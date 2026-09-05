Descoperire importantă în adâncurile Pământului: inteligența artificială a găsit șase structuri misterioase la 2.900 km sub noi
Postat la: 05.09.2026 |
O rețea uriașă de structuri misterioase se ascunde la aproximativ 2.900 de kilometri adâncime, chiar la granița dintre mantaua de rocă a Pământului și nucleul său din fier topit.
Deși se află într-o zonă complet inaccesibilă forajelor, acest punct de contact este vital pentru planetă: el influențează direct modul în care se produc cutremurele, forța cu care erup vulcanii și stabilitatea scutului magnetic care ne protejează de radiațiile cosmice.
Până acum, oamenii de știință au încercat să înțeleagă ce se află la aceste adâncimi extreme folosind singurul instrument disponibil: undele provocate de cutremure. De fiecare dată când pământul se zguduie, vibrațiile călătoresc prin interiorul planetei, iar modul în care ele își schimbă viteza sau direcția funcționează ca o radiografie a adâncurilor. Totuși, interpretarea acestor semnale a rămas timp de decenii o ghicitoare dificilă.
O echipă de cercetători de la Academia Chineză de Științe a reușit însă o performanță istorică, folosind algoritmi avansați de inteligență artificială pentru a analiza datele seismice adunate pe parcursul ultimilor 35 de ani. Rezultatele au scos la iveală șase regiuni gigantice, complet necunoscute până în prezent, care schimbă fundamental modul în care înțelegem evoluția Pământului.
Algoritmul a înghițit o cantitate uriașă de informații: peste două milioane de înregistrări seismice colectate între 1990 și 2024. Timp de 35 de ani, seismografele au captat nu doar undele principale, ci și niște semnale slabe, aproape imperceptibile, care sosesc înaintea acestora.
Aceste unde precursoare, numite PKP, au un traseu aparte: străbat nucleul exterior lichid și, la granița cu mantaua, întâlnesc mici neregularități de material. Când se lovesc de aceste obstacole, ele se împrăștie, iar deviația lor devine o dovadă a ceea ce există acolo jos.
În trecut, astfel de semnale erau rare și greu de identificat. În noul studiu, publicat în Journal of Geophysical Research: Solid Earth, sistemul de inteligență artificială a reușit să separe 174.929 de precursoare de înaltă calitate, scrie incredibilia.ro.
Este un salt spectaculos: de peste zece ori mai multe decât toate semnalele descoperite în istoria cercetărilor anterioare, la un loc. Cu o asemenea avalanșă de date, imaginea asupra adâncurilor s-a schimbat radical.
Ceea ce părea a fi structuri izolate, răzlețite prin mantaua adâncă, s-a dovedit a fi, de fapt, centuri continue, mult mai extinse decât se crezuse vreodată. Iar descoperirea nu s-a oprit aici.
Analiza a scos la iveală șase regiuni complet noi, ascunse sub zone precum Eurasia de mare latitudine, Asia Centrală sau Atlanticul de Sud. Acolo, la mii de kilometri sub suprafață, există anomalii pe care nimeni nu le-a mai documentat până acum.
Ce sunt aceste structuri misterioase? Oamenii de știință au câteva ipoteze, iar fiecare dintre ele sună ca un scenariu de film.
Ar putea fi „grămezi termochimice" - resturi de crustă oceanică sau continentală împinse în adâncuri prin procesul de subducție, atunci când o placă tectonică alunecă sub alta. Ar putea fi zone de topire parțială a rocilor.
Sau, într-o variantă cu adevărat spectaculoasă, ar putea fi fragmente fosile rămase de pe urma lui Theia, corpul ceresc care a lovit Pământul cu miliarde de ani în urmă și al cărui impact ar fi dus la formarea Lunii.
Indiferent de natura lor exactă, aceste materiale nu sunt simple curiozități geologice. Ele joacă un rol activ în echilibrul termic al planetei.
Modul în care se comportă influențează transferul de căldură spre suprafață, ceea ce înseamnă că au un cuvânt de spus în activitatea vulcanică și în generarea câmpului magnetic terestru.
Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă la aproape 3.000 de kilometri adâncime are efecte directe asupra vieții de la suprafață. Acum, cele șase zone nou descoperite devin ținte prioritare pentru următoarea generație de cercetări.
Oamenii de știință vor să le studieze cu o rezoluție mult mai fină, pentru a înțelege mai bine dinamica internă a planetei. Fiecare răspuns găsit acolo jos ar putea schimba felul în care privim cutremurele, vulcanii și însăși evoluția Pământului.
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