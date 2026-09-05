Noile reguli pe aeroporturile din Europa începând cu 6 septembrie 2026: Călătorii cu avionul trebuie să știe schimbările

Dacă veți călători cu avionul în Europa, trebuie să știți despre schimbările survenite. Astfel, apar noi reguli pe aeroporturile de pe continent începând cu duminică, 6 septembrie 2026. De la această dată, măsurile de flexibilitate de urgență ale Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) al UE vor lua sfârșit.

Pe parcursul verii, statelor membre li s-a acordat autoritatea de a suspenda temporar colectarea datelor biometrice ale călătorilor prin amprente digitale și scanări faciale pentru a reduce congestia în circumstanțe excepționale. Se preconizează că perioada temporară va expira începând cu 6 septembrie 2026, ceea ce înseamnă că aeroporturile și autoritățile de frontieră vor avea mai puțină flexibilitate pentru a relaxa cerințele biometrice, pur și simplu pentru că zonele de control al pașapoartelor au devenit supraaglomerate, potrivit Euronews. Noile reguli necesită colectarea datelor biometrice ale pasagerilor (o imagine facială de înaltă rezoluție); aceasta înlocuiește ștampilarea clasică a pașapoartelor.

Organismele din industrie insistă acum ca aceste flexibilități să fie prelungite după luna septembrie, pe fondul îngrijorărilor legate de noi întârzieri la frontieră. Sistemul biometric a devenit pe deplin operațional la frontierele europene participante pe 10 aprilie 2026, în urma unei implementări progresive care a început în octombrie 2025.

Cu toate acestea, autoritățile europene au avut la dispoziție o supapă de siguranță vitală în timpul tranziției. Conform normelor UE, țărilor li s-a permis să suspende temporar colectarea informațiilor biometrice la punctele de trecere a frontierei individuale atunci când volumul de pasageri devine atât de mare încât timpii de așteptare devin excesivi.

Se preconizează că perioada temporară va expira începând cu 6 septembrie 2026, ceea ce înseamnă că aeroporturile și autoritățile de frontieră vor avea mai puțină flexibilitate pentru a relaxa cerințele biometrice, pur și simplu pentru că zonele de control al pașapoartelor au devenit supraaglomerate. Într-o conferință de presă din 1 septembrie, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene (CE) a declarat că EES a „funcționat în general bine" pe parcursul verii, subliniind în același timp că „avantajele noului sistem pentru UE sunt evidente".

Referindu-se la sfârșitul măsurilor de flexibilitate pe 6 septembrie, purtătorul de cuvânt al CE a declarat: „În ceea ce privește perioada de după vară, suntem în contact strâns și constructiv cu acele câteva state membre în care sunt necesare unele ajustări la anumite puncte de trecere a frontierei. „În general, putem observa că există o voință comună puternică pentru ca sistemul să funcționeze peste tot."

După 6 septembrie, Jurgen Himmelmann, cofondator și CEO al Global Work & Travel, spune că călătorii ar trebui să aloce mult mai mult timp călătoriilor care implică controale la frontierele europene. „A ajunge devreme la aeroport este o opțiune bună, dar există o limită a controlului pe care îl oferim", spune el. „Ghișeele de depunere a bagajelor pot să nu fie deschise cu patru ore înainte de plecare, iar odată ce te afli la coada de control a pașapoartelor, nu poți pur și simplu să sari mai departe pentru că zborul tău se îmbarcă.

Timpul de verificare al pasagerilor crește

„Aș evita să planific o călătorie în jurul timpului minim de conexiune în următoarele săptămâni. O conexiune care pare perfect rezonabilă pe hârtie poate deveni inconfortabilă foarte repede dacă pierzi o oră sau mai mult la frontieră." Temeri privind noi întârzieri la frontieră în septembrie. Experții din industrie sunt îngrijorați de faptul că eliminarea flexibilităților temporare EES va duce la revenirea haosului la frontieră.

„Continuăm să insistăm asupra Comisiei Europene pentru a permite utilizarea acestor măsuri după luna septembrie, recunoscând că mai este mult de parcurs până când EES va fi pe deplin și în mod constant operațional în toate țările participante", a declarat Luke Petherbridge, director de afaceri publice la ABTA, o asociație comercială britanică pentru operatorii turistici și agenții de turism. Potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), verificările standard ale pașapoartelor, care anterior durau aproximativ 20 până la 25 de secunde, necesită acum aproximativ 90 de secunde în cadrul EES.

Datele arată că timpii de așteptare s-au dublat în principalele noduri de aterizare, deoarece schema se luptă să facă față numărului mare de pasageri din afara UE care trec prin zonă. Studiul realizat de ziarul britanic Financial Times și de grupul de analiză a călătoriilor Qsensor arată că, la Frankfurt, timpul mediu de așteptare a ajuns la 120 de minute în iulie, față de 60 de minute în aceeași lună a anului trecut.

Pe aeroportul din München, timpul de așteptare este de până la 60 de minute, față de 31 de minute anul trecut, iar la Amsterdam, timpii maximi de așteptare au crescut vertiginos de la 80 la 120 de minute în aceeași perioadă. IATA a îndemnat, de asemenea, Uniunea Europeană să acorde o prelungire a „valvei de siguranță".

„Prelungirea posibilității de suspendare parțială după 6 septembrie este absolut necesară până la sfârșitul sezonului de iarnă", a declarat Thomas Reynaert, vicepreședinte senior pentru afaceri externe la IATA, într-o conferință de presă din această săptămână. Reynaert a subliniat că asociația „susține pe deplin EES", dar că anumite condiții ar trebui îndeplinite înainte de eliminarea flexibilităților.

Într-o postare pe LinkedIn, el a adăugat: „Sistemele fiabile, chioșcurile de autoservire complet implementate și controalele automate la frontieră, împreună cu personal adecvat, rămân esențiale pentru ca EES să funcționeze eficient în perioadele de vârf, fără a crea perturbări inutile pentru pasageri, autoritățile de frontieră și operatorii de transport."