Informații de la serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) indică faptul că Rusia a transformat un fost complex sovietic situat pe o insulă izolată dintr-o regiune rusă într-un laborator de maximă securitate. Oficial, centrul are un profil civil, însă autoritățile de la Kiev avertizează asupra riscurilor asociate și a legăturilor cu Ministerul Apărării de la Moscova.

Într-un interviu exclusiv acordat publicației Kyiv Post, un reprezentant al GUR, Andri Cerniak, a detaliat elemente legate de complexul fortificat de pe Insula Lisi, situată în regiunea Tver. Deși activitatea declarată vizează fiziologia experimentală și bolile animalelor, datele serviciilor ucrainene sugerează un potențial risc biologic major.

Un complex istoric modernizat prin ordin prezidențial

Amplasamentul a fost construit inițial în 1938 și a trecut printr-o perioadă de degradare după prăbușirea Uniunii Sovietice. Cu toate acestea, în 2022, clădirile vechi au fost demolate, iar pe amplasament au fost ridicate noi laboratoare moderne, destinate manipulării agenților biologici și substanțelor chimice.

Potrivit GUR, măsurile de securitate din jurul zonei au fost intensificate considerabil: accesul pe apele din jur este interzis publicului încă din 2023, paza obiectivului este asigurată de Serviciul Federal de Securitate (FSB), Serviciul Federal de Protecție (FSO) și o garnizoană militară, în perimetru au fost instalate sisteme de apărare antiaeriană și echipamente de război electronic.

Riscuri și controverse legate de cercetare

Deși documentația oficială menționează studiul unor afecțiuni precum bruceloza sau tuberculoza la animale, serviciile ucrainene notează că recrutările recente au vizat personal specializat în agenți patogeni din grupele I-IV, care includ infecții letale fără tratament cunoscut.

De asemenea, reprezentantul GUR a menționat că o astfel de activitate ridică semne de întrebare cu privire la respectarea Convenției privind armele biologice, la a cărei respectare Rusia s-a angajat ca stat succesor al URSS.

În plus, responsabilii de la Kiev au pus în discuție o posibilă legătură între activitatea laboratoarelor și o epidemie de febră aftoasă în rândul vitelor înregistrată în primăvara anului 2026, sugerând că astfel de incidente ar putea fi corelate cu teste efectuate în teren.

Specialiștii avertizează că un eventual accident la acest complex ar putea avea consecințe ecologice grave la nivel regional. Pătrunderea unor substanțe chimice sau agenți patogeni în apele din zonă ar putea afecta grav ecosistemul local și ar risca să compromită sursele de apă potabilă pentru sute de mii de locuitori.