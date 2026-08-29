Consumul de canabis îl depășește pe cel de țigări în cel mai recent sondaj Gallup despre obiceiurile americanilor

Numărul americanilor care spun că fumează canabis l-a depășit pe cel al persoanelor care declară că fumează țigări, potrivit celui mai recent sondaj Gallup privind obiceiurile de consum din Statele Unite. Datele confirmă o tendință mai amplă: canabisul câștigă teren în timp ce consumul de tutun și alcool este în scădere.

Cel mai recent sondaj Gallup privind obiceiurile de consum, publicat la începutul acestei săptămâni, arată că 17% dintre americani spun că fumează canabis, egalând nivelul record înregistrat pentru prima dată în 2023. Procentul este cu 10 puncte mai mare decât în 2013, când Gallup a adresat pentru prima dată această întrebare, iar 7% dintre adulți declarau că fumează canabis.

În același timp, fumatul tradițional continuă să piardă teren. Doar 11% dintre persoanele intervievate au declarat că fumează țigări. Procentul a rămas constant din 2024, dar este cu 14 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în 2003.

Schimbarea reflectă o transformare mai amplă a obiceiurilor de consum ale americanilor. Mai mult de jumătate dintre statele americane au legalizat deja canabisul pentru uz recreațional, chiar dacă substanța rămâne ilegală la nivel federal.

Un sondaj federal publicat în luna iulie a confirmat această tendință, indicând o creștere a consumului de canabis în paralel cu scăderea consumului de alcool și țigări. Unul dintre cele mai clare semnale ale schimbării a venit în 2024, când un studiu a arătat că numărul americanilor care consumau canabis zilnic îl depășise, pentru prima dată, pe cel al persoanelor care consumau alcool zilnic.

Datele sugerează o schimbare importantă pentru industria canabisului, în detrimentul producătorilor de alcool și al marilor companii din industria tutunului.

Într-un sondaj Gallup separat, 54% dintre respondenți au declarat că beau alcool, în scădere față de anii precedenți. În 2022, de exemplu, procentul era de 67%.

Cine sunt americanii care consumă canabis

Sondajul Gallup conturează și un profil al consumatorului american de canabis. Cei care declară cel mai frecvent că fumează canabis sunt bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, fără diplomă universitară, cu venituri anuale sub 50.000 de dolari, mai puțin religioși decât media și care, cel mai probabil, consumă și alcool.

Procentul scade considerabil odată cu vârsta. Aproximativ 10% dintre americanii cu vârste cuprinse între 50 și 64 de ani spun că fumează canabis, comparativ cu numai 5% dintre cei de 65 de ani și peste.

În schimb, femeile sunt puțin mai predispuse decât bărbații să consume produse alimentare care conțin canabis. De asemenea, femeile îi depășesc pe bărbați în această privință în categoria gospodăriilor cu venituri de cel puțin 100.000 de dolari pe an.

Potrivit celor mai recente date Gallup, 15% dintre adulții americani spun acum că folosesc produse comestibile cu canabis, în creștere de la 14% în 2022 și 12% în 2024.

Percepția asupra efectelor canabisului rămâne însă aproape perfect împărțită. Aproximativ 47% dintre adulții americani consideră că efectele acestuia sunt de la „foarte pozitive" la „oarecum pozitive", în timp ce 46% le consideră de la „foarte negative" la „oarecum negative".

Diferențele dintre generații se văd și în modul în care americanii consumă nicotină

În ceea ce privește tutunul, utilizarea săptămânală a țigărilor electronice a rămas relativ constantă în ultimii ani, situându-se între 6% și 9%.

Pentru prima dată, Gallup a întrebat respondenții și despre utilizarea pliculețelor cu nicotină - mici săculețe care sunt plasate între buza superioară și gingie și permit absorbția nicotinei. Sondajul arată că 4% dintre respondenți le folosiseră în săptămâna precedentă.

Preferințele diferă însă considerabil în funcție de generație.

Adulții cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani sunt mai predispuși să fumeze țigări tradiționale, în timp ce vapingul este cel mai răspândit în rândul celor cu vârste între 18 și 29 de ani.

Pliculețele cu nicotină atrag, de asemenea, mai ales consumatorii tineri. Aproximativ 5% dintre adulții cu vârste între 18 și 29 de ani și 7% dintre cei între 30 și 49 de ani declară că le folosesc, comparativ cu doar 1% dintre persoanele de 65 de ani și peste.

În cazul acestora apare și cea mai mare diferență între sexe: 7% dintre bărbați declară că folosesc pliculețe cu nicotină, comparativ cu numai 1% dintre femei.

Gallup a analizat și alte obiceiuri de consum ale americanilor. Cafeaua rămâne cea mai consumată băutură nealcoolică, iar 4% dintre americani se identifică drept vegetarieni sau vegani.

Sondajul Gallup a fost realizat în perioada 1-19 iulie, pe un eșantion aleatoriu de 1.200 de adulți din toate cele 50 de state americane și Districtul Columbia.