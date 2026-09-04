CHAT GPT Astra - OpenAI începe implementarea modelului cel mai performant la ora actuală după ce a avertizat cu privire la capacitățile sale avansate în domeniul cibernetic
Postat la: 04.09.2026 |
OpenAI a anunțat joi că va începe să lanseze cel mai recent model de inteligență artificială, GPT-6 Astra, pe care compania l-a descris ca fiind produsul „anilor de cercetare și pariuri mari."
CEO-ul Sam Altman a declarat pentru CNBC că Astra reprezintă un „nou nivel de capacitate" și i-a schimbat fluxurile de lucru. El a spus că se așteaptă la „o explozie de antreprenoriat, de creativitate, de creștere economică, de descoperiri științifice."
Modelul este lansat în etape, iar OpenAI a declarat că un grup limitat de companii participante la programul său de cibersecuritate bazat pe aplicații, Daybreak, vor fi primele care vor avea acces. OpenAI a dezvăluit mai devreme în această săptămână că Astra este primul său model care a atins pragul intern de „Criteriu" în materie de cibernetică, și a declarat că intenționează să limiteze accesul la aceste capacități avansate.
OpenAI a fost sub presiune pentru a-și consolida protecțiile de securitate și siguranță după ce două dintre modelele sale au scăpat de sub control, au accesat web-ul deschis și au încălcat sistemele Hugging Face luna trecută.
Compania a suspendat temporar unele dintre eforturile sale de cercetare și formare în urma incidentului, inclusiv pentru Astra, chiar dacă acesta nu a fost unul dintre modelele implicate.
„Inteligența artificială poate beneficia oamenii doar atunci când siguranța este o parte esențială a acesteia, așa că investim mai multă putere de calcul și efort în siguranță, securitate și aliniere decât oricând înainte", a declarat președintele OpenAI, Greg Brockman, în timpul unei conferințe de presă cu jurnaliștii joi.
Compania a adăugat măsuri suplimentare de siguranță pentru Astra în urma breșei de securitate de la Hugging Face și a declarat marți că consideră că aceste măsuri „minimizează suficient riscul de daune severe pentru lansare."
Altman a spus că noul model a trecut printr-un proces formal de revizuire cu administrația Trump înainte de lansare.
Astra va fi disponibilă pentru utilizatorii din planurile ChatGPT Plus, Pro, Business și Enterprise ale OpenAI, precum și prin API-ul OpenAI și Amazon Web Services în „zilele următoare," a declarat OpenAI.
În plus față de capabilitățile sale avansate de cibersecuritate, Astra este de ultimă generație în funcții precum utilizarea computerului, ingineria software, munca profesională și știința, a declarat OpenAI. Modelul este, de asemenea, mai bun în a rămâne orientat, a respecta limitele sarcinilor, a înțelege intenția utilizatorului, a finaliza sarcinile plictisitoare și a efectua fluxuri de lucru în mai mulți pași, conform unui comunicat.
„Mai este încă mult de făcut, cred că mai sunt multe îmbunătățiri de realizat, dar există ceva semnificativ aici pe care eu cred că este îmbunătățit calitativ, și asta pentru mine este ceea ce este semnificativ și o adevărată schimbare în ceea ce privește tipul de muncă pe care oamenii o pot delega AI și cum o poate împuternici," a spus Brockman.
OpenAI a petrecut mare parte din ultimul an atrăgând clienți de afaceri pe piața extrem de competitivă a întreprinderilor, unde concurează cu rivali precum Anthropic și Google.
CFO Sarah Friar le-a spus angajaților luna trecută că unitatea sa de afaceri generează acum mai multe venituri decât afacerea sa de consum, așa cum a raportat anterior CNBC, ceea ce o face un motor de venituri crucial pe măsură ce se pregătește pentru ceea ce este așteptat să fie o ofertă publică inițială de succes.
Compania a depus confidențial prospectul său la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse în iunie, dar nu a dezvăluit oficial când intenționează să debuteze. Friar le-a spus recent angajaților că OpenAI „va fi o companie publică în 2027", dar a menționat că compania ar putea ieși mai devreme dacă „afacerea noastră continuă să evolueze".
