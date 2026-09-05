OpenAI dezvoltă un robot umanoid. Sam Altman spune că, în viitor, fiecare persoană ar putea avea unul
Postat la: 05.09.2026 |
OpenAI dezvoltă propriul robot umanoid, a confirmat directorul executiv al companiei, Sam Altman. Potrivit acestuia, una dintre principalele provocări nu este construcția fizică a robotului, ci dezvoltarea „creierului" acestuia, un sistem de inteligență artificială capabil să controleze un corp și să interacționeze eficient cu lumea reală.
Intrarea OpenAI pe piața roboților umanoizi intensifică rivalitatea cu companii precum Tesla. Directorul acesteia, Elon Musk, a susținut anterior că roboții asemănători oamenilor ar putea elimina, în cele din urmă, nevoia de muncă umană și ar putea extinde semnificativ economia mondială.
OpenAI își extinde echipa de robotică
Declarațiile lui Altman vin în contextul în care OpenAI își dezvoltă activ divizia de robotică. Compania recrutează în prezent specialiști în domenii precum proiectarea sistemelor de acționare, electromagnetism, transmisii cu roți dințate, plăci de circuite, modelare termică, firmware, prototipare și managementul producției.
Într-un interviu acordat podcastului Sources, Altman a confirmat că OpenAI lucrează atât la un robot umanoid, cât și la roboți destinați altor utilizări, inclusiv în centre de date.
El a spus însă că principala dificultate este dezvoltarea inteligenței artificiale care va permite unei astfel de mașini să opereze în mediul fizic.
„Vom crea cu siguranță un robot umanoid. Vom dezvolta și dispozitive cu alți factori de formă", a declarat Altman.
De ce forma umanoidă?
Potrivit lui Altman, infrastructura și obiectele din viața de zi cu zi au fost concepute în principal pentru oameni - de la uși și computere până la electrocasnice.
Din acest motiv, susține el, forma umanoidă ar putea fi una dintre cele mai practice pentru un robot destinat interacțiunii cu mediul construit de oameni.
Altman nu consideră însă că roboții umanoizi pentru locuințe reprezintă cea mai apropiată prioritate a companiei. Pe termen lung, el spune că și-ar dori ca roboții personali să fie accesibili unui număr cât mai mare de oameni.
„Cred că fiecare persoană ar trebui să aibă un robot personal", a afirmat directorul OpenAI.
Miza datelor despre lumea fizică
Decizia de a dezvolta propriul robot ar putea modifica și modelul actual de colaborare dintre companiile de inteligență artificială și producătorii de roboți.
Companii precum Nvidia, Google DeepMind și Skild AI s-au concentrat în mare măsură pe dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială și de control pentru roboți, în timp ce partea hardware a fost realizată în colaborare cu parteneri.
Pentru OpenAI, dezvoltarea propriului hardware ar putea oferi însă un avantaj important: acces direct la date despre modul în care inteligența artificială interacționează cu lumea fizică.
Un robot poate colecta informații despre forța cu care apucă obiecte, modul în care se deplasează, greșelile pe care le face și felul în care reacționează la diferite obiecte și situații. Astfel de date sunt considerate importante pentru dezvoltarea așa-numitului physical AI - sisteme de inteligență artificială capabile să opereze în mediul fizic.
Lipsa unor astfel de date a fost considerată unul dintre factorii care au contribuit la închiderea unui proiect anterior de robotică al OpenAI, în 2021.
Deocamdată, fără prototip sau calendar de lansare
În pofida planurilor anunțate, OpenAI nu a prezentat până acum un prototip al robotului umanoid. Compania nu a anunțat nici un partener pentru producția acestuia și nici un calendar pentru lansare.
Situația este diferită în cazul unui alt dispozitiv hardware pe care OpenAI îl dezvoltă împreună cu Jony Ive, fostul designer-șef al Apple. Compania intenționează să prezinte acel produs la începutul anului 2027.
O piață dominată în prezent de producătorii chinezi
Anunțurile OpenAI vin într-un moment în care industria roboților umanoizi se dezvoltă rapid.
În prima jumătate a anului 2026, livrările globale de roboți umanoizi au crescut cu aproximativ 272% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la circa 19.100 de unități.
Potrivit datelor citate în articol, producătorii chinezi au reprezentat peste 97% din aceste livrări.
