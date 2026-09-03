Fenomen meteorologic rar în Pacific: Trei uragane se formează în același timp, din cauza El Niño

Fenomenul climatic El Niño a făcut posibilă apariția unui fenomen climatic deosebit, în ocenaul Pacific. Este vorba despre trei uragane care apar concomitent în ocean, anunță Centrul Național American pentru Uragane, pe numele lor Lowell, Karina și Marie, transmite Mediafax.

Trei uragane au luat naștere în Oceanul Pacific, din cauza fenomenului climatic de încălzire a apelor din oceanul Pacific El Niño. Lowell, Karina și, în curând, Marie sunt situate la doar câțiva kilometri de coasta mexicană.

Marie este o furtună tropicală în acest moment, însă experții de la Centrul Național American pentru Uragane spun că „ar trebui să devină un uragan mai târziu în cursul zilei".

Uraganele Lowell și Karina sunt trecute de meteorologi în clasa patru de intensitate, iar meteorologii preconizează că vor ocoli țărmurile americane, însă traiectoria lor rămâne incertă. Ar fi o lovitură grea pentru Hawaii, după ce uraganul Lala a făcut ravagii pe insulă în luna august.

Totuși, experții Centrului Național American pentru Uragane (NHC) spun că este posibilă o intensificare a vântului, precum și precipitații accentuate, în regiunile americane.

Furtuna tropicală Marie este și ea urmărită îndeaproape de meteorologi, după ce aceștia au comunicat că evoluează sub forma unui uragan.

„Încălzirea legată de El Niño creează condiții favorabile pentru aceste furtuni, care sunt alimentate în mare parte de ape calde", explică Julia Cole, climatolog la Universitatea din Michigan, pentru AFP.

Agenția Americană de Observație Oceanică estimează că El Niño din 2026 are 69% șanse să devină cel mai intens înregistrat vreodată. Fenomenele meteo extreme sunt resimțite deja peste tot în lume, deși apogeul ar trebui să aibă loc în luna noiembrie.

Specialiștii spun că nu este primul eveniment de acest gen. În 2015, când El Niño a mai avut intensități ridicate, meteorologii au observat patru cicloni consecutivi în apele oceanice.