OpenAI implementează măsuri de siguranță mai stricte pentru noul model Astra.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Runway - Solaris: Un AI joacă rolul de regizor pe un model care halucinează video pentru utilizator înlocuind cu totul aplicațiile clasice
Am descoperit compania care vrea sa elimine complet codul din spatele aplicațiilor. Mai precis, vor ca un model AI sa co ...
-
Confruntarea Nigerului cu Franța privind uraniul ar putea fi tocmai deschiderea porții pentru România de a obține 300 de tone din acest material nuclear
Raportele arata ca o treime din stocul de uraniu deținut de compania franceza multinaționala de combustibil nuclear, Ora ...
-
Fiica lui Stanley Kubrick intervine în teoria conspirației legată de Epstein despre „Eyes Wide Shut"
Fiica lui Stanley Kubrick și-a exprimat opinia despre o teorie a conspirației referitoare la cele 20 de minute lipsa din ...
-
Vicepreședintele SUA vorbește despre Antihrist: JD Vance spune că face „voia lui Dumnezeu" și că "dacă asta duce la vremurile de pe urmă, nu-i nimic"
JD Vance a declarat ca „face tot ce poate pentru a implini voia lui Dumnezeu" și ca nu are nimic impotriva „ ...
-
A avut Einstein dreptate: O teorie care poate schimba fizica a fost confirmată după un secol: Faza cuantică a gravitației, observată pentru prima dată
Cercetatorii dintr-o echipa internationala au observat un efect al gravitatiei, prevazut de mult timp, asupra unui obiec ...
-
O româncă și-a înscenat răpirea cu amantul și a cerut 47.000 de euro. În trecut, 'victima' plătise pentru uciderea soțului
O femeie care și-a inscenat rapirea pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul sau a fost condamnata la inchisoare cu ...
-
Creierul nu uită ce ai văzut acum un minut: Descoperirea care arată cum trecutul imediat îți schimbă deciziile
Ceea ce vezi in acest moment nu este analizat de creier in mod izolat. Oamenii de știința au identificat un circuit cere ...
-
Top bănci pentru credit ipotecar pentru construcția unei case în România în 2026
Un credit ipotecar pentru construcția unei case funcționeaza diferit fața de finanțarea pentru cumpararea unei locuințe ...
-
Loto joi, 3 septembrie 2026 - Premiu de peste 1 milion de euro: Numerele câștigătoare la Joker, 6/49 și celelalte jocuri
Loteria Romana organizeaza joi, 3 septembrie 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super N ...
-
O primărie din România vinde „la kilogram" un Porsche, un Mercedes și alte șapte mașini abandonate
Primaria Alba Iulia scoate la vanzare noua mașini abandonate, iar prețul nu se stabilește pentru fiecare autoturism, ci ...
-
Unul dintre cei mai longevivi primari din România a murit strivit de un tractor. Damian Diniș era la al șaptelea mandat de primar
Damian Diniș, unul dintre cei mai longevivi primari hunedoreni, a murit intr-un accident pe un camp din localitatea hune ...
-
Fenomen meteorologic rar în Pacific: Trei uragane se formează în același timp, din cauza El Niño
Fenomenul climatic El Niño a facut posibila apariția unui fenomen climatic deosebit, in ocenaul Pacific. Este vor ...
-
Două Tesla s-au oprit brusc în plin trafic pe autostradă, iar șoferii au murit loviți din spate. Sistemul de asistență la condus era activ în ambele cazuri
Publicația specializata in vehicule electrice Electrek a stabilit ca sistemul de asistența la condus al Tesla era activa ...
-
El Niño ajunge la intensitate 3 din 4. Meteorologii avertizează asupra riscului tot mai mare de fenomene extreme
Riscul producerii unor fenomene meteorologice extreme, inclusiv valuri de caldura și precipitații foarte abundente, rama ...
-
Cum ar putea arăta primul contact cu extratereștrii și de ce omenirea ar putea fi luată prin surprindere: "Nu suntem pregătiți!"
