OpenAI dezvoltă un robot umanoid. Sam Altman spune că, în viitor, fiecare persoană ar putea avea unul

OpenAI dezvoltă propriul robot umanoid, a confirmat directorul executiv al companiei, Sam Altman. Potrivit acestuia, una dintre principalele provocări nu este construcția fizică a robotului, ci dezvoltarea „creierului" acestuia, un sistem de inteligență artificială capabil să controleze un corp și să interacționeze eficient cu lumea reală.

Intrarea OpenAI pe piața roboților umanoizi intensifică rivalitatea cu companii precum Tesla. Directorul acesteia, Elon Musk, a susținut anterior că roboții asemănători oamenilor ar putea elimina, în cele din urmă, nevoia de muncă umană și ar putea extinde semnificativ economia mondială.

OpenAI își extinde echipa de robotică

Declarațiile lui Altman vin în contextul în care OpenAI își dezvoltă activ divizia de robotică. Compania recrutează în prezent specialiști în domenii precum proiectarea sistemelor de acționare, electromagnetism, transmisii cu roți dințate, plăci de circuite, modelare termică, firmware, prototipare și managementul producției.

Într-un interviu acordat podcastului Sources, Altman a confirmat că OpenAI lucrează atât la un robot umanoid, cât și la roboți destinați altor utilizări, inclusiv în centre de date.

El a spus însă că principala dificultate este dezvoltarea inteligenței artificiale care va permite unei astfel de mașini să opereze în mediul fizic.

„Vom crea cu siguranță un robot umanoid. Vom dezvolta și dispozitive cu alți factori de formă", a declarat Altman.

De ce forma umanoidă?

Potrivit lui Altman, infrastructura și obiectele din viața de zi cu zi au fost concepute în principal pentru oameni - de la uși și computere până la electrocasnice.

Din acest motiv, susține el, forma umanoidă ar putea fi una dintre cele mai practice pentru un robot destinat interacțiunii cu mediul construit de oameni.

Altman nu consideră însă că roboții umanoizi pentru locuințe reprezintă cea mai apropiată prioritate a companiei. Pe termen lung, el spune că și-ar dori ca roboții personali să fie accesibili unui număr cât mai mare de oameni.

„Cred că fiecare persoană ar trebui să aibă un robot personal", a afirmat directorul OpenAI.

Miza datelor despre lumea fizică

Decizia de a dezvolta propriul robot ar putea modifica și modelul actual de colaborare dintre companiile de inteligență artificială și producătorii de roboți.

Companii precum Nvidia, Google DeepMind și Skild AI s-au concentrat în mare măsură pe dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială și de control pentru roboți, în timp ce partea hardware a fost realizată în colaborare cu parteneri.

Pentru OpenAI, dezvoltarea propriului hardware ar putea oferi însă un avantaj important: acces direct la date despre modul în care inteligența artificială interacționează cu lumea fizică.

Un robot poate colecta informații despre forța cu care apucă obiecte, modul în care se deplasează, greșelile pe care le face și felul în care reacționează la diferite obiecte și situații. Astfel de date sunt considerate importante pentru dezvoltarea așa-numitului physical AI - sisteme de inteligență artificială capabile să opereze în mediul fizic.

Lipsa unor astfel de date a fost considerată unul dintre factorii care au contribuit la închiderea unui proiect anterior de robotică al OpenAI, în 2021.

Deocamdată, fără prototip sau calendar de lansare

În pofida planurilor anunțate, OpenAI nu a prezentat până acum un prototip al robotului umanoid. Compania nu a anunțat nici un partener pentru producția acestuia și nici un calendar pentru lansare.

Situația este diferită în cazul unui alt dispozitiv hardware pe care OpenAI îl dezvoltă împreună cu Jony Ive, fostul designer-șef al Apple. Compania intenționează să prezinte acel produs la începutul anului 2027.

O piață dominată în prezent de producătorii chinezi

Anunțurile OpenAI vin într-un moment în care industria roboților umanoizi se dezvoltă rapid.

În prima jumătate a anului 2026, livrările globale de roboți umanoizi au crescut cu aproximativ 272% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la circa 19.100 de unități.

Potrivit datelor citate în articol, producătorii chinezi au reprezentat peste 97% din aceste livrări.

Intrarea OpenAI pe această piață ar putea, prin urmare, aduce un nou competitor important într-un sector în care companii de tehnologie și producători de automobile investesc deja masiv în dezvoltarea roboților capabili să îndeplinească sarcini în lumea reală.