CHAT GPT Astra - OpenAI începe implementarea modelului cel mai performant la ora actuală după ce a avertizat cu privire la capacitățile sale avansate în domeniul cibernetic

OpenAI a anunțat joi că va începe să lanseze cel mai recent model de inteligență artificială, GPT-6 Astra, pe care compania l-a descris ca fiind produsul „anilor de cercetare și pariuri mari."

CEO-ul Sam Altman a declarat pentru CNBC că Astra reprezintă un „nou nivel de capacitate" și i-a schimbat fluxurile de lucru. El a spus că se așteaptă la „o explozie de antreprenoriat, de creativitate, de creștere economică, de descoperiri științifice."

Modelul este lansat în etape, iar OpenAI a declarat că un grup limitat de companii participante la programul său de cibersecuritate bazat pe aplicații, Daybreak, vor fi primele care vor avea acces. OpenAI a dezvăluit mai devreme în această săptămână că Astra este primul său model care a atins pragul intern de „Criteriu" în materie de cibernetică, și a declarat că intenționează să limiteze accesul la aceste capacități avansate.

OpenAI a fost sub presiune pentru a-și consolida protecțiile de securitate și siguranță după ce două dintre modelele sale au scăpat de sub control, au accesat web-ul deschis și au încălcat sistemele Hugging Face luna trecută.

Compania a suspendat temporar unele dintre eforturile sale de cercetare și formare în urma incidentului, inclusiv pentru Astra, chiar dacă acesta nu a fost unul dintre modelele implicate.

„Inteligența artificială poate beneficia oamenii doar atunci când siguranța este o parte esențială a acesteia, așa că investim mai multă putere de calcul și efort în siguranță, securitate și aliniere decât oricând înainte", a declarat președintele OpenAI, Greg Brockman, în timpul unei conferințe de presă cu jurnaliștii joi.

Compania a adăugat măsuri suplimentare de siguranță pentru Astra în urma breșei de securitate de la Hugging Face și a declarat marți că consideră că aceste măsuri „minimizează suficient riscul de daune severe pentru lansare."

Altman a spus că noul model a trecut printr-un proces formal de revizuire cu administrația Trump înainte de lansare.

Astra va fi disponibilă pentru utilizatorii din planurile ChatGPT Plus, Pro, Business și Enterprise ale OpenAI, precum și prin API-ul OpenAI și Amazon Web Services în „zilele următoare," a declarat OpenAI.

În plus față de capabilitățile sale avansate de cibersecuritate, Astra este de ultimă generație în funcții precum utilizarea computerului, ingineria software, munca profesională și știința, a declarat OpenAI. Modelul este, de asemenea, mai bun în a rămâne orientat, a respecta limitele sarcinilor, a înțelege intenția utilizatorului, a finaliza sarcinile plictisitoare și a efectua fluxuri de lucru în mai mulți pași, conform unui comunicat.

„Mai este încă mult de făcut, cred că mai sunt multe îmbunătățiri de realizat, dar există ceva semnificativ aici pe care eu cred că este îmbunătățit calitativ, și asta pentru mine este ceea ce este semnificativ și o adevărată schimbare în ceea ce privește tipul de muncă pe care oamenii o pot delega AI și cum o poate împuternici," a spus Brockman.

OpenAI a petrecut mare parte din ultimul an atrăgând clienți de afaceri pe piața extrem de competitivă a întreprinderilor, unde concurează cu rivali precum Anthropic și Google.

CFO Sarah Friar le-a spus angajaților luna trecută că unitatea sa de afaceri generează acum mai multe venituri decât afacerea sa de consum, așa cum a raportat anterior CNBC, ceea ce o face un motor de venituri crucial pe măsură ce se pregătește pentru ceea ce este așteptat să fie o ofertă publică inițială de succes.

Compania a depus confidențial prospectul său la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse în iunie, dar nu a dezvăluit oficial când intenționează să debuteze. Friar le-a spus recent angajaților că OpenAI „va fi o companie publică în 2027", dar a menționat că compania ar putea ieși mai devreme dacă „afacerea noastră continuă să evolueze".

OpenAI implementează măsuri de siguranță mai stricte pentru noul model Astra.