Omenirea cauta de decenii dovezi ale existenței vieții extraterestre, insa oamenii de știința incep sa se gandeasca tot ...
-
Meseria ideală pentru fiecare zodie. În ce domeniu poate străluci fiecare semn zodiacal
Meseria ideala pentru fiecare zodie ar putea avea legatura, potrivit interpretarilor astrologice, cu trasaturile atribui ...
-
Răsturnare de situație în cazul asasinării jurnalistei Daphne Galizia. Magnatul acuzat că a comandat crima a fost achitat
Un tribunal maltez l-a achitat miercuri pe magnatul Yorgen Fenech, acuzat de orchestrarea asasinarii jurnalistei de inve ...
-
Durerea vine de unde ne așteptam mai puțin: Ce au descoperit cercetătorii despre legătura dintre creier și măduva osoasă
O sursa pana acum puțin explorata a durerii cronice ar putea fi ascunsa chiar in interiorul craniului. Cercetatorii au d ...
-
Cum justifică Donald Trump justifică intervenţia în Iran: Ar fi atacat oraşe americane
Președintele american Donald Trump susține ca Iranul ar fi atacat inclusiv orașe din Statele Unite daca ar fi reușit sa ...
-
„Teroriștii" Rusiei sunt de fapt copii: sute de minori au ajuns pe lista neagră a Moscovei. O elevă de 16 ani, acuzată că pregătea un atentat
O adolescenta de numai 16 ani din Novosibirsk a ajuns in fața instanței, fiind acuzata de autoritațile ruse de pregatire ...
-
Alexander Dughin despre dimensiunile și complexitatea actualului război mondial. Sfârșitul erei unipolare și Trump împotmolit în Iran!
Alexander Dugin susține ca razboiul impotriva Iranului, ofensiva NATO in Arctica și lupta pentru inteligența artificiala ...
-
Decizie în Parlament: Examenul de admitere la liceu va fi eliminat. Care e propunerea alternativă
Senatorii din comisia pentru invațamant, știința și inovare au votat, miercuri, in unanimitate, un amendament care preve ...
-
Poșta Română bate palma cu Temu: Cum vor fi livrate de acum coletele și ce se schimbă pentru comercianții români
Poșta Romana și Temu iși unesc forțele pentru livrarea coletelor comercianților romani care vand prin platforma de comer ...
-
Misterul "gorillai" vechi de peste 2.000 de ani. Creaturile cu apucături umane care l-au atacat cu pietre pe cel mai mare explorator al lumii vechi
Istoria ascunde multe mistere departe, inca, de a fi descifrate de specialiști. Mai ales cand este vorba despre evenimen ...
-
Misterul "inimii" Terrei: Pământul pulsează la fiecare 26 de secunde. Nimeni nu știe de ce!
Pamantul produce un mic zgomot seismic la fiecare 26 de secunde. Este pulsarea cauzata de valurile oceanice, vulcani sau ...
-
Vindecarea se face din prezent spre trecut, din interior spre exterior, de sus în jos și de la organe importante spre organe mai puțin importante!
Legile vindecarii sau legile lui Hering sunt in numar de 4: 1. Vindecarea se face din interior spre exterior. Vindecarea ...
-
ROGEN - programul național pentru genomul de referință al populației. Concret: genomul de referință - codul sursă al românilor
Daca doi oameni luați la intamplare sunt in proporție de 99,9% identici genetic, diferența de 0,1% poate schimba totul: ...
-
Trump a numit schimbările climatice drept o „escrocherie". Vine nota de plată: 450 de miliarde de dolari
Președintele american Donald Trump a declarat la o sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din ...
-
Un american laureat al Premiului Nobel explică ce se află în spatele cercului interior al lui Trump
De generații intregi, liberalii și progresiștii din Statele Unite i-au acuzat pe republicani ca ii favorizeaza pe ultrab ...
-
Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk a pledat nevinovat, în timp ce judecătorul deschide calea pentru un proces în care se poate solicita pedeapsa cu moartea
Un barbat de 23 de ani din Utah a pledat nevinovat in cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk - in conditii ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu