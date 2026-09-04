Un rinichi de porc a ținut în viață un pacient timp de 271 de zile. Recordul care poate schimba viitorul transplanturilor

Un rinichi provenit de la un porc și transplantat unui pacient american a funcționat timp de 271 de zile, stabilind un record în domeniu. Performanța oferă noi indicii despre posibilitatea folosirii organelor animale pentru pacienții care așteaptă un donator uman.

Tim Andrews, pacientul care a beneficiat de transplant, spune că intervenția i-a redat "speranţă" şi i-a permis să renunțe pentru mai multe luni la drumurile la spital pentru dializă.

Specialiștii de la Mass General Brigham consideră că experiența demonstrează că organele provenite de la porci ar putea funcționa drept "punte" pentru bolnavi până la apariția unui organ compatibil de la un donator uman.

În cazul lui Andrews, rinichiul de porc a cedat în cele din urmă și a trebuit îndepărtat. Pacientul a revenit temporar la dializă, înainte de a primi un rinichi de la un donator.

Criza organelor împinge medicina spre xenotransplant

Medicii și cercetătorii încearcă să dezvolte xenotransplantul, procedură care presupune utilizarea organelor provenite de la alte specii, într-un context în care numărul donatorilor este mult sub necesarul pacienților.

Aproximativ 100.000 de oameni așteaptă un rinichi în Statele Unite, însă în fiecare an sunt realizate numai 25.000 de transplanturi. În Marea Britanie, lista de așteptare pentru un transplant renal cuprinde peste 7.000 de persoane.

Andrews fusese avertizat că ar putea aștepta șapte ani până să ajungă în fruntea listei pentru transplant. În același timp, supraviețuirea medie a pacienților aflați pe dializă este de numai cinci ani.

"Timpul nu era de partea mea... situaţia devenise foarte deprimantă", a spus el.

Posibilitatea de a primi un organ de porc a reprezentat însă pentru pacient o "speranţă" şi o "lumină la capătul tunelului".

"Speranţa este cel mai important lucru: şansa de a scăpa de aparatul (de dializă) şi de a-ţi trăi viaţa", a mai spus el.

De ce au fost aleși porcii pentru transplanturile experimentale

Porcii sunt considerați printre cele mai potrivite animale pentru xenotransplant deoarece organele lor au dimensiuni apropiate de cele umane, iar oamenii au o experiență îndelungată în creșterea lor.

Un organ provenit de la un porc obișnuit nu poate fi însă transplantat direct unui om. Sistemul imunitar l-ar identifica imediat drept corp străin și ar declanșa un atac extrem de puternic. Membranele celulelor ar fi distruse, s-ar forma cheaguri de sânge, iar rinichiul s-ar înnegri și ar înceta să funcționeze în numai câteva minute.

Pentru a depăși această barieră, cercetătorii au dezvoltat porci Yucatan, de talie mică, asupra cărora au fost realizate 69 de modificări genetice destinate "umanizării" organelor.

Unele dintre intervenții elimină caracteristicile celulelor porcine recunoscute și atacate de sistemul imunitar uman. În același timp, este introdus ADN uman care ajută țesutul porcin să se camufleze în fața sistemului imunitar. Alte modificări dezactivează virusurile ascunse în ADN-ul porcilor pentru a împiedica o eventuală infectare.

Rinichiul de porc a început să funcționeze imediat

Tim Andrews suferea de insuficiență renală în stadiu terminal provocată de diabetul de tip 2, iar rinichii săi nu mai funcționau corespunzător.

Avea 66 de ani când, pe 25 ianuarie 2025, a primit rinichiul de porc.

Organul și-a început activitatea imediat după transplant, potrivit informațiilor publicate recent în revista medicală The Lancet.

Rinichiul a rămas funcțional timp de 271 de zile, până când medicii au decis să îl îndepărteze, în octombrie 2025. Andrews a revenit apoi la dializă pentru 82 de zile.

În ianuarie anul acesta, pacientul a primit în cele din urmă un rinichi de la un donator uman, iar organul funcționează corespunzător.

Medicii avertizează că există încă obstacole majore

Dr. Leonardo Riella, de la Centrul pentru Ştiinţe ale Transplantului din cadrul Mass General Brigham, spune că lipsa organelor disponibile a dus sistemul într-o situație critică.

"Depunem eforturi intense pentru a oferi speranţă şi credem cu tărie că xenotransplantul poate reprezenta o alternativă pentru pacienţii care nu au un donator viu; am putea, astfel, să evităm dializa şi să ajungem direct la etapa transplantului", a spus el.

În primele etape după intervenție au apărut indicii că sistemul imunitar al pacientului începea să respingă organul, însă medicii au reușit să controleze problema prin modificarea tratamentului.

După aproximativ șase luni au apărut însă alte complicații. Vasele de sânge ale rinichiului au început să se deterioreze, organul s-a inflamat și, treptat, a început să cedeze.

Medicii nu au stabilit cu exactitate cauza, deoarece nu au identificat dovezi că anticorpii pacientului ar fi atacat rinichiul porcin.

În lucrarea publicată în The Lancet, specialiștii sintetizează rezultatul experimentului astfel: "Acest caz ilustrează atât potenţialul, cât şi provocările care persistă în domeniul xenotransplantului renal clinic".