Runway - Solaris: Un AI joacă rolul de regizor pe un model care halucinează video pentru utilizator înlocuind cu totul aplicațiile clasice

Am descoperit compania care vrea să elimine complet codul din spatele aplicațiilor. Mai precis, vor ca un model AI să controleze tot ce vezi pe ecran, înlocuind cu totul programele clasice.

Se numește Runway, iar acum câteva zile a lansat Solaris, un model AI care generează aplicații și site-uri cadru cu cadru, în timp real, exact cum generează alte modele clipuri video. Fără cod, fără butoane programate, fără nimic dedesubt: control total dat unui model AI. Vreau să fiu foarte clar: ce propun ei este o paradigmă total nouă care, dacă va avea succes, va zdruncina industria dezvoltării de interfețe de aplicații.

Cum funcționează: ce vezi pe ecran e ieșirea unui model video care produce următorul cadru de zeci de ori pe secundă, iar mouse-ul tău (sau degetul pe ecran) devine un input în generare, la fel ca un prompt. Modelul a fost antrenat pe milioane de perechi „acțiune, apoi ce s-a întâmplat pe ecran", deci a învățat statistic ce ar trebui să urmeze după un click sau un drag and drop.

Un LLM joacă rolul de regizor, interpretează ce vrei și decide cum evoluează scena, iar modelul video joacă rolul de motor de randare și desenează efectiv pixelii. Fiecare sesiune e o halucinație unică, specifică utilizatorului.

Argumentul lor teoretic e elegant: codul e o compresie cu pierderi a interacțiunilor posibile, constrânsă în niste tipare statice. Generezi direct interfața cu un AI și scapi de compresie: totul devine posibil. În demo-uri tragi o cămașă de pe umeraș peste poza ta ca să o probezi, construiești o salată trăgând ingrediente într-un bol, iar un magazin „se remodelează în jurul intenției tale în timp real".

Bineînțeles că afectează o industrie întreagă, inclusiv la noi. România și-a construit vreo 5% din PIB scriind fix stratul ăsta. Cam 200.000 de oameni lucrează în software, mulți pe outsourcing, adică scriem interfețe și aplicații pentru alții. Iar filmul ăsta cu tehnologie emergentă l-am mai văzut cu vibe coding: întâi jucărie, apoi demo drăguț, apoi presiune reală pe juniori, acum nici un programator nu scrie cod fără AI. Dacă stratul de interfață chiar devine generabil, primul val va lovi tot globul, inclusiv facturile emise din Cluj și București.

Și acum niște apă rece, că e nevoie de ea. E încă devreme. Ce propun ei nu cred că este fezabil cu tehnologia actuală, cel puțin nu fără întârzieri și disfuncții majore. Ce prezintă ca demo-uri nu au multe aplicații practice (vedeți video-uri demo, în linkul din comentarii). Software-ul va continua să se dezvolte ca și până acum, chit că alimentat de AI pe alte părți (scrierea de cod). Rămân sceptic până pot testa, acces nu am, și chiar ei recunosc că textul stabil pe ecran, foarte impotant într-o interfață, rămâne o problemă dificilă. Dar așa era și cu textul pe pozele AI acum un an.

Un singur lucru mi se pare perfect la lansarea asta: numele. În romanul lui Stanisław Lem, Solaris e oceanul care scanează mintea vizitatorilor și îi creează fiecăruia o apariție personalizată, imposibil de distins de realitate. Kris Kelvin primește o copie a soției moarte. Noi continuăm drumul spre imersiune totală în simulări și halucinații.

Mircea Șerdin