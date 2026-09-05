A ajuns la granița României: Un țânțar crminal din Asia rezistent la frig se extinde în Europa. Ne vor mușca și in perioada iernilor mai blânde transmitând boli
Postat la: 05.09.2026 |
Un țânțar originar din Asia de Est se extinde treptat în Italia și în alte țări europene. Insecta atrage atenția specialiștilor ca urmare a rezistenței sale neobișnuite la temperaturi scăzute. Aedes koreicus, cunoscut drept „țânțarul coreean", a fost identificat pentru prima dată în Italia în 2011 și continuă să își extindă arealul, în special în nordul țării.
Spre deosebire de multe alte specii de țânțari, acesta poate supraviețui în zone cu temperaturi mai scăzute și la altitudini unde condițiile sunt mai puțin favorabile. Din acest motiv, specialiștii urmăresc cu atenție răspândirea sa, potrivit Il Messaggero. Țânțarul coreean a fost observat pentru prima dată în provincia Belluno, în nordul Italiei, în 2011. Descoperirea a fost considerată neobișnuită deoarece insecta a fost identificată într-o zonă aflată la altitudine și cu un climat mai rece decât cel preferat, în general, de țânțari. De atunci, numărul raportărilor privind prezența Aedes koreicus în nordul Italiei a crescut.
Specia este originară din insula vulcanică Jeju din Coreea de Sud și este întâlnită în mod natural în Japonia, nordul Chinei și în anumite regiuni din Rusia. Unul dintre motivele pentru care țânțarul coreean reușește să se adapteze unor regiuni cu ierni reci este rezistența ouălor sale. Femelele depun ouă care pot suporta condiții de mediu dificile și temperaturi extreme. Acestea pot rămâne inactive până când condițiile devin favorabile pentru eclozare.
La fel ca în cazul altor specii de Aedes, apa stătută reprezintă un factor important pentru reproducere. Recipientele lăsate în exterior, precum gălețile, farfuriile de sub ghivece sau alte obiecte în care se acumulează apă, pot deveni locuri potrivite pentru depunerea ouălor. Prezența acestei specii ridică și problema riscului de transmitere a unor virusuri. Potrivit unui studiu recent publicat în revista științifică Acta Tropica, Aedes koreicus poate fi capabil, în anumite condiții, să transmită agenți patogeni care provoacă boli precum dengue, chikungunya, Zika și Sindbis.
Capacitatea de a transmite un virus în condiții experimentale nu înseamnă însă că țânțarul provoacă în mod curent aceste boli în populația umană. Până în prezent, nu au fost raportate focare de dengue, chikungunya, Zika sau Sindbis în Europa atribuite acestei specii. Principala preocupare a specialiștilor este capacitatea țânțarului de a se adapta unor regiuni în care alte specii de țânțari au dificultăți în a supraviețui. Rezistența ouălor și toleranța la frig îi permit să se mențină în zone cu ierni mai reci.
Extinderea treptată a Aedes koreicus în Italia este, astfel, monitorizată de autorități și cercetători, mai ales în contextul schimbărilor climatice și al circulației tot mai intense a oamenilor și mărfurilor între continente. Aedes koreicus este o specie nativă din Asia de Est (China, Coreea, Japonia și estul Rusiei). Prima apariție în Europa a fost în Belgia, în anul 2008. Ulterior, prezența sa a fost confirmată în numeroase alte țări europene, printre care Italia (din 2011), Elveția și Slovenia (din 2013), Germania (din 2015), Ungaria (la graniță cu România, din 2016), Austria (din 2018), Cehia (din 2021) și Slovacia (din 2024).
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