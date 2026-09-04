Fiica lui Stanley Kubrick intervine în teoria conspirației legată de Epstein despre „Eyes Wide Shut"

Fiica lui Stanley Kubrick și-a exprimat opinia despre o teorie a conspirației referitoare la cele 20 de minute lipsă din thrillerul din 1999 „Eyes Wide Shut", care au fost presupus eliminate din cauza legăturii cu Jeffrey Epstein.

Ultima lucrare a regretatului cineast l-a avut în rol principal pe Tom Cruise, care interpretează un doctor din Manhattan, șocat să afle că soția sa (Nicole Kidman) a luat în considerare să-l înșele, pornind într-o noapte care îl duce să participe la o orgie organizată de o societate secretă. Montajul final al filmului a fost trimis pe 1 martie 1999, Kubrick murind șase zile mai târziu. Filmul a fost lansat în vara aceea și a primit o primire pozitivă din partea criticilor și a publicului, devenind filmul cu cele mai mari încasări al lui Kubrick.

De ani de zile, a circulat un zvon că versiunea originală a regizorului conținea încă 20 de minute, având un final mult mai întunecat care ar fi expus crimele lui Jeffrey Epstein, care a fost condamnat în 2008 pentru solicitarea de sex de la un minor și acuzat de trafic de persoane în 2019, înainte de sinuciderea sa în custodie în august acelui an.

The Independent raportează că opiniile variază cu privire la existența filmărilor, editorul Nigel Galt insistând că versiunea finală a fost cea arătată în cinematografe, în timp ce scenaristul filmului, Roger Avery, a declarat în 2024 în cadrul podcastului Joe Rogan că a auzit povești despre scenele tăiate.

Compozitoarea Vivian Kubrick, fiica cineastului și colaboratoare la multe filme, inclusiv la Ochii larg închiși, a postat pe X (fost Twitter) o declarație lungă despre zvonuri.

„Știți, acum este un moment la fel de bun ca oricare altul pentru a aborda în sfârșit cele 20 de minute lipsă din Eyes Wide Shut," a început ea. „Este o poveste care circulă de mulți ani, așa că permiteți-mi să vă spun ce știu și ce nu știu de fapt. Pentru context, tatăl meu a avut întotdeauna filmările sale neutilizate incinerate odată ce un film era terminat, în special pentru a preveni studioul să re-editeze ulterior lucrarea sa sau să creeze versiuni alternative."

Ea a continuat să dezvăluie că nu avea cunoștință despre cele 20 de minute „lipsă" în momentul filmării și că nu a văzut nimic în anii care au trecut care să o facă să creadă că ar putea fi adevărat. Ea a discutat despre procesul de „finalizare" a filmului și îndoielile sale cu privire la faptul dacă un astfel de material ar fi fost păstrat dacă ar fi existat.

„Dar absența unui astfel de material are două tăișuri: nu dovedește că cele 20 de minute au existat vreodată în primul rând," a replicat ea, înainte de a concluziona: „Atât pot merge cu sinceritate." „Nu am auzit niciodată de cele 20 de minute lipsă la vremea respectivă, nu am văzut niciodată și nu mi s-a arătat ulterior nicio dovadă că o astfel de secțiune ar fi existat și nu cunosc niciun material supraviețuitor care să dovedească că a existat."

Ea a spus că nu consideră ca fiind dovezi poveștile „de la anumite persoane care, în opinia mea, le inventează ulterior ca dovezi; oamenii adesea vor să-și facă parte dintr-o poveste mai senzațională, dacă într-adevăr au avut o parte."

Kubrick a concluzionat: „În cele din urmă, sunt sigur de un singur lucru: dacă într-adevăr 20 de minute ar fi fost eliminate, cu siguranță aș fi aflat despre asta în cele din urmă." Odată ce ceața agoniei s-a risipit, m-am implicat foarte strâns în protejarea lucrării tatălui meu și am luat această responsabilitate extrem de în serios." Podcasterii Joe Rogan și Alex Jones sunt etichetați în ultimul post din firul de discuție, care poate fi citit integral mai sus.

Anul trecut, o imprimare personală rară a scurtmetrajului lui Stanley Kubrick, Day Of The Fight, a fost proiectată la BFI Southbank ca parte a festivalului său Film On Film.