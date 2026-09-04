Confruntarea Nigerului cu Franța privind uraniul ar putea fi tocmai deschiderea porții pentru România de a obține 300 de tone din acest material nuclear

Raportele arată că o treime din stocul de uraniu deținut de compania franceză multinațională de combustibil nuclear, Orano SA, ar putea fi achiziționată de Nuclearelectrica.

Conform unui raport exclusiv al Jeune Afrique în colaborare cu MDMG Sahel, citat de Turkiye Today, achiziția propusă implică aproximativ 300 de tone de concentrat de uraniu.

Acest volum reprezintă o parte dintr-un stoc mai mare de peste 1.000 de tone, care a fost păstrat lângă aeroportul din Niamey începând cu a doua parte a anului 2025.

Stocul, care a fost centrul unei dispute între guvernul național și compania străină Orano, a provocat, de asemenea, incidente violente recente în țară.

Locuitorii capitalei Nigerului, în luna iunie, au raportat că au auzit împușcături în apropierea aeroportului internațional al orașului.

La acea vreme, doi martori oculari au declarat agențiilor de presă că focurile de armă păreau să provină de lângă poarta principală a aeroportului.

Acesta a fost al doilea atac pe care aeroportul l-a suferit doar în acest an, deoarece la sfârșitul lunii ianuarie, suspecți teroriști au atacat același aeroport.

Deși scopul atacului nu a fost declarat oficial, mai multe relatări l-au legat de un depozit de uraniu situat în apropierea locului atacului.

Aeroportul este situat în apropierea unei instalații a forțelor aeriene unde a fost depozitat uraniul din mina Orano SA.

Orano SA și guvernul Nigerului au intrat într-un conflict privind controlul minelor Somaïr pe parcursul majorității anului trecut, Niger susținând că Orano a reprezentat 86,3% din producția totală din 1971, în ciuda faptului că deținea doar o participație de 63%.

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În iunie anul trecut, armata Nigerului a preluat controlul minei Somaïr, după luni de zile de întârzieri la exporturi și un raid asupra birourilor Orano din Niamey, intensificând tensiunile cu corporația franceză controlată de stat.

Niger a anunțat planuri de naționalizare a joint venture-ului de uraniu Somair.

„În fața acestui comportament iresponsabil, ilegal și nedrept al Orano, o companie deținută de statul francez, un stat deschis ostil față de Niger din 26 iulie 2023 ... guvernul Nigerului a decis, în deplină suveranitate, să naționalizeze Somair," a transmis guvernul printr-un comunicat.

Declarația a evidențiat multe probleme, inclusiv expirarea licenței de minerit a companiei în decembrie 2023, ca parte a motivului guvernului pentru preluarea controlului asupra proiectului de uraniu.

Luna următoare, compania minieră franceză a avertizat că joint venture-ul său din Niger era pe cale să intre în faliment.

Niger, la fel ca vecinul Burkina Faso și Mali, este în prezent condus de un guvern militar care a preluat puterea în urma nemulțumirii publice răspândite față de incapacitatea autorităților de a face față creșterii insecurității.

Aceste țări au viziuni naționaliste puternice și au trecut la naționalizarea activelor anterior controlate de părți străine, la fel ca mina Somir.

Cu toate acestea, rapoartele recente arată că România ar putea intra în ecuație prin achiziționarea tocmai a activelor de uraniu asupra cărora guvernul Niger și Orana s-au certat în ultimul an.

În urma unei delegații de la Nuclearelectrica la Niamey în aprilie anul acesta, se pare că CEO-ul Nuclearelectrica SA, Cosmin Ghita, a avut întâlniri cu autoritățile nigeriene și cu Compania de Patrimoniu Minier din Niger (Sopamin), care acum controlează o mare parte din Somir.

Conform înregistrărilor, pe 13 aprilie, CEO-ul Nuclearelectrica și-a exprimat interesul de a achiziționa uraniu din Niger.

Ca răspuns, ministrul minelor din Niger, colonelul Abarchi Ousmane, a declarat pe 20 aprilie că națiunea intenționează să „diversifice partenerii" și să exploreze metode de a furniza uraniu României și Europei.

Pentru a discuta propunerea, l-a invitat pe Ghita la Niamey.

A doua zi, Ghita a reafirmat interesul companiei și a propus trimiterea unei delegații românești condusă de Gelu Agafiel Maracineanu, Director General Adjunct al FPCU Feldioara, o subsidiară de combustibil nuclear a Nuclearelectrica.

Delegația urma să viziteze Niamey în perioada 11-15 mai.

Raportul indică faptul că întâlnirea s-a soldat cu un acord preliminar între entitatea de stat română și oficialii nigerieni.

Marc Eichinger, un expert în industria uraniului din Niger, estimează că achiziția potențială ar putea fi evaluată la aproximativ 40 de milioane de dolari.

El notează că tranzacțiile efectuate în afara canalelor de piață convenționale pot suporta reduceri de aproximativ 30%.

Pe baza a aproximativ 57 milioane de dolari, având în vedere că uraniul este în prezent prețuit la aproximativ 190.050 de dolari pe tonă.