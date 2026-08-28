Colier regal cu 673 de diamante, furat în plină zi dintr-un muzeu din Viena. Hoții au intrat cu bilete și au spart vitrina cu un ciocan
Postat la: 28.08.2026 |
Un colier Van Cleef & Arpels, realizat pentru familia regală a Egiptului, a fost furat joi după-amiază din Muzeul de Arte Aplicate din Viena (MAK). Bijuteria, montată pe platină, are 673 de pietre prețioase și depășește 200 de carate.
Potrivit poliției austriece, doi bărbați nemascați au intrat în muzeu după ce și-au cumpărat bilete și au fost surprinși de camerele de supraveghere. Aceștia „au spart o vitrină de sticlă" cu un ciocan, apoi au reușit „să fugă cu bijuteria într-o direcție necunoscută".
MAK a confirmat furtul, dar a precizat că nu poate „furniza, în acest moment, nicio informație privind ancheta în curs". Expoziția în care era prezentat colierul a fost închisă până la noi dispoziții, potrivit AFP.
O bijuterie creată pentru familia regală a Egiptului
Colierul a fost realizat special pentru regina Nazli a Egiptului, care l-a purtat în 1939 la nunta fiicei sale, prințesa Fawzia, cu Mohammad Reza Pahlavi, viitorul șah al Iranului.
Van Cleef & Arpels descrie piesa drept o „piesă monocromă emblematică a triumfului bijuteriei albe". Bijuteria făcea parte dintr-un ansamblu mai amplu: „Era completat de o tiară care relua aceleași ornamente semicirculare, în jurul cărora se înfășurau panglici de platină și diamante", precizează casa franceză.
Muzeul nu a dezvăluit valoarea actuală a colierului și nici identitatea proprietarului. Bijuteria fusese însă evaluată la câteva milioane de euro, iar în 2015 a fost vândută de Sotheby's pentru 4,3 milioane de dolari.
Piesa era expusă în cadrul unei expoziții temporare dedicate Van Cleef & Arpels, deschisă la Viena pe 10 iunie și programată până pe 27 septembrie. Expoziția reunește aproximativ 500 de obiecte, dintre care peste 300 provin din colecția casei franceze, iar alte peste 200 aparțin muzeului.
Un nou furt spectaculos într-un muzeu european
Jaful de la Viena vine după mai multe furturi importante produse în muzee europene. În Franța, autoritățile au recomandat la sfârșitul lunii iulie retragerea temporară din vitrine a unor obiecte valoroase, până la întărirea măsurilor de securitate.
Tot joi, în Spania, cea mai mare parte a Tezaurului de la Villena, una dintre cele mai valoroase colecții de obiecte din aur din Epoca Bronzului din Europa, a fost furată dintr-un muzeu din sud-estul țării.
Poliția austriacă încearcă acum să-i identifice și să-i găsească pe cei doi suspecți. Van Cleef & Arpels nu a oferit deocamdată un punct de vedere.
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