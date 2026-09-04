Un nou atac asupra banilor cash: Băncile ar putea fi obligate să permită retragerea sumei dorite din bancomat indiferent de card. BNR și Guvernul susțin măsura

Posesorii de carduri ar putea avea posibilitatea să aleagă suma exactă pe care vor să o retragă de la orice bancomat din România, inclusiv atunci când folosesc ATM-ul unei alte bănci. Măsura este prevăzută într-un proiect susținut de reprezentanți ai tuturor partidelor parlamentare și care beneficiază de acordul BNR și al Guvernului.

În prezent, la numeroase bancomate, clienții altor instituții financiare nu pot introduce valoarea dorită pentru retragere, fiind nevoiți să selecteze una dintre sumele afișate în mod prestabilit. Autorii inițiativei arată că această restricție întâlnită la unele bancomate nu este provocată, de regulă, de imposibilitatea tehnică de a elibera suma solicitată. Diferența ar proveni din modul în care este configurată interfața ATM-ului pentru cardurile emise de alte instituții.

"Această limitare nu este, de regulă, determinată de imposibilitatea tehnică a efectuării operațiunii, ci de configurația interfeței utilizate pentru anumite categorii de carduri. În consecință, utilizatorii sunt obligați să aleagă dintre valorile prestabilite de operatorul ATM-ului, chiar și atunci când suma dorită poate fi retrasă în mod efectiv.

În numeroase situații, utilizatorii suportă comisioane pentru operațiunile de retragere efectuate de la ATM-uri aparținând altor prestatori de servicii de plată. Cu toate acestea, deși beneficiază de un serviciu pentru care suportă un cost direct sau indirect, nu au întotdeauna posibilitatea de a stabili valoarea exactă a sumei pe care doresc să o retragă", arată autorii proiectului, potrivit Profit.ro.

Inițiatorii susțin că această practică îi poate determina pe utilizatori să scoată mai mulți bani decât au nevoie și le limitează nejustificat posibilitatea de a dispune de propriile fonduri.

O altă problemă semnalată este diferența de tratament dintre utilizatori. Există ATM-uri la care opțiunea introducerii unei valori personalizate este disponibilă pentru clienții băncii care operează terminalul, dar nu și pentru posesorii unor carduri emise de alți prestatori de servicii de plată autorizați în România.

"Într-o economie de piață bazată pe concurență, transparență și protecția consumatorilor, accesul la funcționalitățile esențiale ale serviciilor de plată trebuie să fie exercitat în condiții echitabile și nediscriminatorii.

Dreptul de proprietate asupra sumelor aflate într-un cont de plăți include și posibilitatea titularului de a decide cuantumul exact al numerarului retras, în limitele tehnice și operaționale ale infrastructurii utilizate.

Restrângerea acestei posibilități prin impunerea exclusivă a unor valori prestabilite reprezintă o limitare disproporționată a modului de utilizare a propriilor disponibilități bănești", mai arată autorii proiectului.

Ce obligații ar urma să aibă băncile la ATM-uri

Proiectul introduce obligația ca prestatorii de servicii de plată care operează bancomate să le ofere utilizatorilor opțiunea de a introduce o sumă personalizată atunci când retrag numerar.

Facilitatea ar trebui să fie disponibilă tuturor posesorilor de carduri emise de prestatori autorizați să funcționeze în România, indiferent de instituția care a emis cardul.

Băncile vor putea păstra pe ecran și variantele de retragere rapidă, cu valori prestabilite, însă acestea nu vor putea înlocui opțiunea prin care clientul introduce suma dorită.

Regula va fi aplicată în funcție de numerarul existent în bancomat, cupiurile disponibile și limitele tehnice și de securitate ale operațiunii.

Inițiatorii argumentează că modificarea ar elimina diferențele dintre utilizatori generate exclusiv de banca emitentă a cardului.

În același timp, proiectul nu obligă operatorii să elibereze sume pe care ATM-ul nu le poate furniza din cauza bancnotelor disponibile, a lipsei numerarului suficient sau a unor limitări tehnice obiective.

Amenzi de până la 100.000 de lei pentru încălcarea noilor reguli

Proiectul prevede și sancțiuni pentru prestatorii de servicii de plată care nu respectă noile obligații atunci când sunt afectate sau ar putea fi afectate interesele consumatorilor.

Nerespectarea prevederilor ar urma să constituie contravenție și să fie sancționată cu amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei, prin mecanismul contravențional deja prevăzut de legislația serviciilor de plată.

Inițiatorii susțin că modificările la ATM-uri nu presupun investiții majore

Potrivit autorilor proiectului, impactul financiar asupra operatorilor de bancomate ar urma să fie redus. Principalele modificări necesare ar viza actualizarea programelor software și a interfețelor terminalelor deja existente, fără investiții importante în infrastructura fizică.

Inițiatorii mai arată că măsura nu limitează accesul pe piață și nici libertatea de prestare a serviciilor. Scopul său este stabilirea unor condiții minime de utilizare a infrastructurii prin care clienții își retrag numerarul.