nu s-au înregistrat decese sau îmbolnăviri grave confirmate prin prezența PMMA în sânge.

Cazuri anterioare

Nu este prima dată când fața președintelui este folosită pentru substanțe ilegale. În 2017, poliția germană a confiscat mii de pastile portocalii similare.

Deși producția și consumul de ecstasy sunt ilegale în Olanda, drogul este extrem de popular în cluburi și festivaluri, cu peste 550.000 de consumatori anual, conform datelor oficiale.