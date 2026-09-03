O primărie din România vinde „la kilogram" un Porsche, un Mercedes și alte șapte mașini abandonate

Primăria Alba Iulia scoate la vânzare nouă mașini abandonate, iar prețul nu se stabilește pentru fiecare autoturism, ci după câte kilograme cântărește. În lot se află inclusiv un Porsche și un Mercedes-Benz, iar pragul minim stabilit de municipalitate este de doar 0,61 lei/kg.

Cu alte cuvinte, indiferent de marcă, vehiculele sunt valorificate ca mașini scoase din uz, la greutate. Procedura nu se adresează persoanelor care vor să cumpere un autoturism second-hand, ci exclusiv operatorilor economici autorizați pentru colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz.

Lotul municipalității cuprinde nouă autoturisme: două Peugeot, două Volkswagen, două Opel, dintre care unul Vectra, un Ford, un Mercedes-Benz și un Porsche. Toate vor fi preluate împreună, iar valoarea finală va fi calculată în funcție de greutatea lor.

Mașinile sunt depozitate în curtea interioară a Bazinului Olimpic, pe Bulevardul Republicii nr. 3, și pot fi văzute după o programare făcută cu cel puțin o zi lucrătoare înainte.

Ofertele pot fi depuse la registratura Primăriei Alba Iulia până pe 23 septembrie 2026, ora 15:00. Pe plic trebuie înscrisă mențiunea „Ofertă de preț valorificare VSU - a nu se deschide până la data de 24.09.2026, ora 11:00".

Firmele participante nu licitează pentru fiecare mașină în parte, ci oferă un preț în lei pe kilogram și trebuie să preia întregul lot. Municipalitatea a stabilit un prag minim de 0,61 lei/kg, iar câștigător va fi operatorul care propune cel mai mare preț unitar.

Cumpărătorul suportă costurile pentru încărcare, transport, cântărire și tratarea vehiculelor. Plata trebuie făcută în cel mult 15 zile de la primirea facturii, iar certificatele de distrugere trebuie emise în maximum 15 zile lucrătoare de la transferul proprietății.

Oferta trebuie să includă și copia certificată a autorizației de mediu. În cazul unor oferte egale, Primăria poate cere informații suplimentare și poate deschide o negociere.

Evaluarea este programată pentru 24 septembrie, ora 11:00, la sediul Direcției Generale Poliția Locală. Rezultatul va fi comunicat în cel mult două zile lucrătoare.