Loto joi, 3 septembrie 2026 - Premiu de peste 1 milion de euro: Numerele câștigătoare la Joker, 6/49 și celelalte jocuri

Loteria Română organizează joi, 3 septembrie 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza este uriașă: la Joker, reportul categoriei I depășește 1,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49 sunt în joc peste 757.000 de euro.

Numerele câștigătoare la Loto, joi, 3 septembrie 2026

Loto 6/49: 25, 23, 4, 27, 7, 34

Noroc: 4 7 7 6 2 2 5

Joker: 19, 26, 38, 45, 18 + 18

Noroc Plus: 8 8 9 9 0 3

Loto 5/40: 8, 40, 2, 14, 30, 36

Super Noroc: 6 7 9 0 6 7

Tragerile de joi vin după extragerile de duminică, 30 august, când au fost acordate 23.107 câștiguri, în valoare totală de peste 1,93 milioane de lei.

Peste 1 milion de euro la Joker

Cel mai mare report al serii se înregistrează la Joker.

La categoria I sunt în joc peste 5,46 milioane de lei, echivalentul a peste 1,03 milioane de euro.

Și categoria a II-a are un report consistent, de peste 575.300 de lei, aproximativ 109.400 de euro.

Aproape 4 milioane de lei la Loto 6/49

La Loto 6/49, reportul categoriei I a ajuns la peste 3,98 milioane de lei, adică peste 757.700 de euro.

Marele premiu nu a fost câștigat la tragerea precedentă, din 30 august. Atunci au fost extrase numerele 34, 18, 31, 22, 25 și 46, iar la categoria a II-a au existat 13 câștigători.

Report uriaș și la Noroc

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,49 milioane de lei, echivalentul a peste 854.500 de euro.

La ultima extragere, din 30 august, numărul Noroc a fost 8328522, iar marele premiu a rămas neacordat.

Câți bani sunt în joc la celelalte trageri

La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 763.700 de lei, adică aproximativ 145.200 de euro.

La Loto 5/40 sunt în joc peste 875.000 de lei la categoria I și peste 105.900 de lei la categoria a II-a.

La Super Noroc, reportul categoriei I depășește 397.300 de lei, echivalentul a peste 75.500 de euro.