Intrarea OpenAI pe această piață ar putea, prin urmare, aduce un nou competitor important într-un sector în care companii de tehnologie și producători de automobile investesc deja masiv în dezvoltarea roboților capabili să îndeplinească sarcini în lumea reală.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Noile reguli pe aeroporturile din Europa începând cu 6 septembrie 2026: Călătorii cu avionul trebuie să știe schimbările
Daca veți calatori cu avionul in Europa, trebuie sa știți despre schimbarile survenite. Astfel, apar noi reguli pe aerop ...
-
Un nou tratament experimental a prelungit supravieţuirea pacienţilor cu o formă avansată de cancer pulmonar
Un tratament experimental care actioneaza simultan asupra a doua mecanisme implicate in cancer a imbunatatit supravietui ...
-
Un mister din vremea faraonilor revine la lumină. Inscripția care ar putea indica locul unui oraș pierdut
O inscripție hieroglifica veche de aproximativ 3.200 de ani, descoperita in apropierea Canalului Suez, le ofera arheolog ...
-
Ce s-a întâmplat în adâncurile din România: Peste 4.400 de cutremure au reactivat falii vechi într-o zonă considerată slab seismică
Seria neobișnuita de cutremure inceputa in februarie 2023 in zona Targu Jiu a scos la iveala un sistem de structuri tect ...
-
A ajuns la granița României: Un țânțar crminal din Asia rezistent la frig se extinde în Europa. Ne vor mușca și in perioada iernilor mai blânde transmitând boli
Un țanțar originar din Asia de Est se extinde treptat in Italia și in alte țari europene. Insecta atrage atenția special ...
-
Modalitatea prin care guvernul SUA a ucis 10.000 de oameni în anii '20: ce puneau autoritățile intenționat în băuturi
În America anilor 1920, prohibitionismul a transformat un banal pahar de bautura intr-o adevarata ruleta ruseasca. ...
-
Avertisment global pe piețe: ce pregătește cel mai mare fond suveran din lume cu privire la titlurile de stat americane
Fondul suveran al Norvegiei, cu active de 2.300 de miliarde de dolari, propune reducerea semnificativa a expunerii pe ob ...
-
Descoperire importantă în adâncurile Pământului: inteligența artificială a găsit șase structuri misterioase la 2.900 km sub noi
O rețea uriașa de structuri misterioase se ascunde la aproximativ 2.900 de kilometri adancime, chiar la granița dintre m ...
-
Un nou atac asupra banilor cash: Băncile ar putea fi obligate să permită retragerea sumei dorite din bancomat indiferent de card. BNR și Guvernul susțin măsura
Posesorii de carduri ar putea avea posibilitatea sa aleaga suma exacta pe care vor sa o retraga de la orice bancomat din ...
-
Un rinichi de porc a ținut în viață un pacient timp de 271 de zile. Recordul care poate schimba viitorul transplanturilor
Un rinichi provenit de la un porc și transplantat unui pacient american a funcționat timp de 271 de zile, stabilind un r ...
-
România lui Bolojan nu mai are niciun viitor: aproape 30% dintre tineri declarǎ că intenționează să plece din țară pentru muncă sau studii în următoarele 12 luni
În numai doua decenii, numarul persoanelor nascute in Romania, cu varsta de peste 15 ani, stabilite in țarile OECD ...
-
CHAT GPT Astra - OpenAI începe implementarea modelului cel mai performant la ora actuală după ce a avertizat cu privire la capacitățile sale avansate în domeniul cibernetic
OpenAI a anunțat joi ca va incepe sa lanseze cel mai recent model de inteligența artificiala, GPT-6 Astra, pe care compa ...
-
Runway - Solaris: Un AI joacă rolul de regizor pe un model care halucinează video pentru utilizator înlocuind cu totul aplicațiile clasice
Am descoperit compania care vrea sa elimine complet codul din spatele aplicațiilor. Mai precis, vor ca un model AI sa co ...
-
Confruntarea Nigerului cu Franța privind uraniul ar putea fi tocmai deschiderea porții pentru România de a obține 300 de tone din acest material nuclear
Raportele arata ca o treime din stocul de uraniu deținut de compania franceza multinaționala de combustibil nuclear, Ora ...
-
Fiica lui Stanley Kubrick intervine în teoria conspirației legată de Epstein despre „Eyes Wide Shut"
Fiica lui Stanley Kubrick și-a exprimat opinia despre o teorie a conspirației referitoare la cele 20 de minute lipsa din ...
-
Vicepreședintele SUA vorbește despre Antihrist: JD Vance spune că face „voia lui Dumnezeu" și că "dacă asta duce la vremurile de pe urmă, nu-i nimic"
JD Vance a declarat ca „face tot ce poate pentru a implini voia lui Dumnezeu" și ca nu are nimic impotriva „ ...
-
A avut Einstein dreptate: O teorie care poate schimba fizica a fost confirmată după un secol: Faza cuantică a gravitației, observată pentru prima dată
Cercetatorii dintr-o echipa internationala au observat un efect al gravitatiei, prevazut de mult timp, asupra unui obiec ...
-
O româncă și-a înscenat răpirea cu amantul și a cerut 47.000 de euro. În trecut, 'victima' plătise pentru uciderea soțului
O femeie care și-a inscenat rapirea pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul sau a fost condamnata la inchisoare cu ...
-
Creierul nu uită ce ai văzut acum un minut: Descoperirea care arată cum trecutul imediat îți schimbă deciziile
Ceea ce vezi in acest moment nu este analizat de creier in mod izolat. Oamenii de știința au identificat un circuit cere ...
-
Top bănci pentru credit ipotecar pentru construcția unei case în România în 2026
Un credit ipotecar pentru construcția unei case funcționeaza diferit fața de finanțarea pentru cumpararea unei locuințe ...
-
Loto joi, 3 septembrie 2026 - Premiu de peste 1 milion de euro: Numerele câștigătoare la Joker, 6/49 și celelalte jocuri
Loteria Romana organizeaza joi, 3 septembrie 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super N ...
-
O primărie din România vinde „la kilogram" un Porsche, un Mercedes și alte șapte mașini abandonate
Primaria Alba Iulia scoate la vanzare noua mașini abandonate, iar prețul nu se stabilește pentru fiecare autoturism, ci ...
-
Unul dintre cei mai longevivi primari din România a murit strivit de un tractor. Damian Diniș era la al șaptelea mandat de primar
Damian Diniș, unul dintre cei mai longevivi primari hunedoreni, a murit intr-un accident pe un camp din localitatea hune ...
-
Fenomen meteorologic rar în Pacific: Trei uragane se formează în același timp, din cauza El Niño
Fenomenul climatic El Niño a facut posibila apariția unui fenomen climatic deosebit, in ocenaul Pacific. Este vor ...
-
Două Tesla s-au oprit brusc în plin trafic pe autostradă, iar șoferii au murit loviți din spate. Sistemul de asistență la condus era activ în ambele cazuri
Publicația specializata in vehicule electrice Electrek a stabilit ca sistemul de asistența la condus al Tesla era activa ...
-
El Niño ajunge la intensitate 3 din 4. Meteorologii avertizează asupra riscului tot mai mare de fenomene extreme
Riscul producerii unor fenomene meteorologice extreme, inclusiv valuri de caldura și precipitații foarte abundente, rama ...
-
Cum ar putea arăta primul contact cu extratereștrii și de ce omenirea ar putea fi luată prin surprindere: "Nu suntem pregătiți!"
Omenirea cauta de decenii dovezi ale existenței vieții extraterestre, insa oamenii de știința incep sa se gandeasca tot ...
-
Meseria ideală pentru fiecare zodie. În ce domeniu poate străluci fiecare semn zodiacal
Meseria ideala pentru fiecare zodie ar putea avea legatura, potrivit interpretarilor astrologice, cu trasaturile atribui ...
-
Răsturnare de situație în cazul asasinării jurnalistei Daphne Galizia. Magnatul acuzat că a comandat crima a fost achitat
Un tribunal maltez l-a achitat miercuri pe magnatul Yorgen Fenech, acuzat de orchestrarea asasinarii jurnalistei de inve ...
-
Durerea vine de unde ne așteptam mai puțin: Ce au descoperit cercetătorii despre legătura dintre creier și măduva osoasă
O sursa pana acum puțin explorata a durerii cronice ar putea fi ascunsa chiar in interiorul craniului. Cercetatorii au d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu